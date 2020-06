Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kim Dzsong Un meggondolta magát, mégsem vonul be a fegyvermentes övezetbe Észak-Korea
2020. június. 24. 07:25
Felfüggesztették a Dél-Korea elleni katonai cselekvési tervek végrehajtását.

Végrehajtást indított a NAV az utcákra visszatérő Lime ellen
2020. június. 22. 16:58
Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje. A Lime magyarországi képviseletének vezetője közleményben reagált.

Trump szerint börtönbe kellene vonulnia a volt nemzetbiztonsági tanácsadójának
2020. június. 23. 19:43
Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.

110 millió éves dinoszaurusztojást találtak, de ennél is különlegesebb a mérete
2020. június. 23. 15:23
A világ legkisebb dinoszaurusztojását fedezték fel Japán nyugati részén, a fosszília 4,5 centiméterszer két centiméteres – közölték kedden japán paleontológusok.

Az alapkamat-csökkentéssel még olcsóbbak lesznek bizonyos fogyasztási hitelek
2020. június. 24. 05:16
Az alapkamat csökkenése a változó kamatú hitelek törlesztőrészleténél is csökkenést hozhat. A Lime magyarországi képviseletének vezetője közleményben reagált.","shortLead":"Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje. Végrehajtást indított a NAV az utcákra visszatérő Lime ellen
2020. június. 22. 16:58
Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje. A Lime magyarországi képviseletének vezetője közleményben reagált. Ráadásul, hivatalosan még nem is értesítették őket a döntésről, amely ellentétes a kormány \"kisiskola\" koncepciójával. "Lementem a boltba tejért és úgy tudtam meg, hogy kereshetünk új iskolát"
2020. június. 23. 06:00
Esélyt sem kaptak a mártélyiak az iskolájuk megtartására, mert a "vasalódeszkás tanárt" megregulázó tankerületi vezető későn döntött az átszervezésről. Ráadásul, hivatalosan még nem is értesítették őket a döntésről, amely ellentétes a kormány "kisiskola" koncepciójával. Tiltakozásként az érintettek 200 kilométert futnak: Mártélyról egészen a köznevelési államtitkár íróasztaláig. Trianon. Kimondva - Hunyady Sándor: Kolozsvár 1934, felolvassa: Epres Attila
2020. június. 22. 19:00
Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 12. rész. Kimondva - Hunyady Sándor: Kolozsvár 1934, felolvassa: Epres Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóváhagyta az Európai Bizottság a nagy cégeknek nyújtott állami támogatás programját. Becslések szerint 50-100 cég kaphat összesen 50 milliárd forintot.","shortLead":"Jóváhagyta az Európai Bizottság a nagy cégeknek nyújtott állami támogatás programját. Szijjártó: Több pénzt adhat a kormány a cégeknek
2020. június. 23. 16:15
Jóváhagyta az Európai Bizottság a nagy cégeknek nyújtott állami támogatás programját. Becslések szerint 50-100 cég kaphat összesen 50 milliárd forintot.