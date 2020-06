Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés elnöke Nagybecskereken járt, ahol átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított épületét, amire a magyar kormány 1,2 milliárdot adott.","shortLead":"Az Országgyűlés elnöke Nagybecskereken járt, ahol átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított...","id":"20200612_Kover_Laszlo_Europa_addig_marad_onmaga_mig_a_magyar_szerb_es_mas_europai_nemzetek_leanyai_vallaljak_a_gyermekaldast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b54da1-bd3b-4a97-ba1b-ed5d6299c803","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Kover_Laszlo_Europa_addig_marad_onmaga_mig_a_magyar_szerb_es_mas_europai_nemzetek_leanyai_vallaljak_a_gyermekaldast","timestamp":"2020. június. 12. 07:11","title":"Kövér László: Európa addig marad önmaga, míg a magyar, szerb és más európai nemzetek leányai vállalják a gyermekáldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a39536-28a3-4399-9331-6330852a423e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez lesz az első ilyen besorolású terület Magyarországon. ","shortLead":"Ez lesz az első ilyen besorolású terület Magyarországon. ","id":"20200612_Tobb_evtized_utan_komoly_elorelepes_a_hazai_termeszetvedelemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a39536-28a3-4399-9331-6330852a423e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282b8702-51f9-4ddc-a64c-f38394c136bc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200612_Tobb_evtized_utan_komoly_elorelepes_a_hazai_termeszetvedelemben","timestamp":"2020. június. 12. 16:40","title":"24 év várakozás után végre létrehozzák a háborítatlan területeket a Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Havi szinten még sosem zsugorodott akkorát a brit gazdaság, mint áprilisban. Az autóipar visszaesése volt a legnagyobb egyedi tényező, az egész hónapban csak 197 autó készült az országban.","shortLead":"Havi szinten még sosem zsugorodott akkorát a brit gazdaság, mint áprilisban. Az autóipar visszaesése volt a legnagyobb...","id":"20200612_Tizszer_rosszabb_volt_az_aprilisi_zuhanas_a_brit_gazdasagban_mint_eddig_barmikor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1290d462-a957-411b-aef3-0efff7d8239a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_Tizszer_rosszabb_volt_az_aprilisi_zuhanas_a_brit_gazdasagban_mint_eddig_barmikor","timestamp":"2020. június. 12. 13:14","title":"Tízszer rosszabb volt az áprilisi zuhanás a brit gazdaságban, mint eddig bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde3632-0159-4633-a6e0-1c2a0794de8c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nehezen találnánk még egy videojátékot, amely olyan rögös úton ért el a megjelenés fázisába, mint a Naughty Dog közelgő újdonsága. A PlayStation4-exkluzív Last of Us 2 ezt leszámítva igazi karakán munka, amely csuklóból hozza az első rész legfontosabb jellemzőit.","shortLead":"Nehezen találnánk még egy videojátékot, amely olyan rögös úton ért el a megjelenés fázisába, mint a Naughty Dog közelgő...","id":"20200612_the_last_of_us_part_2_teszt_kritika_velemeny_naughty_dog_playstation_4_konzoljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffde3632-0159-4633-a6e0-1c2a0794de8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f935ddd-fe48-4bd6-a961-c2ec8d3c1f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_the_last_of_us_part_2_teszt_kritika_velemeny_naughty_dog_playstation_4_konzoljatek","timestamp":"2020. június. 12. 11:00","title":"Vannak jó és izgalmas videojátékok – és van a Last of Us 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beavatkozásról nem tettek le az orvosok, csak elnapolták.","shortLead":"A beavatkozásról nem tettek le az orvosok, csak elnapolták.","id":"20200612_koronavirus_jarvany_ossejtkezeles_michael_schumacher","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dd88c6-8554-427e-a693-7a5e83e2a58f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_koronavirus_jarvany_ossejtkezeles_michael_schumacher","timestamp":"2020. június. 12. 16:52","title":"A járvány miatt még kivárnak Schumacher őssejtkezelésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szokatlanul szűkre szabott az idei nyaralásnál a lehetséges külföldi célpontok listája, és egy sor kérdés vetődik fel, amire korábban gondolni sem kellett. Mindenhol nagyon várják a turistákat, az alábbiakban Szlovéniától Albániáig az Adria menti országokban vesszük sorba az árakat és a remények szerint lecsengőben lévő járvány kockázatait. ","shortLead":"Szokatlanul szűkre szabott az idei nyaralásnál a lehetséges külföldi célpontok listája, és egy sor kérdés vetődik fel...","id":"20200612_Adria_nyaralas_Horvatorszag_Szlovenia_Montenegro_Albania_koronavirus_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66125f3-83f2-4935-98bc-9f518f6b666b","keywords":null,"link":"/360/20200612_Adria_nyaralas_Horvatorszag_Szlovenia_Montenegro_Albania_koronavirus_2020","timestamp":"2020. június. 12. 07:00","title":"Tengert szeretne látni a nyáron? Erre számítson, ha elmerészkedne az Adriáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ba1194-543b-4c11-8d2f-99e82f4444c2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A miskolci bemutatóra egészségügyi dolgozókat hívtak meg.","shortLead":"A miskolci bemutatóra egészségügyi dolgozókat hívtak meg.","id":"20200612_Penteken_megtartjak_az_elso_szinhazi_bemutatot__mutatjuk_a_virushelyzethez_atalakitott_nezoteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20ba1194-543b-4c11-8d2f-99e82f4444c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca5c28e-8044-409a-b83f-6412d5254201","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Penteken_megtartjak_az_elso_szinhazi_bemutatot__mutatjuk_a_virushelyzethez_atalakitott_nezoteret","timestamp":"2020. június. 12. 10:10","title":"Pénteken megtartják az első színházi bemutatót – mutatjuk a vírushelyzethez átalakított nézőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szívesen vitázna Karácsonnyal – mondta az Inforádióban.","shortLead":"Szívesen vitázna Karácsonnyal – mondta az Inforádióban.","id":"20200612_Lang_Zsolt_Budapest_tobb_penzt_kap_nem_kevesebbet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a1f954-499d-4c1f-9df8-3dd9c193146c","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Lang_Zsolt_Budapest_tobb_penzt_kap_nem_kevesebbet","timestamp":"2020. június. 12. 08:06","title":"Láng Zsolt: Budapest több pénzt kap, nem kevesebbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]