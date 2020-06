Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elvonások miatt jelenleg nincs miről tárgyalni a Városháza szerint.","shortLead":"Az elvonások miatt jelenleg nincs miről tárgyalni a Városháza szerint.","id":"20200605_karacsony_gergely_furjes_balazs_fovarosi_kozfejlesztesek_tanacsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1658dca8-87df-4e8d-96ba-97a461629d0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_karacsony_gergely_furjes_balazs_fovarosi_kozfejlesztesek_tanacsa","timestamp":"2020. június. 05. 12:15","title":"Karácsony lemondta az egyeztetést a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476aafd5-4965-4cf8-a8a0-a440036b5999","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 29-én 20 ezer tonna olaj ömlött az Ambarnaja folyó vizébe egy orosz hőerőműből. Az ökológiai katasztrófát az Európai Űrügynökség (ESA) műholdjai is látták, és látják most is.","shortLead":"Május 29-én 20 ezer tonna olaj ömlött az Ambarnaja folyó vizébe egy orosz hőerőműből. Az ökológiai katasztrófát...","id":"20200605_olajszennyezes_esa_muhold_ambarnaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=476aafd5-4965-4cf8-a8a0-a440036b5999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95cc26f-d84d-419f-8b93-96cb9b5826f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_olajszennyezes_esa_muhold_ambarnaja","timestamp":"2020. június. 05. 18:03","title":"Olyan súlyos az orosz olajszennyezés, hogy az űrből is látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden bejelentette, hogy hivatalosan is ő lesz a Demokrata Párt elnökjelöltje.","shortLead":"Joe Biden bejelentette, hogy hivatalosan is ő lesz a Demokrata Párt elnökjelöltje.","id":"20200606_Hivatalosan_is_eldolt_ki_lesz_Trump_kihivoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c6db7b-3c31-46e1-9d5d-cf9daa0ea699","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Hivatalosan_is_eldolt_ki_lesz_Trump_kihivoja","timestamp":"2020. június. 06. 08:22","title":"Hivatalosan is eldőlt, ki lesz Trump kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az európai országok fokozatosan enyhítenek a beutazási feltételeken, legutóbb Ausztria jelentette be, hogy a magyarok szabadon átkelhetnek a határon. Az, hogy érdemes-e idén nyáron külföldi utat tervezni, téma az Európai Unióban és Magyarországon is. Egyelőre ahány ország, annyi szabály.","shortLead":"Az európai országok fokozatosan enyhítenek a beutazási feltételeken, legutóbb Ausztria jelentette be, hogy a magyarok...","id":"20200605_europa_utazas_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf60c51d-7e86-4f0f-bf99-4425bc7ecb2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_europa_utazas_turizmus","timestamp":"2020. június. 05. 11:00","title":"Európai utazást tervez? Erre kell most ügyelnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén januárban még rendben megtartották a legnagyobb technológiai seregszemlét, a CES-t Las Vegasban, de azután beütött a koronavírus-járvány, és a rendezvények mind a virtuális térbe költöztek. A szervezők úgy gondolják, 2021-ben újra lehet majd igazi, fizikai CES-t rendezni, igaz, kicsit más feltételekkel, mint eddig.","shortLead":"Idén januárban még rendben megtartották a legnagyobb technológiai seregszemlét, a CES-t Las Vegasban, de azután beütött...","id":"20200605_cta_ces_2021_koronavirus_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec400fb-859e-48bb-b919-5d387eeec0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_cta_ces_2021_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. június. 05. 15:08","title":"Újra lesz igazi CES, de új szabályokkal, nagyobb távolságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490efeec-d081-49aa-ab89-40a315501ea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első blikkre sokan ezerötösnek vagy ezethatosnak nézik ezt a régi Ladát, pedig nem ilyen motor van benne.","shortLead":"Első blikkre sokan ezerötösnek vagy ezethatosnak nézik ezt a régi Ladát, pedig nem ilyen motor van benne.","id":"20200606_floridaban_kinalnak_eladasra_egy_ritka_regi_ladat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=490efeec-d081-49aa-ab89-40a315501ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f15c3ce-cda5-4866-be7d-f2180ee124c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200606_floridaban_kinalnak_eladasra_egy_ritka_regi_ladat","timestamp":"2020. június. 06. 06:41","title":"Floridában kínálnak eladásra egy ritka régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e13d7c-cffc-4fa3-ae7c-e68a781ed93c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb oxigénfelvétellel járó, testet átmozgató edzés jó hatással van az agyra. Amerikai kutatók a magyarázatot is megtalálták.","shortLead":"A nagyobb oxigénfelvétellel járó, testet átmozgató edzés jó hatással van az agyra. Amerikai kutatók a magyarázatot is...","id":"20200606_aerobik_testmozgas_hatasa_az_agyra_alzheimer_kor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e13d7c-cffc-4fa3-ae7c-e68a781ed93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c421aa71-3652-4f09-a28b-30d0bafbc1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_aerobik_testmozgas_hatasa_az_agyra_alzheimer_kor","timestamp":"2020. június. 06. 14:03","title":"Tart az Alzheimer-kórtól? Akkor ne féljen a testmozgástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae78d4-50f9-46ec-81b5-8ee6051eff4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megmondónak jó volt, vezetőként nem vált be.","shortLead":"Megmondónak jó volt, vezetőként nem vált be.","id":"20200605_g_fodor_gabor_habony_arpad_szazadveg_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ae78d4-50f9-46ec-81b5-8ee6051eff4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce322dff-e0bc-4225-8da1-0151d59a47f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_g_fodor_gabor_habony_arpad_szazadveg_fidesz","timestamp":"2020. június. 05. 11:34","title":"444: G. Fodor megbukott, átszervezik a Századvéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]