[{"available":true,"c_guid":"a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy eredetileg is tervezték, június 30-án befejezték a szabadonálló felülfagyasztó hűtőgépek gyártását Jászberényben. A porszívógyártást augusztus végén fejezik be.","shortLead":"Ahogy eredetileg is tervezték, június 30-án befejezték a szabadonálló felülfagyasztó hűtőgépek gyártását Jászberényben...","id":"20200701_Electrolux_huto_Jaszbereny_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d6ff58-c889-47cf-97e4-294dbb85798c","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Electrolux_huto_Jaszbereny_gyar","timestamp":"2020. július. 01. 10:16","title":"Nem gyárt többé az Electrolux szabadonálló hűtőket Jászberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b997e9-884f-4b06-ad15-43aa0b6e9cab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackpink – How You Like That című dalának klipjét annyian nézték meg az első 24 órában, hogy azzal új rekord született.","shortLead":"A Blackpink – How You Like That című dalának klipjét annyian nézték meg az első 24 órában, hogy azzal új rekord...","id":"20200629_youtube_blackpink_how_you_like_that","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08b997e9-884f-4b06-ad15-43aa0b6e9cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e4b57b-2ed4-440a-8ca7-2465ecc34271","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_youtube_blackpink_how_you_like_that","timestamp":"2020. június. 29. 18:03","title":"82,4 millió megtekintés egyetlen nap alatt – új rekord a YouTube-on, ezt a zenét hallgatják most a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bb570d-450b-4512-bc80-ed29747db35d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áruházlánc tavaly majdnem 800 ezer tonna élelmiszert adott el.","shortLead":"Az áruházlánc tavaly majdnem 800 ezer tonna élelmiszert adott el.","id":"20200630_tesco_elelmiszerpazarlas_hulladek_zhg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21bb570d-450b-4512-bc80-ed29747db35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bd338b-dfdc-477c-9ed9-6409866698ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_tesco_elelmiszerpazarlas_hulladek_zhg","timestamp":"2020. június. 30. 11:37","title":"Harmadával csökkent az élelmiszer-hulladék a magyar Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e87bb6-2640-4c4a-932e-1e47e2448e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely hétfőn javasolt csúsztatott iskolakezdést a koronavírus-járvány második hullámának esetére. Az Emmi államtitkára hétfőn gumicsontnak nevezte a felvetést. ","shortLead":"Karácsony Gergely hétfőn javasolt csúsztatott iskolakezdést a koronavírus-járvány második hullámának esetére. Az Emmi...","id":"20200630_Emmi_Az_iskolak_maguk_donthetnek_a_9_oras_kezdesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6e87bb6-2640-4c4a-932e-1e47e2448e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4115d4a-dc71-4509-a381-d168ee1d2033","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Emmi_Az_iskolak_maguk_donthetnek_a_9_oras_kezdesrol","timestamp":"2020. június. 30. 18:22","title":"Emmi: Az iskolák maguk dönthetnek a 9 órás kezdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két kamion és egy autó ütközött az M0-son. ","shortLead":"Két kamion és egy autó ütközött az M0-son. ","id":"20200629_m0_baleset_kamion_szemelyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da71738-488d-4d6a-a9f3-16b1bef35fd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_m0_baleset_kamion_szemelyauto","timestamp":"2020. június. 29. 15:15","title":"Több kilométeres torlódás van az M0-son egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4effda8-3172-4ffb-8bcc-5a635fa65f06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Tépe és Berettyóújfalu közötti kerékpárutat adták át kedden.","shortLead":"A Tépe és Berettyóújfalu közötti kerékpárutat adták át kedden.","id":"20200630_Hany_potentat_kell_egy_8_kilometeres_kerekparutatadashoz_Biharban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4effda8-3172-4ffb-8bcc-5a635fa65f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd1931b-917b-44ee-bc20-5fb45a5fc1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Hany_potentat_kell_egy_8_kilometeres_kerekparutatadashoz_Biharban","timestamp":"2020. június. 30. 15:04","title":"Hány potentát kell egy 8 kilométeres kerékpárút-átadáshoz Biharban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f47cb9-765e-4c2d-8467-feb5398f8cef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műtüdőn keresztül lélegeztetnek két beteget az intézményben, az osztályvezető szerint voltak, akik már felépültek hasonló állapotból.","shortLead":"Műtüdőn keresztül lélegeztetnek két beteget az intézményben, az osztályvezető szerint voltak, akik már felépültek...","id":"20200630_koranyi_koronavirusos_fiatal_mutudo_gepi_lelegeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f47cb9-765e-4c2d-8467-feb5398f8cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76236843-0965-4686-8bac-bd06ebed8e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_koranyi_koronavirusos_fiatal_mutudo_gepi_lelegeztetes","timestamp":"2020. június. 30. 17:37","title":"Válságos állapotban van két koronavírusos fiatal az Országos Korányi Pulmonógiai Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Burján Csabát kórházba kellett szállítani.","shortLead":"Burján Csabát kórházba kellett szállítani.","id":"20200701_A_jarokelok_hivtak_orvost_a_rollerrel_balesetezo_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyazohoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9565f345-995f-4794-9b3a-e6e20cbb30b0","keywords":null,"link":"/elet/20200701_A_jarokelok_hivtak_orvost_a_rollerrel_balesetezo_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyazohoz","timestamp":"2020. július. 01. 09:57","title":"A járókelők hívtak orvost a rollerrel balesetező olimpiai bajnok gyorskorcsolyázóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]