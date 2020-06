Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért nem huny mindenki szemet a korrupció fölött Magyarországon.","shortLead":"Azért nem huny mindenki szemet a korrupció fölött Magyarországon.","id":"20200620_korrupcio_magyarorszag_kutatas_magyar_fiatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23be62c-361c-4479-a99f-c0fa04f0b1c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_korrupcio_magyarorszag_kutatas_magyar_fiatalok","timestamp":"2020. június. 20. 20:45","title":"Korrupció? A magyar fiatalok már nem olyan elnézőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Árad a romániai folyók zöme, a Temes több helyen is átszakította a gátat, Nándorhegynél pedig helikopterrel kellett kimenteni embereket. A meteorológia további heves esőket jósol.\r

\r

","shortLead":"Árad a romániai folyók zöme, a Temes több helyen is átszakította a gátat, Nándorhegynél pedig helikopterrel kellett...","id":"20200619_aradas_arviz_gatat_szaggat_a_Temes_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f290edd-2394-4e7d-8e3f-c45035b3afdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_aradas_arviz_gatat_szaggat_a_Temes_Romaniaban","timestamp":"2020. június. 19. 20:47","title":"Gátat szaggat a Temes Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","shortLead":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","id":"20200620_koronavirus_fertozott_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d6c33-756e-4e47-959d-e62e2b072982","keywords":null,"link":"/vilag/20200620_koronavirus_fertozott_kina","timestamp":"2020. június. 20. 21:50","title":"27 új koronavírus-fertőzöttet találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökön rekordszámú, 150 ezer új fertőzöttet regisztráltak. A legtöbb esetet az Amerikai kontinensről jelentették, de sok az új fertőzött a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában is.","shortLead":"Csütörtökön rekordszámú, 150 ezer új fertőzöttet regisztráltak. A legtöbb esetet az Amerikai kontinensről jelentették...","id":"20200619_koronavirus_WHO_uj_fertozottekGyorsulo_utemben_terjed_a_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca10303-0252-40b6-8585-5b58910bbcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_koronavirus_WHO_uj_fertozottekGyorsulo_utemben_terjed_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. június. 19. 18:51","title":"WHO: Gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú Facebook-posztban ment neki a főpolgármester a kormánynak.","shortLead":"Hosszú Facebook-posztban ment neki a főpolgármester a kormánynak.","id":"20200619_Karacsony_Budapest_koltsegvetes_adok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ca04af-82f5-445f-af1f-dba963200358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Karacsony_Budapest_koltsegvetes_adok","timestamp":"2020. június. 19. 11:59","title":"Karácsony: Budapest eddig is fejőstehén volt, de most a kormány vágóhídra küldené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe837d7-364e-44a5-8c5b-aab20b5c1644","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A családi vállalkozás újfajta módon hasznosítja újra az autóalkatrészeket, feszültség levezetésképp pedig autóroncsokat is lehet zúzni náluk.","shortLead":"A családi vállalkozás újfajta módon hasznosítja újra az autóalkatrészeket, feszültség levezetésképp pedig autóroncsokat...","id":"20200620_legzsakokbol_biztonsagi_ovekbol_keszit_divatcikkeket_egy_magyar_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfe837d7-364e-44a5-8c5b-aab20b5c1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4916359-bff3-4cfc-9318-4de4dc36760c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200620_legzsakokbol_biztonsagi_ovekbol_keszit_divatcikkeket_egy_magyar_ceg","timestamp":"2020. június. 20. 06:41","title":"Légzsákokból, biztonsági övekből készít divatcikkeket egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90749f1f-6d1a-4650-8999-7fb46cb55e28","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Nagy nehezen és komoly költségek árán, de már Magyarországon van az önkéntes munkája közben egész tavaszra egy trópusi szigeten ragadt Vincze Orsi. Amikor hazaért, rá sem ismert a repülőtérre. ","shortLead":"Nagy nehezen és komoly költségek árán, de már Magyarországon van az önkéntes munkája közben egész tavaszra egy trópusi...","id":"20200620_Embert_probalo_egy_het_alatt_sikerult_hazajutnia_a_mianmari_szigeten_ragadt_magyar_lanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90749f1f-6d1a-4650-8999-7fb46cb55e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc492da2-b7fb-41c4-bee3-c2f26aaaa49f","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Embert_probalo_egy_het_alatt_sikerult_hazajutnia_a_mianmari_szigeten_ragadt_magyar_lanynak","timestamp":"2020. június. 20. 13:42","title":"Egy egész stresszes hétig tartott, de hazajutott a mianmari szigeten ragadt magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200620_Az_online_tanevzaron_feltunt_egy_onielegitest_vegzo_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9bc0b9-1119-4ffb-954a-84c38e32bfe1","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Az_online_tanevzaron_feltunt_egy_onielegitest_vegzo_ferfi","timestamp":"2020. június. 20. 18:48","title":"Az online tanévzárón feltűnt egy önkielégítést végző férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]