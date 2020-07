Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Váratlan körülmények (koronajárvány?) miatt visszavonta a mentőszolgálat járműmegrendelésén adott ajánlatát a BM Heros állami cég, amely évek óta a gyártja a mentők járműveit. Ezért (is) kapott 1,4 milliárdért új üzemcsarnokot. Más ajánlat nem volt, a mentők újra kiírják a beszerzést. 2020. július. 22. 05:54 A mentőgyártásra 1,4 milliárdért felizmosított állami cégnek váratlanul kockázatos lett a mentőgyártás Gábor 2020. július. 23. 10:55 Új reggeli rádióműsort kap Bochkor Gábor Másfél év szünet után a Retro Rádióban fog visszatérni. fenék 2020. július. 22. 10:52 Hol látható a legjobb fenék? A múzeumi kurátorok újabb lökést adtak a járványidőszak kihívásainak. milliméternyinél... 2020. július. 23. 13:05 Felhőszakadás miatt több megyében másodfokú riasztásokat adtak ki Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél több csapadék hullhat. ellenzéki nacionalistákkal versenyeznek az albán pártok kegyeiért. 2020. július. 23. 16:30 A kormányzó szociáldemokraták szerepeltek a legjobban az észak-makedóniai választáson, és az ellenzéki nacionalistákkal versenyeznek az albán pártok kegyeiért. jobboldal Az albán pártoknak udvarol az észak-makedón bal- és jobboldal Megforgatják például a Dohány, a Wesselényi utca és a Budafoki út irányát egy-egy szakaszon, így csak a helybe igyekvőknek lesz érdemes ide behajtani. A tesztidőszak október végéig tart, de a változtatásokat nem sietnek majd visszaalakítani. 2020. július. 23. 18:30 Megforgatják a belvárosi közlekedési rendet, ősz végéig biztos így marad Megfordított irányú és gyalogosbaráttá alakított utcákkal, forgalmas útvonalak sebességkorlátozásával teszteli a főváros és a kerületek, hogyan fogadják a helyiek a forgalomcsillapítási törekvéseket. Megforgatják például a Dohány, a Wesselényi utca és a Budafoki út irányát egy-egy szakaszon, így csak a helybe igyekvőknek lesz érdemes ide behajtani. A tesztidőszak október végéig tart, de a változtatásokat nem sietnek majd visszaalakítani. A döntés előtt a konzulátus udvarán papírokat égettek, egy nappal korábban pedig vádat emeltek két kínai ellen hackertámadás miatt.","shortLead":"Péntekig kapott határidőt Kína arra az Egyesült Államoktól, hogy bezárja a houstoni konzulátusát. Az Egyesült Államok bezáratja a kínai konzulátust Houstonban 2020. július. 23. 16:56 Íme a világ legdrágább Ford Mustangja A Flying Mustangként is ismert autó történelmi darab, és jelenleg 1,1 milliárd forintot ér.