[{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány terjedése alaposan lelassult az országban, az elmúlt 24 órában már csak 426 új fertőzöttet szűrtek ki.","shortLead":"A járvány terjedése alaposan lelassult az országban, az elmúlt 24 órában már csak 426 új fertőzöttet szűrtek ki.","id":"20200512_Spanyolorszagban_mar_27_ezerhez_kozelit_a_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bca5da7-3ccf-4d0e-b621-9cbe49861ed6","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Spanyolorszagban_mar_27_ezerhez_kozelit_a_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. május. 12. 18:56","title":"Spanyolországban 27 ezerhez közelít a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013320e-06e7-411d-ba67-ef8e67114d17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy minden korábbinál nagyobb kutatás adatai szerint bizonyos etnikai csoportoknál magasabb a koronavírus miatti halálozás kockázata.","shortLead":"Egy minden korábbinál nagyobb kutatás adatai szerint bizonyos etnikai csoportoknál magasabb a koronavírus miatti...","id":"20200514_azsiaiak_feketek_koronavirus_halalozas_kockazata_diabetesz_szivbetegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b013320e-06e7-411d-ba67-ef8e67114d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b154c1-c932-4bf2-bfeb-3e57251f5d90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_azsiaiak_feketek_koronavirus_halalozas_kockazata_diabetesz_szivbetegseg","timestamp":"2020. május. 14. 08:03","title":"Mitől függ, hogy ki hal bele a koronavírusba? Új rizikófaktorokat azonosítottak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"De nemcsak a levegő tisztult ki érezhetően, India folyói, köztük a Jamuna és a Gangesz is sokkal tisztábbak a korlátozások miatt.","shortLead":"De nemcsak a levegő tisztult ki érezhetően, India folyói, köztük a Jamuna és a Gangesz is sokkal tisztábbak...","id":"20200512_india_szen_dioxid_jarvany_korlatozas_legszennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b796a-aaed-4fd0-a230-458d46207c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_india_szen_dioxid_jarvany_korlatozas_legszennyezettseg","timestamp":"2020. május. 12. 18:05","title":"Ez is a vírus hatása: 40 év után most először csökkent a szén-dioxid-kibocsátás Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4fb6d1-b720-4fda-9933-a63dd783c5d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meghirdetése óta eltelt kevesebb mint egy nap alatt mintegy 15 ezren jelentkeztek a gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódó újratervezés programban elindult ingyenes, 8 hetes informatikai online oktatásra – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára kedd este az M1-en.","shortLead":"A meghirdetése óta eltelt kevesebb mint egy nap alatt mintegy 15 ezren jelentkeztek a gazdaságvédelmi akciótervhez...","id":"20200512_ingyenes_allami_informatikai_kurzus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed4fb6d1-b720-4fda-9933-a63dd783c5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a21fbb-b933-4218-afd8-82ba9d91ee72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_ingyenes_allami_informatikai_kurzus","timestamp":"2020. május. 12. 23:18","title":"Rászabadultak a magyarok, 15 ezren jelentkeztek egy nap alatt az ingyenes állami informatikai tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f43c25-8af2-4788-9545-f42860d8d606","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Sziget főszervezője egy online előadáson beszélt az ágazat kilátásairól.","shortLead":"A Sziget főszervezője egy online előadáson beszélt az ágazat kilátásairól.","id":"20200513_Az_afacsokkentes_nagyot_lenditene_a_fesztivalokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01f43c25-8af2-4788-9545-f42860d8d606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f15b8d4-4c73-4594-97fc-a540a97f7347","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Az_afacsokkentes_nagyot_lenditene_a_fesztivalokon","timestamp":"2020. május. 13. 18:46","title":"Kádár Tamás: Az áfacsökkentés nagyot lendítene a fesztiválokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év alatt már másodszor rabolták ki ugyanazt a bankot Pécsen.","shortLead":"Fél év alatt már másodszor rabolták ki ugyanazt a bankot Pécsen.","id":"20200512_rablas_takarekszovetkezet_pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff45b3-d1d5-43e1-ad21-1e9e10af10d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_rablas_takarekszovetkezet_pecs","timestamp":"2020. május. 12. 18:26","title":"Kirabolt egy szájmaszkos férfi egy takarékszövetkezetet Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79089086-6973-40c6-b531-f6099e4e0c16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség besegít a focicsapatoknak a koronavírus-tesztelés költségeinek előteremtésébe.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség besegít a focicsapatoknak a koronavírus-tesztelés költségeinek előteremtésébe.","id":"20200514_nbi_foci_sport_koronavirus_teszt_tamogatas_mlsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79089086-6973-40c6-b531-f6099e4e0c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2591fb-654b-4716-89e7-47d0df516b39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_nbi_foci_sport_koronavirus_teszt_tamogatas_mlsz","timestamp":"2020. május. 14. 12:31","title":"Tízmillió forint támogatást kap minden NB I.-es focicsapat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála a jövőben valamivel könnyebb lesz újratelepíteni a Windows 10-es számítógépeket. A fejlesztéshez egy másik érdekesség is tartozik.","shortLead":"Egy frissítésnek hála a jövőben valamivel könnyebb lesz újratelepíteni a Windows 10-es számítógépeket. A fejlesztéshez...","id":"20200512_windows_10_ujratelepites_felhobol_may_2020_update_frisstes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54d7c6f-ce90-4599-86fe-2da1248303ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_windows_10_ujratelepites_felhobol_may_2020_update_frisstes","timestamp":"2020. május. 12. 20:03","title":"Windows 10-et használ? Két nagyon hasznos funkció is érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]