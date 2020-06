Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7bb3e1b-19ad-4606-8c41-f23f21d33782","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konzorcium egy harmadik generációs koronavírus-oltás kifejlesztésén dolgozik.","shortLead":"A konzorcium egy harmadik generációs koronavírus-oltás kifejlesztésén dolgozik.","id":"20200604_osztrak_magyar_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7bb3e1b-19ad-4606-8c41-f23f21d33782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b78958f-6f53-421c-9c1f-d09f23c97507","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_osztrak_magyar_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. június. 04. 09:33","title":"Osztrák-magyar koronavírusvakcina-fejlesztés indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ottani áfa mértékét pedig jelentősen csökkentik, és más kedvezmények is jönnek.","shortLead":"Az ottani áfa mértékét pedig jelentősen csökkentik, és más kedvezmények is jönnek.","id":"20200604_angela_merkel_koronavirus_mentocsomag_gazdasagi_karok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b38049-9ce3-485b-ab26-c56b19dcd466","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_angela_merkel_koronavirus_mentocsomag_gazdasagi_karok","timestamp":"2020. június. 04. 05:19","title":"Gigantikus mentőcsomaggal enyhítenék a vírus okozta károkat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac64dc8-f16b-4179-aa96-ce54f03b1327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 13 kérdésre kell majd választ adni. ","shortLead":"Összesen 13 kérdésre kell majd választ adni. ","id":"20200603_nemzeti_konzultacio_koronavirus_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ac64dc8-f16b-4179-aa96-ce54f03b1327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898d2f2-8c7e-4559-929f-00fb5c015c65","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_nemzeti_konzultacio_koronavirus_orban","timestamp":"2020. június. 03. 17:05","title":"Megvan a koronavírus miatt indított nemzeti konzultáció első négy kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","shortLead":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","id":"20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981513aa-8db7-483e-8c5c-631674c2b1fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","timestamp":"2020. június. 03. 12:08","title":"Szabolcsban átlagosan 176 ezret, a fővárosban 317 ezret keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b2f5a3-ee8f-4656-84f4-5fc6037fc73c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Túl sokan haltak meg a koronavírus okozta betegségben Anders Tegnell szerint.","shortLead":"Túl sokan haltak meg a koronavírus okozta betegségben Anders Tegnell szerint.","id":"20200603_koronavirus_jarvany_svedorszag_anders_tegnell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b2f5a3-ee8f-4656-84f4-5fc6037fc73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a535cec1-6f1e-4d41-9ef5-6dd9c79a6b14","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_koronavirus_jarvany_svedorszag_anders_tegnell","timestamp":"2020. június. 03. 13:13","title":"Elismerte a svéd járványfelelős: több ponton hibáztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő Alekszandr Lukasenko meghívására utazik hivatalos látogatásra.","shortLead":"A magyar kormányfő Alekszandr Lukasenko meghívására utazik hivatalos látogatásra.","id":"20200604_orban_viktor_feheroroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a6d5b-4654-4b9f-8598-7a4f4b6be6a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_orban_viktor_feheroroszorszag","timestamp":"2020. június. 04. 10:14","title":"Orbán Viktor pénteken Fehéroroszországba repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Száz éve nem volt annyi karbantartott csodás kastélya Magyarországnak, mint amire most van kilátás a felújítási programnak köszönhetően – és egyes üzletemberek boldogulására.","shortLead":"Száz éve nem volt annyi karbantartott csodás kastélya Magyarországnak, mint amire most van kilátás a felújítási...","id":"202022__kastelyprogram__tobb_penz__tobb_haszon__muris_urak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f3f9a4-ee68-416b-9337-73c3bf796fa5","keywords":null,"link":"/360/202022__kastelyprogram__tobb_penz__tobb_haszon__muris_urak","timestamp":"2020. június. 03. 11:00","title":"A járvány alatt is ömlik a közpénz a kastélyprogramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Elkészült a McLaren-jelentés a sportszervezet belső ügyeiről. ","shortLead":"Elkészült a McLaren-jelentés a sportszervezet belső ügyeiről. ","id":"20200604_ajan_tamas_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_iwf_richard_mclaren_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7eefbf-5a8b-4e58-9fdc-b6501dee8459","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_ajan_tamas_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_iwf_richard_mclaren_jelentes","timestamp":"2020. június. 04. 17:31","title":"„Aján a félelem kultúráját teremtette meg, zsarnoki módon irányította a Nemzetközi Súlyemelő-szövetséget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]