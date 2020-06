Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Ki a terminálról kilépsz, hagyj fel minden reménnyel! Varga G. Gábor repülési szakújságíró szerint nem 10 ezer méter felett van a gond az idei utazásoknál, hanem tengerszinten.","shortLead":"Ki a terminálról kilépsz, hagyj fel minden reménnyel! Varga G. Gábor repülési szakújságíró szerint nem 10 ezer méter...","id":"20200614_Utasok_legorvenyben_ha_elmulik_a_jarvanyhelyzet_az_arak_is_elszallnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43f5d76-e2ff-41c8-bd09-5145c0027350","keywords":null,"link":"/360/20200614_Utasok_legorvenyben_ha_elmulik_a_jarvanyhelyzet_az_arak_is_elszallnak","timestamp":"2020. június. 14. 08:30","title":"Utasok légörvényben: ha elmúlik a járványhelyzet, az árak is elszállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dobos Lászlót az önkormányzat saját halottjának tekinti.\r

","shortLead":"Dobos Lászlót az önkormányzat saját halottjának tekinti.\r

","id":"20200613_elhunyt_dobos_laszlo_karcag_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d8ba78-8e9e-4a4c-958a-d96e30d0b738","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_elhunyt_dobos_laszlo_karcag_polgarmestere","timestamp":"2020. június. 13. 21:27","title":"Meghalt Dobos László, Karcag polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4d7c01-2b8e-4837-a47b-52557f010a91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az unokája szerint elképzelhető, hogy múzeumban lenne a helye. Londonban összecsapások voltak, száznál több tüntetőt őrizetbe vettek.","shortLead":"Az unokája szerint elképzelhető, hogy múzeumban lenne a helye. Londonban összecsapások voltak, száznál több tüntetőt...","id":"20200614_Mar_vedeni_kell_Winston_Churchill_szobrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc4d7c01-2b8e-4837-a47b-52557f010a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b187ddb6-7ffa-4467-988a-e6f0b8cad985","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Mar_vedeni_kell_Winston_Churchill_szobrat","timestamp":"2020. június. 14. 09:48","title":"Már védeni kell Winston Churchill szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Tóth Richárd","category":"360","description":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak. A portugálok már meg is nyitották a határaikat annak, akik repülővel jönnek. A szárazföldön viszont a félsziget most élesen elkülönül két országra. Sőt, a spanyolok azon tanakodnak, ők milyen területi eltérésekkel nyissanak. Mediterrán körképünk ibériai része következik.","shortLead":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak...","id":"20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7535d4-317e-4562-8716-c3c16a6dbe4a","keywords":null,"link":"/360/20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","timestamp":"2020. június. 14. 08:15","title":"Spanyolországban táncolni tilos, Portugáliába spanyoloknak beutazni is tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea889eb5-e7b8-497f-9f89-8bc21d1b5332","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Terroristabújtatási történetek közben nagypolitika Berlinben: bomlik a Varsói Szerződés, vihar a parlamentben. A német egyesítés folyamatát végigkísérő sorozatunk, az \"Eljött a paradicsom\" soron következő epizódja – 1990. június 12.","shortLead":"Terroristabújtatási történetek közben nagypolitika Berlinben: bomlik a Varsói Szerződés, vihar a parlamentben. A német...","id":"20200613_RAF_Varsoi_Szerzodes_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea889eb5-e7b8-497f-9f89-8bc21d1b5332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dc433d-7176-417c-8ffc-3c17c4c7e2bc","keywords":null,"link":"/360/20200613_RAF_Varsoi_Szerzodes_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_5","timestamp":"2020. június. 13. 17:00","title":"Amikor a Stasi NSZK-s terroristát küldött a szovjet atomkutatóba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29dd2f47-b053-4cc9-9760-9fba3d203f26","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Miközben a legtöbb kompakt szabadidő-autó láttán leginkább csak ásítani van kedvünk, addig a franciák készítettek egy olyan crossovert, mely így, vagy úgy, de minden négyzetcentiméterén izgalmas. Túl szép, hogy igaz legyen?","shortLead":"Miközben a legtöbb kompakt szabadidő-autó láttán leginkább csak ásítani van kedvünk, addig a franciák készítettek...","id":"20200613_ds_3_crossback_etense_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29dd2f47-b053-4cc9-9760-9fba3d203f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a80f72-4cdf-4cb9-8ab5-c92613dc22a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_ds_3_crossback_etense_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. június. 13. 17:00","title":"Unatkozni nincs idő: teszten a DS 3 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dc047b-f248-4c37-b2b9-f0e4936d453c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2022-re érkezhetnek a mindössze 3 nm-es technológiával készülő A16 chipek az Apple iPhone-jaiba, iPadjeibe.","shortLead":"2022-re érkezhetnek a mindössze 3 nm-es technológiával készülő A16 chipek az Apple iPhone-jaiba, iPadjeibe.","id":"20200613_tsmc_3_nm_csikszelesseg_gyartastechnologia_apple_a16_chip_lapka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55dc047b-f248-4c37-b2b9-f0e4936d453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b5afe-5917-47b9-beb3-3babf2fea0b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_tsmc_3_nm_csikszelesseg_gyartastechnologia_apple_a16_chip_lapka","timestamp":"2020. június. 13. 18:03","title":"Új chip új iPhone-okba: 3 nm-es technológiával készül az Apple A16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd98f559-8776-4024-bcb5-02893c96ba75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világszerte 7 786 042 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 430 128, a gyógyultaké pedig 3 708 328 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli összesítése szerint.","shortLead":"Világszerte 7 786 042 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 430 128, a gyógyultaké...","id":"20200614_Egy_nap_alatt_tobb_mint_4_ezren_haltak_meg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd98f559-8776-4024-bcb5-02893c96ba75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ef961-6188-4d1b-b73c-975e406f46df","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Egy_nap_alatt_tobb_mint_4_ezren_haltak_meg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. június. 14. 09:39","title":"Egy nap alatt több mint 4 ezren haltak meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]