Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84aeb0bb-6ee4-46a1-a868-44ba384e4b85","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy furcsa valósághoz kell most alkalmazkodnunk.","shortLead":"Egy furcsa valósághoz kell most alkalmazkodnunk.","id":"20200422_Vajon_megvan_onben_is_ez_az_evolucios_kulcskeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84aeb0bb-6ee4-46a1-a868-44ba384e4b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9dfc5d-f34b-40c5-a36c-64dd3be40831","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200422_Vajon_megvan_onben_is_ez_az_evolucios_kulcskeszseg","timestamp":"2020. április. 22. 10:43","title":"Vajon megvan önben is ez az evolúciós kulcskészség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfcbdbb-b4b6-4037-8498-71503a4aa565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 842-en vannak, lélegeztetőgépen 82-en. Az állapotuk súlyos – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"Kórházban 842-en vannak, lélegeztetőgépen 82-en. Az állapotuk súlyos – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","id":"20200421_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbfcbdbb-b4b6-4037-8498-71503a4aa565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb2c47e-61d1-466c-8469-6eaf8f7b3695","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 21. 11:46","title":"Koronavírus: húsz idősotthonban van már fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129edf25-8628-4811-88f3-0825641df4c1","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Nincs egységes stratégia a különböző országokban az érettségik lebonyolításával kapcsolatban. Van, ahol a szokásos időben, speciális feltételek mellett megtartják, mint Magyarországon, másutt halasztják a vizsgákat, számos országban pedig eltörölték. Villámkörkép.\r

\r

","shortLead":"Nincs egységes stratégia a különböző országokban az érettségik lebonyolításával kapcsolatban. Van, ahol a szokásos...","id":"20200422_Nem_lesz_mindenhol_iden_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129edf25-8628-4811-88f3-0825641df4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a8422d-1b46-4d02-8a62-5cb7b72e547b","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Nem_lesz_mindenhol_iden_erettsegi","timestamp":"2020. április. 22. 12:08","title":"Nem lesz mindenhol érettségi idén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54139bf2-6d92-48b4-9ba9-41e6e252f4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Audi A3 családba megérkezett a négyajtós szedán változat is. ","shortLead":"Az új Audi A3 családba megérkezett a négyajtós szedán változat is. ","id":"20200421_Megjott_a_sokaig_Gyorben_gyartott_Audi_uj_generacioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54139bf2-6d92-48b4-9ba9-41e6e252f4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184224df-d070-479e-ba1e-ab4f652b4fce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_Megjott_a_sokaig_Gyorben_gyartott_Audi_uj_generacioja","timestamp":"2020. április. 21. 15:31","title":"Megjött a sokáig Győrben gyártott Audi új generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd87c40-0ff4-4173-899a-16a61a318e48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint kevés helyről kellett ténylegesen betegeket hazaküldeni. Szerdán 164 lélegeztetőgép érkezik Magyarországra. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"De Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint kevés helyről kellett ténylegesen betegeket hazaküldeni. Szerdán 164...","id":"20200422_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd87c40-0ff4-4173-899a-16a61a318e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b5607f-09ec-4c9a-8fb9-a2ee212eccc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 22. 11:18","title":"Koronavírus: felszabadították a kórházi ágyak felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper a híressé vált tésztájával jelezte támogatását az egészségügyi dolgozók felé.","shortLead":"A rapper a híressé vált tésztájával jelezte támogatását az egészségügyi dolgozók felé.","id":"20200423_Eminem_400_adag_spagettit_kuldott_egy_detroiti_korhaznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d6a0a7-aff6-4fdc-8237-3440a850b554","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Eminem_400_adag_spagettit_kuldott_egy_detroiti_korhaznak","timestamp":"2020. április. 23. 10:44","title":"Eminem 400 adag spagettit küldött egy detroiti kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Létrehoztak egy olyan közösségi gondozási rendszert, amelyben családoknak adnak tanácsokat, hogyan lássák el a kórházakból hazaküldött beteg hozzátartozóikat, illetve hogyan találjanak ápolót. Támogatás híján hetente két család életét tudják megkönnyíteni.","shortLead":"Létrehoztak egy olyan közösségi gondozási rendszert, amelyben családoknak adnak tanácsokat, hogyan lássák el...","id":"20200423_otthonapolas_egeszsegugy_elfekvo_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f46c882-6e64-477e-b339-fdce42348139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_otthonapolas_egeszsegugy_elfekvo_koronavirus","timestamp":"2020. április. 23. 06:30","title":"Tovább súlyosbította a járvány az otthonápolás válságos helyzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint „egészen elképesztő, hogy a járvány csúcsidőszakában tartanák meg a vizsgákat“.","shortLead":"A DK elnöke szerint „egészen elképesztő, hogy a járvány csúcsidőszakában tartanák meg a vizsgákat“.","id":"20200421_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalacio_dk_peticio_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac03d34-834e-4ed7-8199-6517d7a85075","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalacio_dk_peticio_erettsegi","timestamp":"2020. április. 21. 21:01","title":"Gyurcsányék petíciót indítanak, hogy halasszák el az idei az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]