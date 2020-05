Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Tekintélyes összegek gyűltek össze a virtuális élmények aukcióján.","shortLead":"Tekintélyes összegek gyűltek össze a virtuális élmények aukcióján.","id":"20200511_Stinggel_kozosen_enekelni_megfizethetetlen_valaki_megis_44_millio_forintot_fizetett_erte","timestamp":"2020. május. 11. 09:09","title":"Stinggel közösen énekelni megfizethetetlen, valaki mégis 44 millió forintot fizetett érte férfi","timestamp":"2020. május. 10. 07:47","title":"Megölte testvérét egy 26 éves oroszlányi","shortLead":"Az esti vita fajult el." között","timestamp":"2020. május. 10. 13:40","title":"Hétfőtől újra járnak a vonatok Győr és Bécs","shortLead":"Az osztrák vasút újraindítja a határhoz közeli regionális közlekedést." 08:45","title":"Lemondott Málta helsinki nagykövete, miután Hitlerhez hasonlította Merkelt","shortLead":"Málta hivatalosan is elnézést fog kérni Németországtól a lemondott nagykövet Facebook-bejegyzése miatt.","timestamp":"2020. május. 11. friss...","id":"20200511_gki_gazdasagkutato_bizalmi_index_munka_inflacio_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. május. 11. 05:44","title":"Sokkal kevésbé rossznak látják a magyarok a gazdaság helyzetét, mint egy hónapja","shortLead":"Egy hónap alatt soha nem javult még akkorát a GKI fogyasztói bizalmi indexe, mint idén áprilisról májusra, így a közbeszerzést, de pár nappal később visszavonták.","shortLead":"Nyolc cég, elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség és szatellitszervezetei írtak ki közbeszerzést, de pár nappal...","id":"20200511_Megsem_kellenek_koronavirustanacsok_az_allami_turizmusnak_5_milliardert","timestamp":"2020. május. 11. 13:08","title":"Mégsem kellenek koronavírus-tanácsok az állami turizmusnak 5 milliárdért Azért, mert mi így éreztük, és Orbán engedelmeskedik. Napóleon is így működött, csak neki ehhez még korona kellett és hadsereg.","shortLead":"Miért nincs már járvány, és miért volt eddig? Azért, mert mi így éreztük, és Orbán engedelmeskedik. Napóleon is...","id":"20200510_A_mi_demokratikus_zsarnokunk","timestamp":"2020. május. 10. 10:22","title":"Ónody Gomperz: A mi demokratikus zsarnokunk"