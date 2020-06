Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén harmadik alkalommal rendezi meg Next Image nevű nemzetközi mobilfotós versenyét a Huawei. A kelet-közép- és észak-európai megmérettetésen hat különböző kategóriában lehet pályázni, ezúttal már videós tartalommal is. A verseny három globális győztesét fejenként 3 millió forinttal és egy-egy csúcskategóriás telefonnal jutalmazzák. Magyarországon nemzeti nyertest is hirdet a vállalat.","shortLead":"Idén harmadik alkalommal rendezi meg Next Image nevű nemzetközi mobilfotós versenyét a Huawei. A kelet-közép- és...","id":"20200615_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_honlapja_palyazat_beadasa_nyeremeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21ad92b-4485-41a5-900d-38fdd3f2df51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_honlapja_palyazat_beadasa_nyeremeny","timestamp":"2020. június. 15. 19:33","title":"Ma elindult a Huawei nagy mobilfotós versenye, várják a legjobb képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig leginkább híres emberek meggyilkolása miatt döntött úgy az amerikai filmakadémia, hogy kegyeleti okokból nem tartja meg a díjátadó ünnepséget az eredetileg kitűzött időpontban, járvány eddig sosem tett keresztbe az Oscar-ceremóniának. ","shortLead":"Eddig leginkább híres emberek meggyilkolása miatt döntött úgy az amerikai filmakadémia, hogy kegyeleti okokból nem...","id":"20200615_Elhalaszthatjak_a_jovo_evi_Oscargalat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096ea3d5-f898-4a43-9361-dc1ffb2a4a5b","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Elhalaszthatjak_a_jovo_evi_Oscargalat_is","timestamp":"2020. június. 15. 12:53","title":"Elhalaszthatják a jövő évi Oscar-gálát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egész héten sok esőre lehet számítani, a napsütés szerdán tér vissza rövid időre.","shortLead":"Egész héten sok esőre lehet számítani, a napsütés szerdán tér vissza rövid időre.","id":"20200614_A_hetfot_sem_usszuk_meg_eso_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bc7bcb-96c2-49f9-8f3e-2db606422fd4","keywords":null,"link":"/elet/20200614_A_hetfot_sem_usszuk_meg_eso_nelkul","timestamp":"2020. június. 14. 15:28","title":"A hétfőt sem ússzuk meg eső nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30a0f09-bbf9-4b8b-ab24-45e455698567","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár elismerte, hogy néhány dologban hibázott, Anders Tegnell, Svédország járványügyi főfelelőse továbbra sem változtatná meg gyökeresen a koronavírus elleni küzdelem alapelveit. A szomszédos országokban regisztráltnál sokkal több svédországi haláleset ellenére sem rendelne el jóval komolyabb korlátozásokat.","shortLead":"Bár elismerte, hogy néhány dologban hibázott, Anders Tegnell, Svédország járványügyi főfelelőse továbbra sem...","id":"202024_anders_tegnell_asved_jarvanystrategia_atyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30a0f09-bbf9-4b8b-ab24-45e455698567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e136d81-2c1f-4206-92e0-d55c7625daff","keywords":null,"link":"/360/202024_anders_tegnell_asved_jarvanystrategia_atyja","timestamp":"2020. június. 14. 12:30","title":"A pulóveres járványstratéga, akinek módszereit világszerte feszülten figyelik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba elmagyarázta mi az összefüggés a migráció és a járvány között.","shortLead":"Dömötör Csaba elmagyarázta mi az összefüggés a migráció és a járvány között.","id":"20200614_Jovo_heten_erkeznek_a_konzultacios_kerdoivek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223ec6c9-0285-4081-b6ad-456bd151bf9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Jovo_heten_erkeznek_a_konzultacios_kerdoivek","timestamp":"2020. június. 14. 15:05","title":"Jövő héten érkeznek a konzultációs kérdőívek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester egy mérnöki jelentésre hivatkozik, amely szerint a híd állapotának romlásához nagyban hozzájárultak az augusztus 20-i tűzijátékok.","shortLead":"A főpolgármester egy mérnöki jelentésre hivatkozik, amely szerint a híd állapotának romlásához nagyban hozzájárultak...","id":"20200615_karacsony_gergely_tuzijatek_lanchid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802f4115-0fc8-4068-87de-6f30ca9fd589","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_karacsony_gergely_tuzijatek_lanchid","timestamp":"2020. június. 15. 15:35","title":"Karácsony azt kéri, hogy ne legyen tűzijáték a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ átlaghőmérséklete idén májusban.","shortLead":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ...","id":"20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a914c2-6951-4f92-a69b-5d18319b968e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","timestamp":"2020. június. 14. 10:45","title":"Itthon nem éreztük, de a világban sosem volt ilyen meleg a május, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","id":"20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97452876-385c-4f7d-8fe2-a50c26d68a98","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 08:12","title":"Kínában megint belehúzott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]