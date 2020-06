Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dad2f255-c6e2-42ad-84d5-424133ff43fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik utórengés 5,6-os fokozatú volt. A földmozgás több települést is elzárt a külvilágtól.","shortLead":"Az egyik utórengés 5,6-os fokozatú volt. A földmozgás több települést is elzárt a külvilágtól.","id":"20200624_foldrenges_foldmozgas_mexiko_utorenges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad2f255-c6e2-42ad-84d5-424133ff43fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f756f0f-0acc-413f-b4b4-40dbba661d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_foldrenges_foldmozgas_mexiko_utorenges","timestamp":"2020. június. 24. 07:00","title":"A 7,5-ös földmozgás után még 140 utórengés volt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyre súlyosabb az amerikai helyzet, két hónapja nem volt egy napon sem annyi új koronavírus-fertőzött, mint szerdán.","shortLead":"Egyre súlyosabb az amerikai helyzet, két hónapja nem volt egy napon sem annyi új koronavírus-fertőzött, mint szerdán.","id":"20200625_usa_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd80f11-9909-471e-9562-35adeddcd6af","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_usa_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 25. 05:58","title":"Az USA több tagállama karanténra kötelezi az ország más részeiből érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","shortLead":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","id":"20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02d2d2b-f14b-47a7-ba37-737316c56521","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","timestamp":"2020. június. 24. 09:03","title":"Új időjárás-jelentés kerül a Windowsba, csak a lényeget fogja mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group legújabb elemzése szerint a járvány okozta válság több mint egy évtizeddel felgyorsíthatta a folyamatot.\r

","shortLead":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group...","id":"20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbefb20-f641-454c-9717-2069b6fb776d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","timestamp":"2020. június. 24. 16:15","title":"Lehet, hogy a válság után sem tér vissza a korábbi szintre a fosszilis energiahordozók fogyasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanya egyelőre csak távolról figyelheti a csecsemőt.","shortLead":"Az édesanya egyelőre csak távolról figyelheti a csecsemőt.","id":"20200624_webkamera_koronavirus_kismama_ujszulott_csecsemo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7117ba5-47a7-4894-98b3-b81d7e0d7fe0","keywords":null,"link":"/elet/20200624_webkamera_koronavirus_kismama_ujszulott_csecsemo","timestamp":"2020. június. 24. 07:23","title":"Webkamerán át nézheti gyermekét a koronavírussal fertőzött kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b9bd70-5ead-483b-820e-337e640422fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aláírók szerint a Széttörve negatív és hamis képet fest a disszociatív identitászavarban szenvedőkről.","shortLead":"Az aláírók szerint a Széttörve negatív és hamis képet fest a disszociatív identitászavarban szenvedőkről.","id":"20200624_Peticio_Netflix_Szettorve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51b9bd70-5ead-483b-820e-337e640422fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b5c7f-2515-4b4e-bc4d-86566c2d7bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Peticio_Netflix_Szettorve","timestamp":"2020. június. 24. 11:04","title":"Petícióban követelik, hogy vegyen le egy filmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új szibériai, sarkkörön túli hőmérsékleti rekordok megerősítését kéri a Meteorológia Világszervezet (WMO) az orosz hatóságoktól.","shortLead":"Az új szibériai, sarkkörön túli hőmérsékleti rekordok megerősítését kéri a Meteorológia Világszervezet (WMO) az orosz...","id":"20200623_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sziberia_hoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dde8ea-b2e9-4db0-a3fc-cc93d724474d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sziberia_hoseg","timestamp":"2020. június. 23. 20:03","title":"Nagyon aggasztja a tudósokat, hogy 38 Celsius-fok volt Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","shortLead":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","id":"20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1cade-f784-4518-9bf3-03bd48710c29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","timestamp":"2020. június. 24. 11:03","title":"A telefonba teszik a jogosítványt Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]