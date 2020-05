Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az április végéig a COVID-19 betegségben elhunytak 90 százaléka 70 év fölötti volt az országban, több mint felük idősotthonokban halt meg.","shortLead":"Az április végéig a COVID-19 betegségben elhunytak 90 százaléka 70 év fölötti volt az országban, több mint felük...","id":"20200513_svedorszag_idosotthonok_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cb42c0-f39a-4ed0-9882-eb0ed5e86efa","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_svedorszag_idosotthonok_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 13. 18:43","title":"Pusztít a svéd idősotthonokban a koronavírus, 10 ezer új gondozót vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felére esett a forgalom, az alkalmazottak is nehéz helyzetben vannak.","shortLead":"Felére esett a forgalom, az alkalmazottak is nehéz helyzetben vannak.","id":"20200512_Terdre_kenyszeritette_a_virus_a_konyves_szakmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b241764-d144-4bd0-ad9f-2945e7517cc3","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Terdre_kenyszeritette_a_virus_a_konyves_szakmat","timestamp":"2020. május. 12. 13:09","title":"Térdre kényszerítette a vírus a könyves szakmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804be683-5972-4a82-afca-e6ab93544c4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár az okostermosztátok is segíthetik a koronavírus elleni védekezést – adódik egy következtetés több olyan tanulmány eredményeiből, melyekben a kutatók azt vizsgálták, miként befolyásolja az influenzavírust a páratartalom. Ugyanis a levegő nedvességtartalma jelentős hatással lehet a vírus terjedésére. ","shortLead":"Akár az okostermosztátok is segíthetik a koronavírus elleni védekezést – adódik egy következtetés több olyan tanulmány...","id":"202019_virusuzo_okostermosztat_lecsapodnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804be683-5972-4a82-afca-e6ab93544c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96334804-0a8e-486a-b438-8b90eaecd332","keywords":null,"link":"/360/202019_virusuzo_okostermosztat_lecsapodnak","timestamp":"2020. május. 12. 10:00","title":"Sokat ront a koronavírus esélyein, ha megfelelő otthon a páratartalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Négy halottja volt a járványnak hétfőn, csak az új koronavírusos betegeket kell Budapestre szállítani, visszatérőben az élet Olaszországban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Négy halottja volt a járványnak hétfőn, csak az új koronavírusos betegeket kell Budapestre szállítani, visszatérőben...","id":"20200512_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4720b152-419a-4b0a-935c-7de907acec15","keywords":null,"link":"/360/20200512_Radar360","timestamp":"2020. május. 12. 08:00","title":"Radar360: Politikai csaták járványügyben, új tulajoknál Andy Vajna kaszinói ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09740494-b08e-4751-93fb-da5bbdfb37ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Farkas Ádám átült az egyik legnagyobb pénzügyi lobbiszervezetbe, de ez az európai ombudsman szerint súlyos összeférhetetlenséget eredményezett.","shortLead":"Farkas Ádám átült az egyik legnagyobb pénzügyi lobbiszervezetbe, de ez az európai ombudsman szerint súlyos...","id":"20200512_farkas_adam_bankar_lobbiszervezet_afme_ebh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09740494-b08e-4751-93fb-da5bbdfb37ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886c6b2c-8f55-4e5a-9c11-681cc8da1790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_farkas_adam_bankar_lobbiszervezet_afme_ebh","timestamp":"2020. május. 12. 20:40","title":"Egy magyar bankár miatt támadt gond az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa047978-018d-4d4a-a862-4a9de9c1fc77","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A járvány miatt elrendelt korlátozásokat enyhítik, a politika viszont bekeményít, mert júniusban csak megtartják a parlamenti választásokat, ami heves ellenzéki tiltakozásokat is kiváltott. Közben pedig, május lévén, halaszthatatlan a mezőgazdasági munka.","shortLead":"A járvány miatt elrendelt korlátozásokat enyhítik, a politika viszont bekeményít, mert júniusban csak megtartják...","id":"20200512_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Majus_van_ultetni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa047978-018d-4d4a-a862-4a9de9c1fc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73679336-a8db-430c-b445-54c7023d3e9b","keywords":null,"link":"/360/20200512_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Majus_van_ultetni_kell","timestamp":"2020. május. 12. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Újabb \"veszélyhelyzet\" jön Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru – erről beszélt a hvg.hu-nak Tóth László, az Unió Coop vezetője. Miskolcon és Sajóecsegén jártunk, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak a kisboltok a járvány idején. Videó.","shortLead":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru –...","id":"20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e703cacc-d532-4cb1-9c6c-11559f6fde00","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Ha nem kapnak segítséget, eltűnhetnek a boltok a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f31a30-6f8b-4070-8572-88c23a9c6032","c_author":"Szabó Márta, Vass Péter, Weyer Béla","category":"360","description":"Az EU három nagy gazdasága, Német-, Olasz- és Spanyolország megkezdte a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések lazítását. Az enyhítések széles skálán mozognak, és bármikor visszavonhatók, ha megugrik a fertőzöttek és a halottak száma.","shortLead":"Az EU három nagy gazdasága, Német-, Olasz- és Spanyolország megkezdte a koronavírus-járvány megfékezésére hozott...","id":"20200513_Resnyire_vagy_tagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f31a30-6f8b-4070-8572-88c23a9c6032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa42d848-0a43-4e87-8e9c-7d6775aed6a9","keywords":null,"link":"/360/20200513_Resnyire_vagy_tagra","timestamp":"2020. május. 13. 13:20","title":"Fokozatosan nyit Európa, a vezetők keze rajta a vészféken ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]