[{"available":true,"c_guid":"66f089b2-701d-4bb6-a732-5b7a4f44f88d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézményt eredetileg azért hozták létre, hogy segítsék a két Korea között párbeszédet és együttműködést.","shortLead":"Az intézményt eredetileg azért hozták létre, hogy segítsék a két Korea között párbeszédet és együttműködést.","id":"20200616_Eszak_Korea_Koreakozi_osszekoto_iroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f089b2-701d-4bb6-a732-5b7a4f44f88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34be5cf-e3fd-46f8-b47c-3aa21d5f8e4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_Eszak_Korea_Koreakozi_osszekoto_iroda","timestamp":"2020. június. 16. 10:26","title":"Észak-Korea felrobbantotta a Korea-közi összekötő irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83477b9a-c526-40a6-bc64-9a27219ee5f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az augusztus 20-i ünnepségsorozat költségvetése 6,57 milliárd forintig mehet el, úgy, hogy abba a tűzijátékot még bele sem számolták.","shortLead":"Az augusztus 20-i ünnepségsorozat költségvetése 6,57 milliárd forintig mehet el, úgy, hogy abba a tűzijátékot még bele...","id":"20200615_augusztus_20_unnepseg_lanchid_felujitas_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83477b9a-c526-40a6-bc64-9a27219ee5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5b2fdb-ffda-4abd-9075-f619cb6f91ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_augusztus_20_unnepseg_lanchid_felujitas_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 15. 10:09","title":"Több pénzt adhat a kormány az augusztus 20-i ünnepségre, mint a Lánchíd felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fd47aa-34a9-4f0e-b979-1ea43f3abff3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvételen az is látszik, hogy két rendőr is megsérült a visszapattanó pisztolygolyótól. ","shortLead":"A felvételen az is látszik, hogy két rendőr is megsérült a visszapattanó pisztolygolyótól. ","id":"20200615_video_rendorok_ruttkai_kesel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14fd47aa-34a9-4f0e-b979-1ea43f3abff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64c4b41-bf6c-44f4-9de4-d06d257b28ad","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_video_rendorok_ruttkai_kesel","timestamp":"2020. június. 15. 11:37","title":"Videón, ahogyan lelövik a szlovák rendőrök a ruttkai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","id":"20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ae8526-dded-409a-8fad-a9e34ff0d0e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","timestamp":"2020. június. 16. 06:41","title":"A Bugatti Chironnál is drágább ez az unikumnak számító Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a cél az, hogy az élet visszaálljon a megszokott rendbe. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a cél az, hogy az élet visszaálljon a megszokott rendbe. ","id":"20200615_kormany_idosek_vasarlasi_sav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeee89a1-1e46-4395-801f-63918819fa11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_kormany_idosek_vasarlasi_sav","timestamp":"2020. június. 15. 11:38","title":"Szerdán dönt a kormány az időseknek fenntartott vásárlási idősávról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984bbc56-dcbc-4c7a-9310-11b78a7712ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság ítélete szerint a szövetségi törvények tiltják a szexuális orientáción alapuló megkülönböztetést.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság ítélete szerint a szövetségi törvények tiltják a szexuális orientáción alapuló megkülönböztetést.","id":"20200615_lgbtq_jogok_tarsadalmi_nem_amerikai_legfelsobb_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984bbc56-dcbc-4c7a-9310-11b78a7712ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d276f37-dae6-4328-92ea-6963e7995c73","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_lgbtq_jogok_tarsadalmi_nem_amerikai_legfelsobb_birosag","timestamp":"2020. június. 15. 18:47","title":"Mostantól nem rúghatnak ki senkit Amerikában azért, mert meleg vagy transznemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egész héten sok esőre lehet számítani, a napsütés szerdán tér vissza rövid időre.","shortLead":"Egész héten sok esőre lehet számítani, a napsütés szerdán tér vissza rövid időre.","id":"20200614_A_hetfot_sem_usszuk_meg_eso_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bc7bcb-96c2-49f9-8f3e-2db606422fd4","keywords":null,"link":"/elet/20200614_A_hetfot_sem_usszuk_meg_eso_nelkul","timestamp":"2020. június. 14. 15:28","title":"A hétfőt sem ússzuk meg eső nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 436 ezren haltak meg világszerte koronavírusban.\r

","shortLead":"Eddig több mint 436 ezren haltak meg világszerte koronavírusban.\r

","id":"20200616_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dcbf02-11eb-41c4-aba2-096f95106197","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. június. 16. 07:59","title":"Túllépte a nyolcmilliót a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]