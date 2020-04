Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta keringenek már az interneten azok a felvételek, melyeken különös, repülő objektumok láthatók. A videókat most az amerikai védelmi minisztérium is kiadta, jelezvén, hogy valóban azonosítatlan repülő tárgyakról van szó.","shortLead":"Évek óta keringenek már az interneten azok a felvételek, melyeken különös, repülő objektumok láthatók. A videókat most...","id":"20200428_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5149246-33dc-4e4d-bcc3-8d549d8c70a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2020. április. 28. 15:03","title":"Közzétett három videót a Pentagon, hivatalosan is ufók vannak rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b21767-5c4d-45b6-a008-890066c7ff8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York államban csökken az új betegek és a halálos áldozatok száma.","shortLead":"New York államban csökken az új betegek és a halálos áldozatok száma.","id":"20200429_usa_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b21767-5c4d-45b6-a008-890066c7ff8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30597062-3937-491a-ba4e-6dc2e70573f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_usa_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 21:27","title":"New Yorkban csökken az új betegek száma, de így is 330-an haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag","description":"A Google anyavállalata az Alphabet annak ellenére a vártnál nagyobb bevételt ért el az idei első negyedévben, hogy a cégek a koronavírus-járvány miatt drasztikusan visszafogták kiadásaikat, köztük a reklámokra költött pénzeket.","shortLead":"A Google anyavállalata az Alphabet annak ellenére a vártnál nagyobb bevételt ért el az idei első negyedévben...","id":"20200429_Az_elmarado_reklamkoltesek_ellenere_is_a_vartnal_nagyobb_volt_az_Alphabet_bevetele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951474c4-7f3c-418a-9a07-2c5197b999c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Az_elmarado_reklamkoltesek_ellenere_is_a_vartnal_nagyobb_volt_az_Alphabet_bevetele","timestamp":"2020. április. 29. 16:08","title":" A Google a koronavírus-járvány idején is termeli a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Tápérték, élelmiszerbiztonság, ökológiai lábnyom és az élelmiszerveszteség csökkentése: minden érv a helyi termelésű élelmiszerek mellett szólna. Magyarország még szerencsés ebből a szempontból, a Föld nagy részén azonban kivitelezhetetlen, hogy rövidüljön az ellátási lánc az élelmiszeriparban. ","shortLead":"Tápérték, élelmiszerbiztonság, ökológiai lábnyom és az élelmiszerveszteség csökkentése: minden érv a helyi termelésű...","id":"20200428_Megvalosithato_hogy_mindenki_helyi_elelmiszert_fogyasszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c0f4fa-f21c-4d16-99f8-b4c62de58e4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Megvalosithato_hogy_mindenki_helyi_elelmiszert_fogyasszon","timestamp":"2020. április. 28. 14:15","title":"Meglennénk, ha minden külföldi élelmiszer eltűnne a polcokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már bőven 3 millió fölött van a koronavírus-fertőzöttek száma a világon.","shortLead":"Már bőven 3 millió fölött van a koronavírus-fertőzöttek száma a világon.","id":"20200429_Az_Egyesult_Allamokban_mar_majdnem_1_millio_fertozott_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd5641f-8634-4bfe-b996-61f56d6d17c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Az_Egyesult_Allamokban_mar_majdnem_1_millio_fertozott_van","timestamp":"2020. április. 29. 20:27","title":"Az Egyesült Államokban már majdnem 1 millió fertőzött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 54-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 54-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200430_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8e681d-67b9-424e-8390-1184de02d351","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 30. 06:53","title":"Meghalt 12 beteg, és 2775 főre nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871d8359-600c-42bf-a513-252294e61c4b","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"360","description":"A legutóbbi sajtóhírek szerint a COVID-19 vérrögösödést idézhet elő még azokban a betegekben is, akiknél a betegség enyhe lefolyású. Az Egyesült Államokban így több kórházban kezdték véralvadásgátló gyógyszerekkel is kezelni a betegeket. A kérdésről, a járványról és kezeléséről dr. Vajda Zoltán laboratóriumi szakorvossal beszéltünk.","shortLead":"A legutóbbi sajtóhírek szerint a COVID-19 vérrögösödést idézhet elő még azokban a betegekben is, akiknél a betegség...","id":"20200428_A_COVID_karriertemava_valt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871d8359-600c-42bf-a513-252294e61c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e31b20-431d-4643-961f-bf5cfd1b1352","keywords":null,"link":"/360/20200428_A_COVID_karriertemava_valt","timestamp":"2020. április. 28. 19:00","title":"„Kockázatos, hogy a COVID karriertémává vált”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kijavított egy komoly sebezhetőséget a Microsoft videocsevegő és csoportmunka-alkalmazásában, így mindenképpen érdemes frissíteni, nehogy hackerek áldozatává váljunk.","shortLead":"Kijavított egy komoly sebezhetőséget a Microsoft videocsevegő és csoportmunka-alkalmazásában, így mindenképpen érdemes...","id":"20200428_microsoft_teams_befoltozott_biztonsagi_res_javitas_szoftverfrissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da77307d-dc12-4488-8af8-45653ea6400e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_microsoft_teams_befoltozott_biztonsagi_res_javitas_szoftverfrissites","timestamp":"2020. április. 28. 15:33","title":"Ha használja a Microsoft Teams alkalmazást, frissítse gyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]