[{"available":true,"c_guid":"a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Túszul ejtették a libériai zászló alatt hajózó Curacao Trader nevű tankhajó orosz és ukrán legénységét, a hajó tehetetlenül sodródik.","shortLead":"Túszul ejtették a libériai zászló alatt hajózó Curacao Trader nevű tankhajó orosz és ukrán legénységét, a hajó...","id":"20200718_Kalozok_tamadtak_meg_egy_tankert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a9b305-ffa2-44e1-b5b4-e4d07c10a2ab","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Kalozok_tamadtak_meg_egy_tankert","timestamp":"2020. július. 18. 15:46","title":"Kalózok támadtak meg egy tankert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ae84d6-6d23-4ca8-8867-424277f4e005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kettős szerepe lehet a Lenovo új tabletjének, a Yoga X nem csupán táblagép lenne, hanem egyéb feladatra is fel lehetne használni.","shortLead":"Kettős szerepe lehet a Lenovo új tabletjének, a Yoga X nem csupán táblagép lenne, hanem egyéb feladatra is fel lehetne...","id":"20200718_lenovo_yoga_x_tablet_es_masodlagos_kijelzo_eink_epapir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ae84d6-6d23-4ca8-8867-424277f4e005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8548e7c2-fa8e-4c69-be97-3527a52649f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_lenovo_yoga_x_tablet_es_masodlagos_kijelzo_eink_epapir","timestamp":"2020. július. 18. 10:03","title":"Különleges gépen dolgozik a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37474ff9-f2e6-4588-a835-2c40fef8ebee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két neves nemzetközi civil szervezet is úgy látja, hogy megálljt kell parancsolni a magyar miniszterelnöknek az uniós pénzek szétosztásáról is döntő EU-csúcson. 