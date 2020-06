Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe3c7b87-4978-43bf-99cd-373211c7c585","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan készülhetett a szocialista párt nagy port kavart \"mentős videója\"? A Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével eljátszott a gondolattal, hogyan történhetett az ötletelés. Így jutunk el néhány lépésben Scooby-Doo-tól, Kunhalmi Ágnesen keresztül a botrányt kirobbantó felvételig. ","shortLead":"Hogyan készülhetett a szocialista párt nagy port kavart \"mentős videója\"? A Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével...","id":"20200620_Duma_Aktual_Igy_keszult_az_MSZP_mentos_videoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe3c7b87-4978-43bf-99cd-373211c7c585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb620bb3-1ca9-4de2-8efd-87d185cafb30","keywords":null,"link":"/360/20200620_Duma_Aktual_Igy_keszult_az_MSZP_mentos_videoja","timestamp":"2020. június. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Lehet nem mentős a nő az MSZP videójában, de Mészáros Lőrinc se közgazdász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tarlós István évek óta szerette volna elérni, most mégis a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat vághat bele a budapesti parkolási rendszer egységesítésébe. Ehhez első körben kormányzati jóváhagyásra sem lesz szükség, hiszen a bevételek a kerületeknél maradnak, az autósok viszont akár ingyen parkolhatnak az első negyed órában, majd sávosan emelkednének a díjak. Azt a főváros is elismeri: a felülvizsgálat után bizonyos helyeken többet kell majd fizetni a parkolásért. ","shortLead":"Tarlós István évek óta szerette volna elérni, most mégis a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat vághat bele...","id":"20200620_aremeles_fovaros_parkolas_egysegesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86c9e98-1e39-44db-9108-9256fdaa69ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_aremeles_fovaros_parkolas_egysegesites","timestamp":"2020. június. 20. 07:00","title":"Több szabad parkolóhelyet, de áremelést is hozhat egy új fővárosi parkolási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957e25b0-370c-4fae-9103-286252c65980","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szél árnyékának szerzőjét Cervantes után a második legolvasottabb spanyol írónak tartották. ","shortLead":"A szél árnyékának szerzőjét Cervantes után a második legolvasottabb spanyol írónak tartották. ","id":"20200619_Meghalt_Carlos_Ruiz_Zafon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=957e25b0-370c-4fae-9103-286252c65980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f164dbda-a43b-449a-b856-c2387157f68c","keywords":null,"link":"/kultura/20200619_Meghalt_Carlos_Ruiz_Zafon","timestamp":"2020. június. 19. 13:29","title":"Meghalt Carlos Ruiz Zafón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3beb27-a919-41f4-8552-87b8d24f70ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha húsmentes hamburgert eszünk, kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. De hogy egészségesebben étkezünk-e, és élvezzük-e, az már egy másik kérdés. Teszt.","shortLead":"Ha húsmentes hamburgert eszünk, kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. De hogy egészségesebben...","id":"20200621_vegan_hamburger_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d3beb27-a919-41f4-8552-87b8d24f70ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c80b4a-bd2f-49b8-a5c9-de13d8c869b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_vegan_hamburger_teszt","timestamp":"2020. június. 21. 10:00","title":"Húsmentes álom vagy rémálom? A hvg.hu nagy vegánburger tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.","shortLead":"A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.","id":"20200620_Kulcsar_Krisztian_maradt_a_MOB_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791d4846-7008-4c9f-84e8-e146c6f30cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kulcsar_Krisztian_maradt_a_MOB_elnoke","timestamp":"2020. június. 20. 13:04","title":"Kulcsár Krisztián maradt a MOB elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","shortLead":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","id":"20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8da3ec-c002-4623-8975-9eda7ef9d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","timestamp":"2020. június. 19. 16:48","title":"Készült egy felmérés arról, hogy miért is veszünk használt ruhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy gazdaságkutató intézet szerint az eddigi számítások figyelmen kívül hagyják az elektromos áram iránti megnövekedett igényt.","shortLead":"Egy gazdaságkutató intézet szerint az eddigi számítások figyelmen kívül hagyják az elektromos áram iránti megnövekedett...","id":"20200621_Noveli_a_karosanyagkibocsatast_az_elektromos_mobilitasra_valo_atallas_eroltetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cf130e-3d81-4ac5-8a14-3ddf9997501d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Noveli_a_karosanyagkibocsatast_az_elektromos_mobilitasra_valo_atallas_eroltetese","timestamp":"2020. június. 21. 10:18","title":"Növeli a károsanyag-kibocsátást az elektromos mobilitásra való átállás erőltetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200620_Az_online_tanevzaron_feltunt_egy_onielegitest_vegzo_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9bc0b9-1119-4ffb-954a-84c38e32bfe1","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Az_online_tanevzaron_feltunt_egy_onielegitest_vegzo_ferfi","timestamp":"2020. június. 20. 18:48","title":"Az online tanévzárón feltűnt egy önkielégítést végző férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]