[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar György ügyvéd ingyen vállalta az ügyet.","shortLead":"Magyar György ügyvéd ingyen vállalta az ügyet.","id":"20200714_Ugyvedje_szerint_senkinek_sem_artott_a_patyi_boncseged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55bb106-e879-4e3f-bf17-cc3e0e5e0b43","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Ugyvedje_szerint_senkinek_sem_artott_a_patyi_boncseged","timestamp":"2020. július. 14. 08:13","title":"Ügyvédje szerint senkinek sem ártott a pátyi boncsegéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az Amerikai Egyesült Államokból 3,3 milliónál több esetet jelentettek.","shortLead":"Csak az Amerikai Egyesült Államokból 3,3 milliónál több esetet jelentettek.","id":"20200713_Regisztralt_koronavirus_fertozottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b25c29-2797-4d35-a6de-51fa79e2512e","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Regisztralt_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. július. 13. 06:52","title":"Közelít a 13 millióhoz a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54bace2-30f0-4ab0-9de8-1d5b0fe84b85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadával kevesebb felszámoló lesz a listán, és újak is kerülhetnek be, keddig nyújthatnak be pályázatot a cégek. Legutóbb hét évvel ezelőtt frissítették a felszámolói jegyzéket, akkor is a korábbinál jóval kevesebben jutottak be, többen megtámadták a döntést, mert szerintük túl nagy teret kaptak a szubjektív szempontok, ezzel egyszerűen újraosztották a piacot. Sokak szerint most is ez történik.","shortLead":"Harmadával kevesebb felszámoló lesz a listán, és újak is kerülhetnek be, keddig nyújthatnak be pályázatot a cégek...","id":"20200714_Megint_rostaljak_a_felszamolokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54bace2-30f0-4ab0-9de8-1d5b0fe84b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96f72a0-9a18-44e5-afa5-5f8a2e47f65c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Megint_rostaljak_a_felszamolokat","timestamp":"2020. július. 14. 12:20","title":"Megint rostálják a felszámolókat, újraoszthatják a jövedelmező piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július második felében mutatkozhat be a megváltozott OnePlus-stratégia első képviselője, a barátságos árral érkező OnePlus Nord okostelefon. Egyre több a bizonyíték arra, hogy egy vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatnak mellette.","shortLead":"Július második felében mutatkozhat be a megváltozott OnePlus-stratégia első képviselője, a barátságos árral érkező...","id":"20200713_oneplus_pods_nord_melle_vezetek_nelkuli_fules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbbd44e-8422-483c-a5aa-dc18291f8398","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oneplus_pods_nord_melle_vezetek_nelkuli_fules","timestamp":"2020. július. 13. 14:03","title":"Egyre biztosabb, hogy vezeték nélküli fülhallgatót ad ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bcc20d-c69f-4ab7-b36d-a8140aec63f1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Van-e slusszkulcsa egy utasszállító gépnek? Le tud szállni magától egy repülő? Mit kell tudnia egy légiutas-kísérőnek? Többek közt ezekre a kérdésekre kaptunk válaszokat a Wizz Airtől a ferihegyi futópályán.","shortLead":"Van-e slusszkulcsa egy utasszállító gépnek? Le tud szállni magától egy repülő? Mit kell tudnia egy légiutas-kísérőnek...","id":"20200713_wizz_air_flotta_frissitese_airbus_a321_neo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98bcc20d-c69f-4ab7-b36d-a8140aec63f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3326f2f3-02ec-4374-82c8-7b595c9c9291","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_wizz_air_flotta_frissitese_airbus_a321_neo","timestamp":"2020. július. 13. 22:03","title":"Frissíti gépeit a Wizz Air – beültünk az egyik pilótafülkéjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. De mik azok a szokások, amiket tovább viszünk ebből az időszakból? Mi az, ami marad a járvány után is? Előző cikkünkben megkérdeztük olvasóinkat a bankolási szokásaik változásáról, az eredményeket az OTP Bank szakértői segítségével elemezzük. \r

","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális...","id":"otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae299c96-f23f-4f8f-8e54-463ab584a1eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","timestamp":"2020. július. 13. 18:30","title":"65 felett is élünk az újabb megoldásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda27b80-c7d5-42aa-b787-67443a545e94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyvennyolc napig úton volt. ","shortLead":"Negyvennyolc napig úton volt. ","id":"20200713_Gorog_hallgato_biciklizes_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda27b80-c7d5-42aa-b787-67443a545e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85900424-1dd8-445f-be8a-c5e14208fefc","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Gorog_hallgato_biciklizes_lezaras","timestamp":"2020. július. 13. 17:45","title":"Hazabiciklizett Skóciából egy görög egyetemi hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járműgyártásban 50 százalékosnál is nagyobb volt a visszaesés májusban, a Nyugat-Dunántúl ipara 44 százalékkal zuhant. Mégis úgy tűnik, hogy a legmélyebb ponton már túl voltunk ekkor.","shortLead":"A járműgyártásban 50 százalékosnál is nagyobb volt a visszaesés májusban, a Nyugat-Dunántúl ipara 44 százalékkal...","id":"20200714_ksh_ipar_auto_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4a44-67f7-40c3-8e2b-53403baf8960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_ksh_ipar_auto_valsag","timestamp":"2020. július. 14. 10:23","title":"Hiába az újranyitás, a járműgyártás húzta mélybe a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]