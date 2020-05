Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus okozta Covid-19 betegség a HIV-vírushoz (az immunhiányt előidéző vírushoz) hasonlóan endémiás jelleget ölthet, vagyis meghatározott területen folyamatosan fellelhető járványos betegséggé válhat – mondta Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti igazgatója szerdán. Óva intett mindenkit a járvány időtartamára vonatkozó jóslatoktól, és további átfogó erőfeszítéseket sürgetett a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.","shortLead":"A koronavírus okozta Covid-19 betegség a HIV-vírushoz (az immunhiányt előidéző vírushoz) hasonlóan endémiás jelleget...","id":"20200513_who_koronavirus_jarvany_meddig_tart_mikor_lesz_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4c88c7-83da-4b24-9d28-0c1fe1acfaa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_who_koronavirus_jarvany_meddig_tart_mikor_lesz_vege","timestamp":"2020. május. 13. 22:08","title":"Megszólalt a WHO: Lehet, hogy a vírus sosem fog eltűnni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ff6f7b-fde9-4526-9b49-3a707a246f33","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddiginél jóval több lehetőséget kapnának a fogyasztóvédők a helyszíni vizsgálatra.","shortLead":"Az eddiginél jóval több lehetőséget kapnának a fogyasztóvédők a helyszíni vizsgálatra.","id":"20200513_boltok_razzia_fogyasztovedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9ff6f7b-fde9-4526-9b49-3a707a246f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d8aed0-427e-4cd6-a3e8-75f115fa12b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_boltok_razzia_fogyasztovedelem","timestamp":"2020. május. 13. 11:25","title":"Nem csak az üzleteknél razziázhat a fogyasztóvédelem, ha kész törvény lesz a kormány tervéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb9e5fb-fb65-4386-a8bb-ce8ddec65fd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Shepherd-Barron nevét nem sokan ismerik, találmányát viszont majdnem mindenki. Ha mindennap nem is, de valószínűleg ön is sokszor találkozik vele, amikor pénzt vesz fel.","shortLead":"John Shepherd-Barron nevét nem sokan ismerik, találmányát viszont majdnem mindenki. Ha mindennap nem is, de...","id":"20200513_atm_bankautomata_penzfelvetel_john_shepherd_barron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfb9e5fb-fb65-4386-a8bb-ce8ddec65fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd5639d-a3e6-4f4c-9be1-91ed21979d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_atm_bankautomata_penzfelvetel_john_shepherd_barron","timestamp":"2020. május. 13. 13:03","title":"10 éve halt meg az ember, aki nélkül nem születhetett volna meg a bankautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési költségek adatait bekérik a településektől, és uniós forrásokra is pályázhat a kormány.","shortLead":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési...","id":"20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3ceef-f5d3-42a3-b657-d57dff1d9161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","timestamp":"2020. május. 13. 17:05","title":"Válaszolt a kormány az önkormányzatoknak: spórolják meg a szociális támogatásból a védekezés költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Legtöbben a fodrászok és a kozmetikusok közül szüneteltették a tevékenységüket.","shortLead":"Legtöbben a fodrászok és a kozmetikusok közül szüneteltették a tevékenységüket.","id":"20200513_Rengeteg_egyeni_vallalkozas_allt_le_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d425fcc3-d152-4611-8295-bbb39a4d930b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Rengeteg_egyeni_vallalkozas_allt_le_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. május. 13. 12:59","title":"Rengeteg egyéni vállalkozás állt le a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy új törvényjavaslat fél évvel meghosszabbítaná a korábban megszavazott június 15-ei határidőt. ","shortLead":"Egy új törvényjavaslat fél évvel meghosszabbítaná a korábban megszavazott június 15-ei határidőt. ","id":"20200513_koronavirus_karterites_rab_bortonzsufoltsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8909b1c-61fc-40a7-be8b-8b30e3c6b00b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_karterites_rab_bortonzsufoltsag","timestamp":"2020. május. 13. 10:34","title":"A koronavírus miatt tovább húzná a börtönkártérítések kifizetését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dugók és a főnök távolléte is vonzerőt jelent.","shortLead":"A dugók és a főnök távolléte is vonzerőt jelent.","id":"20200513_A_franciak_belejottek_az_otthoni_munkaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61408f0a-8f66-4a80-ade9-473e9ef66f20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_franciak_belejottek_az_otthoni_munkaba","timestamp":"2020. május. 13. 19:19","title":"A franciák belejöttek az otthoni munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f6126a-9e3a-4406-88fa-b442f7a9fb02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annyi divatárucikk torlódott fel a kikötői konténerekben, hogy már nem tudják őket hova tenni. Mivel eladni nem tudják őket, lehet, meg fogják ezeket semmisíteni.","shortLead":"Annyi divatárucikk torlódott fel a kikötői konténerekben, hogy már nem tudják őket hova tenni. Mivel eladni nem tudják...","id":"20200513_Torlodnak_a_kikotokben_az_azsiai_szallitmanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f6126a-9e3a-4406-88fa-b442f7a9fb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e557460b-064d-46ed-bb9c-fa6af41db9d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Torlodnak_a_kikotokben_az_azsiai_szallitmanyok","timestamp":"2020. május. 13. 16:06","title":"Torlódnak a kikötőkben az ázsiai áruval teli konténerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]