Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három beteg hunyt el az elmúlt 24 órában koronavírusban, a beazonosított fertőzöttek száma 3509 főre nőtt. Hétfőn Budapesten is lazítanak a korlátozásokon. Olvasson el minden fontos hírt a járványról a hvg.hu percről percre tudósításában!","shortLead":"Három beteg hunyt el az elmúlt 24 órában koronavírusban, a beazonosított fertőzöttek száma 3509 főre nőtt. Hétfőn...","id":"20200517_Budapest_fertozott_percrol_percre_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931ce70a-812d-4b9f-9d03-8b83b19086df","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Budapest_fertozott_percrol_percre_koronavirus","timestamp":"2020. május. 17. 08:51","title":"Hétfőn nyit Budapest, 36 új fertőzőtt - percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c57b38d-91c3-405e-ac7f-2650e1b4f94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenegy tűzoltó megsérült, menekülés közben a sisakjaik is megolvadtak. ","shortLead":"Tizenegy tűzoltó megsérült, menekülés közben a sisakjaik is megolvadtak. ","id":"20200517_Oriasi_langcsova_csapott_ki_egy_Los_Angelesi_raktarbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c57b38d-91c3-405e-ac7f-2650e1b4f94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8519ada4-698c-40a4-821b-4c5bb1d44be1","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Oriasi_langcsova_csapott_ki_egy_Los_Angelesi_raktarbol","timestamp":"2020. május. 17. 08:34","title":"Robbanás után óriási lángcsóva csapott ki egy Los Angeles-i raktárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Online kérdezte a főpolgármester a budapesti színházak vezetőit, a megbeszélésen pedig Eszenyi Enikő is részt vett. Pedig márciusban lemondott.","shortLead":"Online kérdezte a főpolgármester a budapesti színházak vezetőit, a megbeszélésen pedig Eszenyi Enikő is részt vett...","id":"20200516_eszenyi_eniko_vigszinhaz_rudolf_peter_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d603c319-7c82-4b16-b558-2f685643a0f8","keywords":null,"link":"/elet/20200516_eszenyi_eniko_vigszinhaz_rudolf_peter_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 16. 18:53","title":"Eszenyi Enikő egyeztetett a Vígszínház nevében Karácsonyékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d02275-6a36-47fa-845e-76c49e669217","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy brit felmérés szerint a remény és a nyár a legkeresettebb utcanevek. ","shortLead":"Egy brit felmérés szerint a remény és a nyár a legkeresettebb utcanevek. ","id":"20200517_ingatlanpiac_utcanev_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7d02275-6a36-47fa-845e-76c49e669217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2ee1c7-9967-4447-acdc-942d2d97c480","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_ingatlanpiac_utcanev_felmeres","timestamp":"2020. május. 17. 12:54","title":"Többet ér a háza, ha vidáman csengő utcanév tartozik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Medios Obson nevű hírportál vezetőjét már korábban is megfenyegették, ezért hatósági védelem alatt állt. ","shortLead":"A Medios Obson nevű hírportál vezetőjét már korábban is megfenyegették, ezért hatósági védelem alatt állt. ","id":"20200517_Fegyveres_gyilkossag_ujsagiro_Mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee18aa9-475d-4818-ae07-e1aff2bdc680","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Fegyveres_gyilkossag_ujsagiro_Mexiko","timestamp":"2020. május. 17. 08:09","title":"Fegyveresek gyilkoltak meg egy újságírót Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Június 13-14-én kerül sor a digitális 24 órás autóversenyre.","shortLead":"Június 13-14-én kerül sor a digitális 24 órás autóversenyre.","id":"20200517_Szimulatoron_megy_majd_a_Le_Mansi_24_oras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f888518-bfa2-48aa-b866-6acf84ee751f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200517_Szimulatoron_megy_majd_a_Le_Mansi_24_oras","timestamp":"2020. május. 17. 20:38","title":"Szimulátoron is megrendezik a Le Mans-i 24 órást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült, az országban rendszerszintű doppingolás folyt.","shortLead":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült...","id":"20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9838c385-4c21-4c13-8e52-a0693550f087","keywords":null,"link":"/sport/20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","timestamp":"2020. május. 17. 14:34","title":"Csak három orosz atlétának engedélyezték, hogy semleges színekben indulhasson az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tökéletes példája annak, mit tesz a tengerek élővilágával az emberek által eldobált szemét. ","shortLead":"Tökéletes példája annak, mit tesz a tengerek élővilágával az emberek által eldobált szemét. ","id":"20200517_tengerek_elovilaga_teknos_muanyagszemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67e31b0-4182-4311-b127-43ce1d9b12aa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200517_tengerek_elovilaga_teknos_muanyagszemet","timestamp":"2020. május. 17. 14:14","title":"Videó: 30 centis műanyagzacskót húztak ki állatorvosok egy teknős fenekéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]