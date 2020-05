Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b453a0e-af7a-4303-8d6a-e86124f91ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itthon is egyre elterjedtebb a bankkártyák mobilhoz rendelése, ami után már a telefon is használható érintésmentes fizetésre. Ennek egyik nagy előnye, hogy baj esetén sem kell letiltatni a kártyát.","shortLead":"Itthon is egyre elterjedtebb a bankkártyák mobilhoz rendelése, ami után már a telefon is használható érintésmentes...","id":"20200511_mobilfizetes_digitalizalt_bankkartya_letiltasa_elvesztes_lopas_eseten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b453a0e-af7a-4303-8d6a-e86124f91ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2b0a8-4483-4de6-ad16-e25c3a2d6966","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_mobilfizetes_digitalizalt_bankkartya_letiltasa_elvesztes_lopas_eseten","timestamp":"2020. május. 11. 00:03","title":"Erről tudott? Nem kell letiltatnia a bankkártyáját, ha a mobilján hagyja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6548df-b2e4-4b3c-84b8-6f2e3db9dc0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan mutató csökkent, aminek elvileg nem lenne szabad csökkennie. Korábban megtörtént, hogy egy-két nap elteltével korrigálták a hibát, ha valakit nem a saját megyéjébe írtak be, ezúttal jóval többet kellett várni.","shortLead":"Olyan mutató csökkent, aminek elvileg nem lenne szabad csökkennie. Korábban megtörtént, hogy egy-két nap elteltével...","id":"20200510_jarvany_szamok_terkep_megyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b6548df-b2e4-4b3c-84b8-6f2e3db9dc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72a8787-21da-4ee8-b049-5961fd06aa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_jarvany_szamok_terkep_megyek","timestamp":"2020. május. 10. 12:32","title":"Furcsán változnak a járványról kiadott hivatalos számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9533981f-84f4-4457-8d8d-4ae362d4d5ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint különös, hogy Kovács Zoltán éppen akkor firtatja a városvezető felelősségét a fővárosi idősotthonok magas fertőzésszáma miatt, amikor a vidéki, olykor kormányzati fenntartású intézményekben is elkezdett terjedni a vírus.","shortLead":"A főpolgármester szerint különös, hogy Kovács Zoltán éppen akkor firtatja a városvezető felelősségét a fővárosi...","id":"20200511_karacsony_kovacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9533981f-84f4-4457-8d8d-4ae362d4d5ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60ea2a1-962d-4f1b-995f-2acea8be664c","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_karacsony_kovacs","timestamp":"2020. május. 11. 19:32","title":"Karácsony: Kovács Zoltán elismerte, hogy politikai alapon hoznak döntést Budapest újranyitásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3eca6c-8a1d-4f87-bd8c-c8eeaf3305da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gui Khury végre tudott összpontosítani. Meg is lett az eredménye.","shortLead":"Gui Khury végre tudott összpontosítani. Meg is lett az eredménye.","id":"20200511_Annyit_gyakorolt_a_karantenban_hogy_tortenelmet_irt_egy_11_eves_brazil_gordeszkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a3eca6c-8a1d-4f87-bd8c-c8eeaf3305da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e10dbe-84c0-4fbf-bb68-02eaaf0d4977","keywords":null,"link":"/elet/20200511_Annyit_gyakorolt_a_karantenban_hogy_tortenelmet_irt_egy_11_eves_brazil_gordeszkas","timestamp":"2020. május. 11. 16:06","title":"Annyit gyakorolt a karanténban, hogy történelmet írt egy 11 éves brazil gördeszkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a budapesti fertőzöttségi adatokat akarja tudni, kérése három nap alatt nem jutott el az illetékesekhez.","shortLead":"A főpolgármester a budapesti fertőzöttségi adatokat akarja tudni, kérése három nap alatt nem jutott el...","id":"20200510_Karacsony_A_Miniszterelnokseg_nem_tovabbitotta_a_levelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef17b4-268c-4916-9f69-11fb7379ba1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Karacsony_A_Miniszterelnokseg_nem_tovabbitotta_a_levelem","timestamp":"2020. május. 10. 19:18","title":"Karácsony: A Miniszterelnökség nem továbbította a levelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f190ba-2351-47aa-b16e-0c4ba2bc89bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett robbanótestekről aztán kiderült: első világháborús tüzérségi gyújtószerkezetek.","shortLead":"A feltételezett robbanótestekről aztán kiderült: első világháborús tüzérségi gyújtószerkezetek.","id":"20200511_krumpli_bomba_robbanotest_tuzszeresz_dunaegyhaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95f190ba-2351-47aa-b16e-0c4ba2bc89bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbcf662-c9da-4951-93b5-0b4372a78cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_krumpli_bomba_robbanotest_tuzszeresz_dunaegyhaza","timestamp":"2020. május. 11. 11:19","title":"Krumplik közé keveredett bombákhoz riasztották a tűzszerészeket Dunaegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A közeljövőben új bankszékházakat birtokba vevő pénzintézetek nem mondtak le a projektekről - írja a Világgazdaság.","shortLead":"A közeljövőben új bankszékházakat birtokba vevő pénzintézetek nem mondtak le a projektekről - írja a Világgazdaság.","id":"20200511_jarvany_bankszekhazak_epitkezes_bankok_raiffeisen_otp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a190f384-009f-4e2f-9dac-2eb814906782","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200511_jarvany_bankszekhazak_epitkezes_bankok_raiffeisen_otp","timestamp":"2020. május. 11. 05:54","title":"A járvány csak lassítja az új bankszékházak építését, de nem állítja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi Fidesz tiltakozik, amiért a Városházára költözhetnének be a veszélyhelyzet idejére, azok a hajléktalanok, akik vállalják, hogy a járvány alatt nem hagyják el az épületet.","shortLead":"A belvárosi Fidesz tiltakozik, amiért a Városházára költözhetnének be a veszélyhelyzet idejére, azok a hajléktalanok...","id":"20200510_fidesz_belvaros_budapest_hajlektalan_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ca3021-dc8c-42c3-a3b1-e86c44f1d106","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_fidesz_belvaros_budapest_hajlektalan_karanten","timestamp":"2020. május. 10. 10:11","title":"Aláírásokat gyűjt a Fidesz a belvárosi hajléktalankarantén ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]