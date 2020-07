Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak egy x-et kellett volna máshova húzniuk.","shortLead":"Csak egy x-et kellett volna máshova húzniuk.","id":"20200712_38_szelvenytulajdonos_foghatja_a_fejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8dfff6-8cac-4a6f-9c02-70fc6e14cec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_38_szelvenytulajdonos_foghatja_a_fejet","timestamp":"2020. július. 12. 17:02","title":"38 szelvénytulajdonos foghatja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok jellemzően 30 Celsius-fok alatt maradnak.","shortLead":"Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok...","id":"20200713_Ujabb_hidegfront_jon_a_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27beb0be-7caa-473d-bc77-2876da04653c","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Ujabb_hidegfront_jon_a_heten","timestamp":"2020. július. 13. 05:35","title":"Újabb hidegfront jön a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c579403-deb7-479a-9214-992731c97e9a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Online szerencsejátékot és pornót kínáló szolgáltatók digitális pénzforgalmának kezeléséből indulva nőtt nagyra a Wirecard, ám kiderült, hogy nem létező bevételekkel pumpálta fel az eredményét.","shortLead":"Online szerencsejátékot és pornót kínáló szolgáltatók digitális pénzforgalmának kezeléséből indulva nőtt nagyra...","id":"202028__wirecard__kamu_bevetelek__osszeomlas__digitalis_kartyavar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c579403-deb7-479a-9214-992731c97e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3411be9c-9638-481c-a444-58808ab2231b","keywords":null,"link":"/360/202028__wirecard__kamu_bevetelek__osszeomlas__digitalis_kartyavar","timestamp":"2020. július. 13. 13:00","title":"Digitális kártyavárként omlik össze a német gazdaság bezzeggyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai helyszínekről olyan világsztárok szereplésével, mint Anna Netrebko, Diana Damrau vagy Jonas Kaufmann.\r

\r

","shortLead":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai...","id":"20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ffbaa-495b-4c07-b1fb-97355d47bf07","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","timestamp":"2020. július. 12. 20:48","title":"Élő közvetítések sorozatát indítja a New York-i Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó magyaroknak ismét karanténba kell vonulniuk, külföldiek csak meghatározott feltételekkel jöhetnek be. A szabály elsőre átláthatatlan, több pont mellé jól jönne egy országos tiszti főorvos, hogy megmagyarázza azt. Megpróbáltuk értelmezni a rendelkezést, ahol nem jutottunk dűlőre, arra rákérdeztünk. Addig is segítünk azzal, amit tudunk.","shortLead":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó...","id":"20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95917d8f-a815-4591-958f-d02f50786434","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","timestamp":"2020. július. 12. 15:45","title":"Külföldön nyaralok, hogy jövök így haza? - kisokos a szigorításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f94e0d-2c52-46fc-961c-c922b3774fdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A balesetben szerencsére nem sérült meg senki.","shortLead":"A balesetben szerencsére nem sérült meg senki.","id":"20200711_Lefutott_a_sinekrol_a_lillafuredi_kisvasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78f94e0d-2c52-46fc-961c-c922b3774fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de596579-2117-4f2d-9f83-a8ba20f15766","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Lefutott_a_sinekrol_a_lillafuredi_kisvasut","timestamp":"2020. július. 11. 18:33","title":"Lefutott a sínekről a lillafüredi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51e9cb5-afb8-4a60-aa83-e148c60eefb6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Sportolói pályafutása után diplomáciai karrierbe kezdett a jogászcsaládból származó világbajnok vízilabdás, aki a HVG-nek adott interjújában azt ígéri, külgazdasági attaséként is ugyanúgy fog küzdeni minden tárgyaláson a piros-fehér-zöld zászlóért, mint ahogyan azt a medencében tette hosszú éveken át. Portréinterjú Gór-Nagy Miklóssal. ","shortLead":"Sportolói pályafutása után diplomáciai karrierbe kezdett a jogászcsaládból származó világbajnok vízilabdás, aki...","id":"202028_gornagy_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51e9cb5-afb8-4a60-aa83-e148c60eefb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33f3923-c3e2-4b42-aeb4-1b262efff16e","keywords":null,"link":"/360/202028_gornagy_miklos","timestamp":"2020. július. 12. 12:00","title":"Gór-Nagy Miklós: \"Hidegvérrel könyököltem orrba a csapattársamat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf26fa8-499f-459c-9a3d-e5847e849d3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A viharos széllel érkezett a hidegfront jelentős lehűlést hozott a Dunántúlon.","shortLead":"A viharos széllel érkezett a hidegfront jelentős lehűlést hozott a Dunántúlon.","id":"20200711_Tobb_mint_20_fok_kulonbseg_van_az_orszag_ket_vege_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cf26fa8-499f-459c-9a3d-e5847e849d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668840a0-f687-4487-9e81-090a6735d3b2","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Tobb_mint_20_fok_kulonbseg_van_az_orszag_ket_vege_kozott","timestamp":"2020. július. 11. 19:21","title":"Több mint 20 fok különbség volt az ország két vége között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]