[{"available":true,"c_guid":"d696d765-41c3-43c6-af81-72b6f5cc071d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Csaknem négy órán keresztül faggatta a Parlament Népjóléti bizottsága az operatív törzs tagjait. Kiderült, a tatabányai kórházban történtek miatt vizsgálatot rendelt el a tiszti főorvos, a külügyi államtitkár nem tud arról, hogy ide hibás maszkok érkeznének, Rétvári Bence államtitkár pedig elmondta, bármilyen lazítás a mostani korlátozásokon csak fokozatosan, a legnagyobb szigor mellett képzelhető el. Több fontos kérdésre viszont itt sem kaptak konkrét választ a bizottság tagjai.","shortLead":"Csaknem négy órán keresztül faggatta a Parlament Népjóléti bizottsága az operatív törzs tagjait. Kiderült, a tatabányai...","id":"20200428_Karacsony_Gergely_Muller_Cecilia_a_nepjoleti_bizottsag_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d696d765-41c3-43c6-af81-72b6f5cc071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf4db8-1870-4748-ab7b-8d1053db8978","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Karacsony_Gergely_Muller_Cecilia_a_nepjoleti_bizottsag_elott","timestamp":"2020. április. 28. 17:16","title":"Ha arra számított, korlátlan enyhítés jön, téved – az operatív törzset faggatták a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben korábban három fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az intézményben korábban három fertőzöttet találtak.","id":"20200428_fertozes_szeged_vakok_es_gyengenlatok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ef915d-85ad-410b-b28e-5ecf29b4c47e","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_fertozes_szeged_vakok_es_gyengenlatok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 20:56","title":"Már több mint húsz fertőzött a vakok és gyengénlátók szegedi otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Nem értem, miért” – válaszolta az amerikai elnök a kérdésre, felelősnek érzi-e magát azért, ha valaki a tanácsára fertőtlenítőt inna.","shortLead":"„Nem értem, miért” – válaszolta az amerikai elnök a kérdésre, felelősnek érzi-e magát azért, ha valaki a tanácsára...","id":"20200428_Trump_felelosseg_fertotlenito_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cd41c1-f1da-454b-9dd2-9872c8f0d448","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Trump_felelosseg_fertotlenito_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 06:48","title":"Trump nem vállalja a felelősséget, ha valaki fertőtlenítőt iszik a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"Helena Dalli","category":"elet","description":"A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hatóságok továbbra is kezelni fogják a családon belüli erőszak eseteit, valamint közvetlen szükséghelyzeti alapokat kell létrehozniuk az erőszak áldozatait támogató szervezetek, többek között a menedékhelyek számára – írja Helena Dalli, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős tagja.","shortLead":"A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hatóságok továbbra is kezelni fogják a családon belüli erőszak eseteit...","id":"20200427_Koronavirus_es_csaladon_beluli_eroszak_aranytalan_kockazat_a_nok_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d32e55e-6584-4b6d-8016-48da31a3f414","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Koronavirus_es_csaladon_beluli_eroszak_aranytalan_kockazat_a_nok_szamara","timestamp":"2020. április. 27. 18:00","title":"Koronavírus és családon belüli erőszak: aránytalan kockázat a nők számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdára újabb 78 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, így már 2727-en vannak, akik megfertőződtek a kórokozóval. Az elhunytak közt van egy 44 éves férfi is, akinek magas vérnyomása és asztmája volt, valamint hepatitis C betegségben szenvedett. A Magyar Nemzet szerint pünkösd után már a szálláshelyek is fogadhatnának vendégeket. Percről percre a járványról a hvg.hu-val.","shortLead":"Szerdára újabb 78 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, így már 2727-en vannak, akik megfertőződtek...","id":"20200429_koronavirus_aldozat_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_29","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5ee78d-f8e8-49c5-9dbe-0661a91e1bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_koronavirus_aldozat_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_29","timestamp":"2020. április. 29. 07:35","title":"300-ra nőtt a koronavírus áldozatainak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","id":"20200428_Ujabb_valsagkamatdontesen_van_tul_a_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfa45ae-2d95-4408-94ea-914a86829507","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Ujabb_valsagkamatdontesen_van_tul_a_jegybank","timestamp":"2020. április. 28. 14:11","title":"Újabb válságkamatdöntésen van túl a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56559f3-38df-421d-8b5c-ba70927da92b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konzoljára tervezett két nagyon várt játékot is idén nyáron jelentet meg a Sony. A legfontosabb a Naughty Dog brutális játékmenetet ígérő Last of Us 2-je, ez az újonnan közölt dátum szerint júniusban érkezik.","shortLead":"A konzoljára tervezett két nagyon várt játékot is idén nyáron jelentet meg a Sony. A legfontosabb a Naughty Dog...","id":"20200427_playstation_4_jatek_the_last_of_us_2_megjelenes_ghost_of_tsushima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56559f3-38df-421d-8b5c-ba70927da92b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd462ea-7290-4bcf-bc57-05bc3fdc3f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_playstation_4_jatek_the_last_of_us_2_megjelenes_ghost_of_tsushima","timestamp":"2020. április. 27. 21:03","title":"Izgalmas nyár vár a playstationösökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89e9a1c-c57f-41a2-8ef2-eb5b8cc421bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel 3600 éves koporsóba egy 16 éves lányt temettek. A kutatók szerint – a mellé helyezett tárgyak alapján – vélhetően nagyon szeretett sportolni.","shortLead":"A közel 3600 éves koporsóba egy 16 éves lányt temettek. A kutatók szerint – a mellé helyezett tárgyak alapján –...","id":"20200427_mumia_egyiptom_luxor_asatas_borlabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e89e9a1c-c57f-41a2-8ef2-eb5b8cc421bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa9b1e-88cb-4afe-9cbc-51c8844b522d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_mumia_egyiptom_luxor_asatas_borlabda","timestamp":"2020. április. 27. 17:03","title":"Különleges, még érintetlen szarkofágot találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]