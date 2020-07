Egymásra mutogatnak a nyaralók és a balatoni szálláshelykiadók: előbbiek szerint az árak elszálltak, a minőség pocsék, utóbbiak pedig úgy látják, hogy az elvárások nőttek a csillagos égig. Közben az állam is "kopogtat" a rövid távú szálláshelykiadók ajtaján.

„A leglepusztultabb helyeket is aranyárban mérik” – írta egy háromgyerekes édesanya a hvg.hu-nak a balatoni magánszállásokról. Családjával évek óta nyaralnak a Balatonnál, azt mesélte, idén is szeretnének a tóhoz utazni, de az a tapasztalata, hogy nagyon felmentek az árak. „Egy saját konyhával rendelkező, kétszobás, nappalis, erkélyes és/vagy kertes, normális bútorokkal felszerelt, nem vasút melletti apartman esetében heti 180 ezer forintig tudunk elmenni nyugodt szívvel. Most azt tapasztaltam, hogy ezeket az igényeket nem kapom meg 230 ezer forint alatt” – sorolta.

Májusban a szokásosnál kevesebb turistával kezdődött meg a balatoni szezon, és a koronavírus mellett kezdetben az időjárás sem kedvezett a nyaralásnak. Egy jobb apartmanban egy négytagú családnak idén egy hétre nagyjából 200 ezer forintot kell fizetnie a szállásért.

Iszonyatos árak, bóvli, megvezetés

– olvasható az interneten egy fórumban. A hozzászólók az elszállt árakra és a szálláshelyek minőségére panaszkodnak. „Balcsira ötünknek félmillió forint alatt nem kaptam szállásajánlatot, így nem nyaralunk inkább” – írta egyikük. Más arra panaszkodott, hogy rengeteg időbe telt, mire talált olyan szállást, ami alig több árban, mint egy egyhetes horvátországi nyaralás lenne. „Mi is szívesen mennénk a Balatonra, mondván, az közelebb van, de kevesebbet fizettünk két hétre Dél-Spanyolországba, mintha a Balatonhoz mentünk volna pár napra” – csatlakozott egy harmadik.

Balatonfüred © Máté Péter

Tettünk egy próbát: megpróbáltunk szállást keresni két felnőttnek és két gyereknek az augusztus 20-i hétre, Balatonfüredre. A legolcsóbb 204 ezer forint, míg a legdrágább 330 ezer forint volt, ellátás nélkül. Siófokon 120 ezertől 1 millió 100 ezerig van még szabad apartman ugyanarra a hétre, szintén egy négytagú családnak. Keszthelyen a siófokihoz hasonlóak az árak, akárcsak Fonyódon.

A Szallas.hu adatai szerint a belföldi foglalások 34 százaléka szól a Balatonra idén, június és augusztus között. Tavaly ez az arány 30 százalék volt. Árak és minőség ide vagy oda, a nyaralást tervezők nagyobb része apartmanokat keres, csak ezután jönnek a hotelek, a vendégházak és a panziók. „Az átlagos foglalási érték fejenként 4 százalékkal emelkedett 2019-hez képest” – írta megkeresésünkre Kelemen Lili, a Szállás.hu szóvivője.

A magyar szállásadók egy jelentős része nagyon bízik az idei szezonban, és nem tagadja, nemhogy olcsóbban, de valamivel drágábban adják a szobákat idén. Egyikük, Möbius Zsuzsanna szerint az idei szezont nem lehet alapul venni, minden eddiginél gyengébb lesz. Ha valaki egy-két apartmant üzemeltet, az csak mellékjövedelmet hoz, az elvárások az utóbbi években növekedtek, de eddig igazodni lehetett ezekhez.

Az idei szezonban mintha mindenki multimilliárdos körülményekhez szokott volna. Az elvárás a csillagos ég létrával

– írta. Ennek ellenére ő arra számít, hogy nem lesz jelentős áremelés, „mert a vendégek megfogása alacsonyabb árakra ösztönzi a kiadókat”.

Komolyan veszik a munkát

Azt, hogy hányan foglalkoznak ma Magyarországon magánszállások kiadásával, nem tudni. A KSH adataiból az derült ki, hogy 2018-ban 180 ezren dolgoztak a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás területén. Nagyjából 3500 kereskedelmi szálláshelyen 345 ezer férőhellyel lehetett számolni két éve.

© Máté Péter

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület menedzsere, Pataki Júlia tájékoztatása szerint ahhoz, hogy valaki magánszállásadó lehessen, először a NAV-nál kell jelentkeznie. A magánszállásadók többsége adószámos magánszemélyként végzi ezt a tevékenységet, így az első lépés az adószám igénylése. Ha ez megvan, akkor a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) kell regisztrálnia, és jelentenie a vendégforgalmat. Majd az önkormányzatnál kell jelentkezni, és ha a szállás megfelel a törvényi feltételeknek mind felszereltség, mind minőségi szempontjából, akkor ki lehet adni az ingatlant. Pataki szerint kétségtelen, hogy sokat változott a szálláskiadás az elmúlt években. „Az idei év az NTAK napi adatszolgáltatási kötelezettségével, az adózási változásokkal plusz adminisztrációt is ró a szállásokra. Év elején térségünkben is többen visszaadták az engedélyüket és befejezték a tevékenységet. Elsősorban az idősebb korosztály körében volt ez jellemző, illetve azok, akik eddig is csak eseti jelleggel, nyári szezonban, néhány hétre adtak ki szállást, nem tudták vagy akarták a plusz munkát is vállalni” – közölte, hozzátéve, hogy azok, akik „a rendszerben maradtak” általában komolyan veszik a feladatot, szinte évről-évre fejlesztenek a szálláshelyeken.

© Máté Péter

Az egyesület a Balaton északi partján öt települést fog össze, közülük Alsóörs a legnagyobb a parton, itt van a legtöbb magánszálláshely is, nagyjából 110, közülük körülbelül 60 csatlakozott ehhez a szervezethez, amelynek menedzsere szerint az idei év sok nehézséget hozott a szállásadók számára. „A tavaszi szezon tulajdonképpen teljes kiesés volt szinte mindenkinek, a júniusi időjárás sem kedvezett a balatoni szállásoknak” – mondta Pataki Júlia. A kereslet azóta az önálló házak és a külön bejáratú apartmanok iránt van leginkább. „Egyértelműen látszik, hogy az idei év az átstruktúrálódásról is szól, kevesebb az emberek szabadideje, inkább hosszú hétvégékre, vagy akár csak éjszakára érkeznek, de egy-egy szezonban többször is. A júliusi, augusztusi foglalások egyelőre a várakozásoknak megfelelően alakulnak, bízunk benne, hogy jó nyarat tudhatunk majd magunk mögött” – tette hozzá.

Az állam sem hagyja szó nélkül

Az állam is kampányt indított, hogy minél többen nyaraljanak idén a Balatonon. A Kisfaludy-programon belül pedig vidéki szálláshelyek pályázhatnak 60 milliárd forintra. Az MTÜ legutóbbi kiírása úgy szól: az a cél, hogy 28 ezer szálláshely összesen 55 ezer szobájának mindegyike szobánként 1 millió forintot kapjon még ebben az évben, annak érdekében, hogy ezzel is támogassák a magyar kisvállalkozókat a válságból való kilábalásban. Jelentkezni július 15-ig lehet.

Közben akár már augusztustól szigoríthatják a rövid távú lakáskiadás szabályait. A törvényjavaslat, amelyet pénteken nyújtottak be, és kedden már meg is szavazott a parlament, mindössze négy paragrafusból áll, és az a lényege, hogy az önkormányzatok dönthetik el, egy naptári évben hány napot lehet kiadni magánszálláshelyet. Azt is a települések, kerületek dönthetik el, hogy mi a büntetés, ha valaki megszegi az erre vonatkozó szabályokat. Ha egy önkormányzat nem rendelkezik erről, akkor korlátlanul ki lehet adni magánszállásokat.

Több balatoni önkormányzatot is megkerestünk, hogy megtudjuk, őket hogyan érinti ez a változás. Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere azt a választ küldte, hogy az Airbnb lakáskiadás nem jellemző a településre, és ezzel a témával még nem foglalkozott a képviselőtestület. Balatonakali polgármestere, Koncz Imre pedig korábban azt mondta, hogy ez fővárosi kérdés, őket nem érinti. Erre magyarázat, hogy amíg a fővárosban a hosszú távú kiadást igyekeznek előnybe hozni a szigorítással, a Balatonnál ez az ellentét nem olyan égető probléma.