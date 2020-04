Együttműködésen kívül sok mást nem kérhet a boltoktól Karácsony Gergely, aki a héten jelentette be, hogy április 27-étől a budapesti piacokon, kereskedelmi egységekben és a BKK járművein kötelező lesz a maszkviselés. A Fővárosi Közlönyben csütörtökön kihirdetett rendelet ráadásul azt is leszögezi: aki nem tartja be a szabályokat, azt legfeljebb figyelmeztetni lehet, más büntetéstől nem kell tartania. A szakértő szerint kormányrendelet nélkül a főpolgármesternek jogilag nincs is arra felhatalmazása, hogy saját területükön előírja a boltoknak vevőik ellenőrzését. A főváros máshogy gondolja.

Karácsony Gergely kedden közölte, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járataihoz hasonlóan hétfőtől az üzletekben, boltokban, piacokon, taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása. A rendelkezés célja a járvány terjedésének megfékezése, erről a főpolgármester a kormánnyal is egyeztetett. Hogy a rendelet betartását segítsék, a BKK és a Főpolgármesteri Hivatal a következő napokban 60 ezer mosható arcmaszkot oszt szét a legforgalmasabb csomópontokban.

A bejelentés után egy nappal ugyanakkor a főpolgármester is utalt rá: jogilag nem is olyan egyszerű az érintettek számára egy ilyen rendelkezést előírni. Facebook-oldalán szerda este közzétett videójában már együttműködésről beszélt, melyet levélben kért a kereskedelmi központok vezetőitől, a nagyobb kereskedelmi láncoktól és a taxitársaságoktól.

Ezt erősítette meg lapunk kérdésére a Főpolgármesteri Hivatal is, mely azt írta:

a maszkviselés előírásakor mindenekelőtt a budapestiek önkéntes jogkövetésére építenek és külön szankciórendszert sem terveznek alkotni.

„A budapestiek eddig is bizonyították, hogy értik és követik a járványveszély csökkentéséhez szükséges korlátozó szabályokat” – tették hozzá.

A fővárosi fenntartású BKK járművein persze más a helyzet, és – ahogy a budapesti önkormányzat fogalmazott – mindez nem jelenti azt sem, hogy pusztán kívánság lenne a száj és az arc eltakarása. A BKK járatain az utazási feltételek ma is számos magatartási szabályt meghatároznak (ilyen a szemetelés tilalma vagy szájkosár előírása a kutyáknak), ezek közé illeszkedik majd maszk- vagy sál viselésének előírása is. A magatartási szabályokat megszegőket pedig – ahogy mindig – a sofőr vagy az ellenőr egyaránt figyelmeztetheti, ha pedig ekkor sem tartják be az utasok, ki is zárhatják őket az utazásból.

Ki ellenőrzi, ha maszk nélkül vásárolunk?

Ennél bonyolultabb a kereskedelmi egységek helyzete, hiszen ezek nem önkormányzati fenntartásúak, még ha esetleg az üzletet a fővárostól is bérlik, vagy tőlük kaptak működési engedélyt. Úgy tudjuk, az érintett kereskedők közül többen nem értették, a boltoknak milyen alapon írnák elő a rendelet betartását, legfőképpen azt, hogy ők ellenőrizzék, van-e a vevőkön maszk. Rákérdeztünk az Operatív törzsnél, hogy kinek is a feladata egy ilyen rendelkezés betartatása, azt a választ kaptuk a pénteki tájékoztatón, hogy az önkormányzaté, akár a közterület-felügyelők, polgárőrök közreműködésével.

A kereskedők számára azonban az sem világos, mi a teendő, ha valaki maszk nélkül tartózkodik bent.

A rendelet ennek ellenére a hivatkozott törvényekkel együtt megjelent, bár fővárosi forrásból úgy tudjuk, az önkormányzat leginkább az önkéntes jogkövetésre számít. Ahhoz viszont továbbra is ragaszkodnak, hogy a boltoknak minden a kereskedelemre vonatkozó szabálynak érvényt kell szerezniük, a főváros pedig külön is előírhat nekik szabályokat. Büntetni nem fognak.

A kormány támogatását mindenesetre szóban már megkapta a főváros, a kormányszóvivő szerint a kormánytagok és a parlamenti képviselők is be fogják tartani az előírásokat.

„A szabályok mindenkire vonatkoznak, mi is eszerint fogunk eljárni - mondta Szentkirályi Alexandra a csütörtöki kormányinfón.

A lapunk által megkérdezett szakértő szerint azonban kormányrendelet nélkül nincs sok értelme bevezetni egy ilyen intézkedést.

A katasztrófavédelemről szóló törvény szerint a kijárási korlátozásokról szóló szabályok bevezetésére a kormány jogosult, ahogy arra is, hogy felhatalmazást adjon az önkormányzatoknak további kijárási korlátozási szabályok hozatalára – mondta a hvg.hu-nak Brózmann Attila, az act legal | Bán és Karika Ügyvédi Társulás munkatársa. Ilyenre már volt példa az elmúlt hétvégéken – emlékeztetett.

Az ügyvéd véleménye szerint ezért a Fővárosi Önkormányzat akkor fogja tudni jogszabályban előírni a maszk kötelező viselését hétfőtől, ha a kormány előtte rendeletben felhatalmazást ad a kijárási korlátozással összefüggésben önkormányzati intézkedések hozatalára. Azt írta:

Ennek azonban hosszabb időre kell szólni, tehát nem csak egy hétvégére, mint eddig. Mindaddig csak együttműködési kérés lehet a lakosok felé a maszkviselés.

Márpedig a csütörtökön megjelent kormányrendelet alapján megint csak a mostani hétvégére kaptak korlátozási lehetőséget az önkormányzatok. „Erre az egy hétvégére bevezethetik a maszkot, de hétfővel hatályát vesztené a rendeletük, tehát semmi értelme” – tette hozzá.

Ráadásul az eddigi ilyen kormányrendeletek azt is szabályozták, hogy egyes önkormányzatok milyen területeken hozhatnak rendelkezéseket. Ez a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a főpolgármester, más budapesti helyszín esetében viszont a kerületi polgármesterre kezében van, így a szabályozás területi hatálya is további kérdés.

Arra, hogy kinek a felelősségébe tartozik a szabály betartásának ellenőrzése, Brózmann Attila szerint akkor lehetne pontos választ adni, ha megjelenne a felhatalmazást biztosító kormányrendelet. Másrészről, a bevezetett kijárási korlátozásokról szóló rendelet már most is a tartalmazza a kötelezettséget a helyiség üzemeltetőinek, így olyan értelmezés is lehetséges, hogy az újabb korlátozások érvényesítése is a felelősségük körébe tartozik – tette hozzá.

Ha nem is büntetik, attól még hordja

Függetlenül a jogi szabályozástól, a maszkviselés előírásának betartása a társadalom elemi érdeke, és ezt már nemcsak a nemzetközi tapasztalatok mutatják, hanem a magyar szakértők is elismerik. Karácsony Gergely videójában is utalt rá, hogy hetekig ment arról a vita, egyáltalán szükséges-e eltakarni a szájat és az orrot ahhoz, hogy megfékezzék a koronavírus terjedését.

A Magyar Tudományos Akadémia saját honlapján közölt interjút Makara Gábor neuroendokrinológussal, az MTA rendes tagjával, aki egyetértett azzal, hogy a járvány ideje alatt általánosan viseljenek maszkot a közterületen, illetve a közös területeken, például üzletekben tartózkodó emberek. Ennek egyik oka, hogy a jelenlegi kutatások szerint a fertőzöttek 25-50 százaléka egyáltalán nem mutat tüneteket, azaz teljesen egészségesnek hiszi magát, mégis terjeszti a vírust. A másik, hogy úgy tűnik: a vírus nemcsak köhögéssel vagy tüsszentéssel, hanem akár halk beszéddel is terjedhet, amit utána mikrométeres nagyságrendű, úgynevezett aeroszolok terjeszthetnek a levegőben. Nyílt téren továbbra is elenyésző az esélye, hogy valaki így fertőződjön meg, de egy olyan helyiségben, ahol nem jó a légcsere – mondjuk, egy üzletben, ahol folyamatosan jönnek-mennek az emberek, de a levegő nagyrészt ott marad – tette hozzá a szakember.

Az sem számít feltétlenül, hogy milyen maszkot sikerül beszereznünk. Müller Veronika, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója az M1-en úgy fogalmazott: az utcai védekezéshez elegendő a többrétegű, mosható textilmaszk is; a sebészi maszkokat a kórházakban javasolják.

Az igazgató szerint a maszk elsősorban arra való, hogy a koronavírussal fertőzött emberek ne adják át a betegséget másoknak. A Semmelweis Egyetem készített is egy útmutatót, ami alapján bárki készíthet otthon maszkot kétfajta anyagból. Akár sálból vagy pólóból is készíthető egészségügyi maszk – tette hozzá.

Fontos viszont, hogy az emberek szabályosan viseljék az elkészített maszkokat: mind az orrot, mind a szájat takarni kell. A maszkoknál pedig a fő hangsúly a moshatóságon van, hiszen a magas – legalább 60 fokos – hőfok elpusztítja a vírust.