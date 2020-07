Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem sérült meg senki, a rendőrség viszont előállított nyolc személyt.","shortLead":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem...","id":"20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771136e8-9e4c-4233-bd50-4e4bb2f86904","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","timestamp":"2020. július. 04. 21:17","title":"A gázpisztoly is előkerült Szentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200705_anonymous_tiktok_specter_fegyver_olcso_iphone_12_gmail_beallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c85815-a266-4590-bbf0-cbccae5e3cbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_anonymous_tiktok_specter_fegyver_olcso_iphone_12_gmail_beallitas","timestamp":"2020. július. 05. 12:03","title":"Ez történt: figyelmeztetést tett közzé az Anonymous","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4efd0fd-784c-4dbc-8fad-d40e5add0626","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halálos fenyegetéseket kapott Németország Hessen tartományának egyik szocialista politikusa: Janine Wisslernek, a Baloldal helyi frakcióvezetőjének a Nemzeti szocialista Underground 2.0 (NSU) nevű neonáci szervezet küldött olyan üzeneteket, amelyekben szerepeltek a politikussal kapcsolatos nem nyilvános adatok is. ","shortLead":"Halálos fenyegetéseket kapott Németország Hessen tartományának egyik szocialista politikusa: Janine Wisslernek...","id":"20200704_Nacik_fenyegettek_meg_egy_szocialista_nemet_politikust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4efd0fd-784c-4dbc-8fad-d40e5add0626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a49cef-6c97-4f82-b4ba-316e7b377881","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Nacik_fenyegettek_meg_egy_szocialista_nemet_politikust","timestamp":"2020. július. 04. 19:16","title":"Nácik fenyegettek meg egy szocialista német politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban lefolytatott vizsgálatok szerint a koronavírus-fertőzésből kigyógyult férfiak vérplazmája hatásosabb lehet a kezelések során.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban lefolytatott vizsgálatok szerint a koronavírus-fertőzésből kigyógyult férfiak vérplazmája...","id":"20200704_koronavirus_jarvany_antitest_nok_ferfiak_verplazmaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1481234-a3d4-4a69-8241-626ff5aac66c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_koronavirus_jarvany_antitest_nok_ferfiak_verplazmaja","timestamp":"2020. július. 04. 16:03","title":"Majdnem 600 mintát vizsgáltak: a férfiak vérplazmájában több lehet a koronavírus-antitest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oktató és utasa is megsérült. ","shortLead":"Az oktató és utasa is megsérült. ","id":"20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db8c2d8-cac0-4876-9905-a57bc60013e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","timestamp":"2020. július. 05. 13:31","title":"Vitorlázógép zuhant le Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Flóris István lett az OORI új főigazgatója, ő már a második vezető az intézmény élén, mióta Cserháti Pétert menesztette Kásler Miklós.","shortLead":"Flóris István lett az OORI új főigazgatója, ő már a második vezető az intézmény élén, mióta Cserháti Pétert menesztette...","id":"20200706_rehabilitacios_intezet_oori_floris_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac09b55-6bf0-4a3d-8648-f932600b8f59","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_rehabilitacios_intezet_oori_floris_istvan","timestamp":"2020. július. 06. 07:38","title":"Ismét új vezetője van a rehabilitációs intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd4abbd-06d5-4c36-be77-1fc75b8eb79c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mongóliában mormotahúst evett egy fiatal fiú, aki megfertőződött bubópestissel. Minden jel szerint az állattól kapta el a kórt.","shortLead":"Mongóliában mormotahúst evett egy fiatal fiú, aki megfertőződött bubópestissel. Minden jel szerint az állattól kapta el...","id":"20200706_mormota_bubopestis_mongolia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bd4abbd-06d5-4c36-be77-1fc75b8eb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c6b58a-4ff3-4e2f-9afd-0a2d548d65bd","keywords":null,"link":"/elet/20200706_mormota_bubopestis_mongolia","timestamp":"2020. július. 06. 10:22","title":"Mormotát evett egy mongol fiú – bubópestises lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e950a375-2d24-4100-9da4-8f6e568d29a6","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Általánosságban ismert, hogy a zöldség, a gyümölcs, a vitaminok, a sok folyadék jótékony hatással vannak a szervezetre, most utánanéztünk, hogyan tehetik szebbé még a bőrünket is.","shortLead":"Általánosságban ismert, hogy a zöldség, a gyümölcs, a vitaminok, a sok folyadék jótékony hatással vannak a szervezetre...","id":"202026__szepseg_es_taplalkozas__repa_es_kollagen__nassolni_jo__beerik_agyumolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e950a375-2d24-4100-9da4-8f6e568d29a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1308fa-4fd4-4fcc-8b09-f54178a82e28","keywords":null,"link":"/360/202026__szepseg_es_taplalkozas__repa_es_kollagen__nassolni_jo__beerik_agyumolcs","timestamp":"2020. július. 06. 15:00","title":"Nem bűn nassolni, de ha túlzásba visszük, nem fogunk tetszeni magunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]