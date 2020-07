Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"625562b0-654a-473a-9bab-413331c8c77d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Este hat órára hirdették meg a demonstrációt a Kolosy tér közelébe, akkor állt le a villamosközlekedés a környéken.","shortLead":"Este hat órára hirdették meg a demonstrációt a Kolosy tér közelébe, akkor állt le a villamosközlekedés a környéken.","id":"20200724_fonodo_villamos_index_tuntetes_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=625562b0-654a-473a-9bab-413331c8c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723f9c1a-4fd4-48bb-8f23-a7cdff3d2666","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_fonodo_villamos_index_tuntetes_bkk","timestamp":"2020. július. 24. 18:36","title":"Nem járnak a fonódó villamosok az Index melletti tüntetés miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több republikánus politikus is megszavazta az új törvényjavaslatot, noha Donald Trump korábban jelezte, nem támogatja a névváltoztatást.","shortLead":"Több republikánus politikus is megszavazta az új törvényjavaslatot, noha Donald Trump korábban jelezte, nem támogatja...","id":"20200724_Polgarhaborus_tabornok_katonai_tamaszpont_USA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424ce21e-91d8-4161-8183-50f59f7f5cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Polgarhaborus_tabornok_katonai_tamaszpont_USA","timestamp":"2020. július. 24. 06:12","title":"Átneveznék a polgárháborús tábornokokról elnevezett katonai támaszpontokat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0a233f-2e3b-44f9-b9b4-1e105b5104de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt hónap kellett, de szakított időt rájuk.","shortLead":"Öt hónap kellett, de szakított időt rájuk.","id":"20200725_Racz_Zsofia_vegul_talalkozott_a_fiatal_tanarokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac0a233f-2e3b-44f9-b9b4-1e105b5104de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833ec3c5-5fa6-4a0a-9937-521910b120ed","keywords":null,"link":"/kultura/20200725_Racz_Zsofia_vegul_talalkozott_a_fiatal_tanarokkal","timestamp":"2020. július. 25. 11:29","title":"Rácz Zsófia végül találkozott a fiatal tanárokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nyilatkozik, amíg az Index nem független.","shortLead":"Nem nyilatkozik, amíg az Index nem független.","id":"20200725_Baranyi_Krisztina_Indexbojkottot_hirdet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb306740-d9fe-404a-8eb6-f1fa01d65fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Baranyi_Krisztina_Indexbojkottot_hirdet","timestamp":"2020. július. 25. 13:49","title":"Baranyi Krisztina Index-bojkottot hirdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","shortLead":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","id":"20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86c2667-88ca-45de-94a5-3e06c176aa98","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","timestamp":"2020. július. 24. 09:39","title":"Előbb kell bíróság elé állnia Orosz Bernadettnek, mint feltételezett bántalmazójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","id":"20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e488b4-bdb7-4343-9495-d5ba9c8d58fb","keywords":null,"link":"/elet/20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","timestamp":"2020. július. 24. 22:12","title":"Bezöldült a gyerekek fejbőre egy tatabányai fürdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce5339c-b153-410a-ba65-f57ca6e6cb62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak egy, rögtön két pályázata is nyert Simicska Lajos családjának az érdekeltsége, így 8 milliót költhetnek panziófejlesztésre.","shortLead":"Nem csak egy, rögtön két pályázata is nyert Simicska Lajos családjának az érdekeltsége, így 8 milliót költhetnek...","id":"20200724_simicska_mtu_allami_palyazat_kozpenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bce5339c-b153-410a-ba65-f57ca6e6cb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76021c87-783e-4b2f-8ea6-cfedad58a7b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_simicska_mtu_allami_palyazat_kozpenz","timestamp":"2020. július. 24. 15:10","title":"Beindult a szekér Simicskáéknál, két állami pályázaton is nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a09a852-fdc1-468a-9962-680699d48e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig ismert Index pénteken megszűnt, miután gyakorlatilag a teljes szerkesztőség felmondott. ","shortLead":"Az eddig ismert Index pénteken megszűnt, miután gyakorlatilag a teljes szerkesztőség felmondott. ","id":"20200724_A_tavozo_indexesek_tovabbvinnek_a_lap_szellemiseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a09a852-fdc1-468a-9962-680699d48e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f89895-aea4-44a6-89a7-7e6e1858eccf","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_A_tavozo_indexesek_tovabbvinnek_a_lap_szellemiseget","timestamp":"2020. július. 24. 17:43","title":"A távozó indexesek továbbvinnék a lap szellemiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]