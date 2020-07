Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már most bebiztosíthatja 34. bajnoki serlegét a Real Madrid a spanyol élvonalban.","shortLead":"Már most bebiztosíthatja 34. bajnoki serlegét a Real Madrid a spanyol élvonalban.","id":"20200715_Csutortokon_bajnok_lehet_a_Real_Madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9b83c3-e0a4-4e55-9878-869f66d3c779","keywords":null,"link":"/sport/20200715_Csutortokon_bajnok_lehet_a_Real_Madrid","timestamp":"2020. július. 15. 16:43","title":"Csütörtökön bajnok lehet a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","shortLead":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","id":"20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bae4d8-0761-425d-8307-630faa829bdd","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. július. 14. 15:00","title":"Eltemették Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2d8c15-bb06-4e8b-b633-23b790be5aab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség már négy embert elfogott az ügyben, egyet még köröznek.","shortLead":"A rendőrség már négy embert elfogott az ügyben, egyet még köröznek.","id":"20200716_bankszamla_lopas_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2d8c15-bb06-4e8b-b633-23b790be5aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eebc28b-5aab-499c-a8f1-9a318a99610e","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_bankszamla_lopas_csalas","timestamp":"2020. július. 16. 11:56","title":"62 millió forintot loptak el egy budapesti nő bankszámlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cba1a6f-89cc-4944-b711-6ac0ddbfc848","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem csak környezetbarát, de hatékonyabb is, ha biológiai gyérítéssel veszik fel a kesztyűt a szúnyogok ellen. Az időzítés azonban kulcsfontosságú. Megmutatjuk, hogyan dolgozik Kőszegi Dániel szúnyogirtó szakember.","shortLead":"Nem csak környezetbarát, de hatékonyabb is, ha biológiai gyérítéssel veszik fel a kesztyűt a szúnyogok ellen...","id":"20200716_Vegyszer_nelkul_larva_allapotban_irtjak_a_szunyogokat_Dunafoldvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cba1a6f-89cc-4944-b711-6ac0ddbfc848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce01272-9cd3-4c5f-933b-97ada15b7479","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_Vegyszer_nelkul_larva_allapotban_irtjak_a_szunyogokat_Dunafoldvaron","timestamp":"2020. július. 16. 13:30","title":"Ezektől a szúnyogoktól már nem kell félnünk – elkísértünk akció közben egy szúnyogirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d377c8-5361-4888-938d-8105b958a480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ottani villamosmegállót lezárták a munkálatok idejére.","shortLead":"Az ottani villamosmegállót lezárták a munkálatok idejére.","id":"20200715_vamhaz_korut_beszakadt_uttest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5d377c8-5361-4888-938d-8105b958a480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d0b202-4333-4334-80f8-2ef09b4cba15","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_vamhaz_korut_beszakadt_uttest","timestamp":"2020. július. 15. 10:12","title":"Beszakadt az úttest a Vámház körúton – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz darab érkezik ingyen a közép-ázsiai országba.","shortLead":"Húsz darab érkezik ingyen a közép-ázsiai országba.","id":"20200715_Magyarorszag_lelegeztetogep_Kirgiz_Koztarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9558e9e3-f020-4237-898b-bb4ad0574dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Magyarorszag_lelegeztetogep_Kirgiz_Koztarsasag","timestamp":"2020. július. 15. 07:50","title":"Magyarország lélegeztetőgépeket adott a Kirgiz Köztársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6312d18a-68ea-4cbc-858b-6928c07323de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha zenei klipek, akkor YouTube – ennek szeretne véget vetni a Facebook.","shortLead":"Ha zenei klipek, akkor YouTube – ennek szeretne véget vetni a Facebook.","id":"20200716_facebook_zenei_videok_videoklip_zenekar_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6312d18a-68ea-4cbc-858b-6928c07323de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab877201-0a2b-46bb-93f8-151477536f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_facebook_zenei_videok_videoklip_zenekar_youtube","timestamp":"2020. július. 16. 11:33","title":"A Facebook levadászná a YouTube nézőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Moderna által gyártott oltóanyagot július 27-én 30 ezer önkéntesen próbálják majd ki, hogy végérvényesen kiderüljön, legyőzi-e a koronavírust. A tömeges tesztelés fázisa a vakcinafejlesztés egyik utolsó állomása, és csak olyan szer juthat el ebbe a fázisba, amely korábban minden próbán jónak bizonyult.","shortLead":"Az amerikai Moderna által gyártott oltóanyagot július 27-én 30 ezer önkéntesen próbálják majd ki, hogy végérvényesen...","id":"20200715_koronavirus_vakcina_teszteles_moderna_oltoanyag_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8949c100-301c-4b7f-8dbc-9bf1a5a3a5cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_vakcina_teszteles_moderna_oltoanyag_vedooltas","timestamp":"2020. július. 15. 13:08","title":"Ha ez sikeres, megvan a koronavírus elleni védőoltás: az utolsó tesztnél jár egy ígéretes vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]