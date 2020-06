Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d56ded4-aab0-49b8-ac01-3b43f3198751","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan mély víz volt az átjáróban, hogy a kocsi szinte azonnal lebegni kezdett.","shortLead":"Olyan mély víz volt az átjáróban, hogy a kocsi szinte azonnal lebegni kezdett.","id":"20200618_Tehetetlenul_sodrodott_egy_Audi_az_esovizzel_teli_kecskemeti_aluljaroban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d56ded4-aab0-49b8-ac01-3b43f3198751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca29c971-192c-488d-b709-baaf62b3a04b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_Tehetetlenul_sodrodott_egy_Audi_az_esovizzel_teli_kecskemeti_aluljaroban","timestamp":"2020. június. 18. 11:48","title":"Tehetetlenül sodródott egy Audi az esővízzel teli kecskeméti aluljáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40088e2a-b333-489e-98c5-1cc036c807f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel szállnak be a kormány és a főpolgármester között zajló, a Lánchíd felújításának finanszírozásáról szóló vitába.","shortLead":"Ezzel szállnak be a kormány és a főpolgármester között zajló, a Lánchíd felújításának finanszírozásáról szóló vitába.","id":"20200619_Lanchid_nyakara_terdeplo_Karacsonyt_vizionalnak_a_kormany_civiljei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40088e2a-b333-489e-98c5-1cc036c807f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5afcc2f-8a8b-4f29-bd28-e79ca2c2b7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Lanchid_nyakara_terdeplo_Karacsonyt_vizionalnak_a_kormany_civiljei","timestamp":"2020. június. 19. 15:25","title":"A Lánchíd nyakára térdeplő Karácsonyt vizionálnak a kormány civiljei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy éve jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország területet vásárolt Triesztben, ahol kikötőt és logisztikai központot létesít 60-100 millió euróért. Valójában az adásvétel mind a mai napig nem zárult le. A magyar projektcégnek viszont már van irodája Triesztben, az Isteni színjáték szerzőjéről elnevezett úton.","shortLead":"Egy éve jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország területet vásárolt Triesztben, ahol kikötőt és logisztikai...","id":"20200619_Kulugyminiszterium_trieszt_kikoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34baf69c-3b02-45c6-9e2f-8385bcf2c36b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Kulugyminiszterium_trieszt_kikoto","timestamp":"2020. június. 19. 11:00","title":"A koronavírus miatt nincs még Magyarországnak tengerpartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedéssel több olyan fertőzéses megbetegedés várható, melyet a vibrió elnevezésű, pálca alakú baktériumok okoznak – állapította meg egy német kutatócsoport.","shortLead":"A globális felmelegedéssel több olyan fertőzéses megbetegedés várható, melyet a vibrió elnevezésű, pálca alakú...","id":"20200618_globalis_felmelegedes_bakterium_fertozes_megbetegedes_vibrio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3392d3e-f1f2-423a-be4a-8c399ed5b551","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_globalis_felmelegedes_bakterium_fertozes_megbetegedes_vibrio","timestamp":"2020. június. 18. 10:33","title":"Még ez is: veszélyes baktériumok szabadulhatnak el a felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5206d66-cc1b-4a31-87e5-4b8cc8f818b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nurszultan Nazarbajev is elkapta a vírust, azt állítják, hogy jól van.","shortLead":"Nurszultan Nazarbajev is elkapta a vírust, azt állítják, hogy jól van.","id":"20200618_koronavirus_nurszultan_nazarbajev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5206d66-cc1b-4a31-87e5-4b8cc8f818b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e33cef7-a404-440f-865f-d2f198264e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_koronavirus_nurszultan_nazarbajev","timestamp":"2020. június. 18. 19:01","title":"A volt kazah diktátor is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225cb425-6e24-43ea-b673-bbb7d0a7639a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Friss fotókhoz jutott Arthur Brand műtárgyszakértő, \"a művészeti világ Indiana Jones-a” arról a Van Gogh-festményről, amelyet márciusban egy koronavírus-járvány miatt bezárt holland múzeumból loptak el ismeretlenek.","shortLead":"Friss fotókhoz jutott Arthur Brand műtárgyszakértő, \"a művészeti világ Indiana Jones-a” arról a Van Gogh-festményről...","id":"20200619_Fotok_kerultek_elo_a_lopott_Van_Goghfestmenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225cb425-6e24-43ea-b673-bbb7d0a7639a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96556fd4-fb8b-40c1-8572-184f47c3a8f3","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Fotok_kerultek_elo_a_lopott_Van_Goghfestmenyrol","timestamp":"2020. június. 19. 10:54","title":"Fotók kerültek elő a lopott Van Gogh-festményről, valószínűleg így keresnek vevőt a tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és a Netflix, másnak egy 24 órás online táncmaraton jutott az eszébe a koronavírus-járvány okozta bezártságról. Kihirdették a MagentaFilm Magyar Mobilvideó Fesztivál shortlisteseit és nyertesét, mi pedig megmutatjuk ezek közül a kedvenceinket. A döntősök egy New York-i és egy cannes-i seregszemlére is kijutnak. ","shortLead":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és...","id":"20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a789980c-362f-4db1-9878-d73b4180fce7","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","timestamp":"2020. június. 17. 17:12","title":"Szorongásaink, unalmunk és függőségeink szemtanúja a mobiltelefonunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 45 éves férfi haragosát, feleségét és fiát is megpróbálta elütni egy önkormányzati telekkel kapcsolatos vita miatt.","shortLead":"A 45 éves férfi haragosát, feleségét és fiát is megpróbálta elütni egy önkormányzati telekkel kapcsolatos vita miatt.","id":"20200618_telek_heves_megye_zagyvaszanto_elut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92db402d-e4ed-4638-a918-fe69a6b2b61b","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_telek_heves_megye_zagyvaszanto_elut","timestamp":"2020. június. 18. 12:53","title":"Vádat emeltek az autós ellen, aki többeket is megpróbált elütni Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]