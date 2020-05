Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22394841-b47e-42a3-9718-dab0f1576a06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden az eredeti tervek szerint haladt volna, akkor már a múlt héten meg kellett volna jelennie a Google Pixel 4a telefonnak. Azonban késni fog ez a modell is, akárcsak a Pixel 5.","shortLead":"Ha minden az eredeti tervek szerint haladt volna, akkor már a múlt héten meg kellett volna jelennie a Google Pixel 4a...","id":"20200525_google_pixel_4a_pixel_5_kesik_pixel_3a_arcsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22394841-b47e-42a3-9718-dab0f1576a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb8b766-130a-48c2-887a-056c8e40dad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_google_pixel_4a_pixel_5_kesik_pixel_3a_arcsokkentes","timestamp":"2020. május. 25. 14:03","title":"Már biztosnak tűnik, hogy késni fognak a Google új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd5881d-207c-43ad-8389-33ed9ac17452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a járvány csillapodik is, a közösségi távolságtartás továbbra is velünk marad. A koronavírus többek szerint hosszú évekre, vagy akár örökre is megváltoztatta a világot. Az biztos, hogy hagyományos névjegykártyákat egy ideig még nem ajánlatos használni. Ilyenkor jöhet jól a digitális névjegy.","shortLead":"Ha a járvány csillapodik is, a közösségi távolságtartás továbbra is velünk marad. A koronavírus többek szerint hosszú...","id":"20200524_virusmentes_digitalis_nevjegykartya_alkalmazas_ingyenes_letoltes_sendee","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd5881d-207c-43ad-8389-33ed9ac17452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7417372-a0e4-4679-bcbe-40d89f25da9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_virusmentes_digitalis_nevjegykartya_alkalmazas_ingyenes_letoltes_sendee","timestamp":"2020. május. 24. 21:05","title":"Magyar ötlet alapján itt a \"vírusmentes névjegykártya\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Módosulhat a törlesztőrészlet a változó kamatozású hiteleknél, és nem feltétlenül az ügyfelek előnyére.","shortLead":"Módosulhat a törlesztőrészlet a változó kamatozású hiteleknél, és nem feltétlenül az ügyfelek előnyére.","id":"20200525_fix_kamatozasu_hitel_valtozo_kamatozas_torlesztoreszlet_hitelmoratorium_lakashitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e641b03-910c-442b-9df8-2d9da1d3e5f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_fix_kamatozasu_hitel_valtozo_kamatozas_torlesztoreszlet_hitelmoratorium_lakashitel","timestamp":"2020. május. 25. 07:57","title":"Rizikós időszak előtt áll a hitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4db42a6-2c6b-4c23-b061-d2d63cc59e64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész azt mondta, életveszélyben volt, és nem is tudott róla.","shortLead":"A zenész azt mondta, életveszélyben volt, és nem is tudott róla.","id":"20200525_Szivrohammal_kellett_korhazba_szallitani_Brian_Mayt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4db42a6-2c6b-4c23-b061-d2d63cc59e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed531c0f-54b2-4f1f-98aa-aea62647cc49","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Szivrohammal_kellett_korhazba_szallitani_Brian_Mayt","timestamp":"2020. május. 25. 13:00","title":"Szívrohammal kellett kórházba szállítani Brian Mayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Május utolsó hetében csapadékosabb lesz az időjárás. A napsütés mellett többször is várhatók záporok, zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Május utolsó hetében csapadékosabb lesz az időjárás. A napsütés mellett többször is várhatók záporok, zivatarok - derül...","id":"20200524_Jovo_het_idojaras_elorejelzes_csapadek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4e3ef0-2c1a-4545-a355-4b2ffce93560","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Jovo_het_idojaras_elorejelzes_csapadek","timestamp":"2020. május. 24. 16:32","title":"Jövő héten nagy szükség lesz az esernyőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","id":"20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6bfd71-38f5-46dd-b7dc-1ac347d442fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","timestamp":"2020. május. 25. 05:30","title":"Közepes erősségű földrengés volt nem messze Új-Zéland fővárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","id":"20200526_Az_alapkamat_maradt_annyi_amennyi_eddig_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd493fc1-d652-42bd-8e1c-4166cd4e5b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Az_alapkamat_maradt_annyi_amennyi_eddig_volt","timestamp":"2020. május. 26. 14:21","title":"Az alapkamat maradt annyi, amennyi eddig volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77b1567-a96d-4462-a5e0-273621d61574","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hétfői edzés végén sérült meg a csatár.","shortLead":"A hétfői edzés végén sérült meg a csatár.","id":"20200525_Sulyosan_megserulhetett_Ibrahimovic_a_Milan_edzesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a77b1567-a96d-4462-a5e0-273621d61574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b89cf86-a690-4cfc-9a5d-830e093ca12e","keywords":null,"link":"/sport/20200525_Sulyosan_megserulhetett_Ibrahimovic_a_Milan_edzesen","timestamp":"2020. május. 25. 19:39","title":"Súlyosan megsérülhetett Ibrahimovic a Milan edzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]