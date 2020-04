Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d94b0dd-85a9-4959-a4f9-3a36a5331836","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egyértelműsítené a jelenlegi szabályozást egy belügyminiszteri törvényjavaslat.","shortLead":"Egyértelműsítené a jelenlegi szabályozást egy belügyminiszteri törvényjavaslat.","id":"20200429_torvenyjavaslat_kozterulet_felugyelet_kerekbilincs_pinter_sandor_belugyminiszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d94b0dd-85a9-4959-a4f9-3a36a5331836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211e3299-671f-4c4f-8e73-7e3801e7de0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_torvenyjavaslat_kozterulet_felugyelet_kerekbilincs_pinter_sandor_belugyminiszter","timestamp":"2020. április. 29. 15:15","title":"Pintér törvénybe foglaltatná, hogy nem kerékbilincselhetnek a közterület-felügyelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az országos nemzetiségi önkormányzatok mondhassák meg, válasszanak-e helyi nemzetiségi önkormányzatot ott, ahol addig nem volt nyoma az adott nemzetiség létezésének – ezt javasolja az országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága.","shortLead":"Az országos nemzetiségi önkormányzatok mondhassák meg, válasszanak-e helyi nemzetiségi önkormányzatot ott, ahol addig...","id":"20200429_nemzetisegi_onkormanyzatok_bizottsag_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deac0d2-f440-4435-9008-484bad61d198","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_nemzetisegi_onkormanyzatok_bizottsag_valasztas","timestamp":"2020. április. 29. 11:16","title":"A nemzetiségi bizottság nekiment a „biznisznemzetiségeknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15806d85-881e-44e1-b977-6bcbcfaa58ef","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Hajnóczy Soma, a bűvészet történetének egyik legfiatalabb világbajnoka, az illúzió és a humor műfaját ötvözve egyedi stílust alakított ki. Cikkünkben egyszerűen megtanulható trükköket csokorba gyűjtő könyvéből mutatunk be egy pénzérmés gyakorlatot.","shortLead":"Hajnóczy Soma, a bűvészet történetének egyik legfiatalabb világbajnoka, az illúzió és a humor műfaját ötvözve egyedi...","id":"20200429_Hogyan_varazsoljunk_5_forintosokbol_200asokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15806d85-881e-44e1-b977-6bcbcfaa58ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bf27de-119b-4ecf-8bd0-39209b4137c0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200429_Hogyan_varazsoljunk_5_forintosokbol_200asokat","timestamp":"2020. április. 29. 14:15","title":"Hogyan varázsoljunk 5 forintosokból 200-asokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kijárási korlátozásokat ellenőrző rendőröket gázolt el egy autós.","shortLead":"A kijárási korlátozásokat ellenőrző rendőröket gázolt el egy autós.","id":"20200428_francia_rendor_autos_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf9388b-1967-4810-a702-2cea2b651444","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_francia_rendor_autos_tamadas","timestamp":"2020. április. 28. 05:10","title":"Rendőrök közé hajtott egy autós Franciaországban, hogy a palesztin helyzet ellen tiltakozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a pár gyermekpornográf képeket is terjesztett különböző fórumokon.\r

","shortLead":"A gyanú szerint a pár gyermekpornográf képeket is terjesztett különböző fórumokon.\r

","id":"20200429_Sajat_gyermeket_zaklatta_egy_ferfi_elettarsa_pedofil_kepeket_keszitett_ovodasokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6883a50b-b0b5-473b-aab9-8d1d375cbf0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Sajat_gyermeket_zaklatta_egy_ferfi_elettarsa_pedofil_kepeket_keszitett_ovodasokrol","timestamp":"2020. április. 29. 08:57","title":"Saját gyermekét zaklatta egy férfi, óvónő élettársa pedofil képeket készített óvodásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyógyultak száma közelít a 900 ezerhez.\r

","shortLead":"A gyógyultak száma közelít a 900 ezerhez.\r

","id":"20200428_Tobb_mint_harommillioan_fertozodtek_meg_a_virussal_vilagzserte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c40e680-5564-46f5-bf5a-9659b5ae8a3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Tobb_mint_harommillioan_fertozodtek_meg_a_virussal_vilagzserte","timestamp":"2020. április. 28. 09:03","title":"Több mint hárommillióan fertőződtek meg a vírussal világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497ec2ec-4daf-43d2-b2ab-35d24d4abf7c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Az erőltetett iparosítás, az ilyen ágazatokban működő multik támogatása mellett az Orbán-kormány nem erősítette a helyi gazdaságot, ez pedig markánsabbá tette a társadalom kettészakadását – nyilatkozta a hvg360-nak Deák Dániel, akivel a NER tíz évét értékelő sorozatunkban a gazdaságpolitikát elemeztük. Az egyetemi tanár szerint a kormányfő egyetlen célja a hatalom koncentrációja, ezért nemcsak a politikai berendezkedés, de a gazdaság működése is sok tekintetben hasonlóvá válik a Kádár-rendszeréhez.","shortLead":"Az erőltetett iparosítás, az ilyen ágazatokban működő multik támogatása mellett az Orbán-kormány nem erősítette a helyi...","id":"20200428_deak_daniel_interju_ner_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497ec2ec-4daf-43d2-b2ab-35d24d4abf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e540f23-2b20-4a83-a18e-dc343f29da92","keywords":null,"link":"/360/20200428_deak_daniel_interju_ner_10","timestamp":"2020. április. 28. 06:30","title":"A NER gazdaságpolitikája: a dúlás és a beletörődés évtizede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb7dbaa-ff00-4b2f-991e-d9209235d9b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A-osztály legsportosabb gyári AMG változatának teljesítményét jóval 500 lóerő fölé növelték.","shortLead":"Az A-osztály legsportosabb gyári AMG változatának teljesítményét jóval 500 lóerő fölé növelték.","id":"20200428_324_kmh_vegsebesseg_a_kecskemeti_kis_mercedest_alaposan_felhergeltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb7dbaa-ff00-4b2f-991e-d9209235d9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d1ec95-d993-4dbe-8f50-529d9be31be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_324_kmh_vegsebesseg_a_kecskemeti_kis_mercedest_alaposan_felhergeltek","timestamp":"2020. április. 28. 09:21","title":"Felhergelték a kecskeméti kis Mercedest, 324 km/h a végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]