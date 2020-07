Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most azért tüntetnek Vásárosnaményban, hogy a kórház újból fogadjon betegeket. ","shortLead":"Most azért tüntetnek Vásárosnaményban, hogy a kórház újból fogadjon betegeket. ","id":"20200730_vasarosnameny_korhaz_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16668635-7322-4a84-ac7b-db46b90a0538","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_vasarosnameny_korhaz_tuntetes","timestamp":"2020. július. 30. 09:51","title":"Újabb tüntetés jön Vásárosnaményban, most a kórházért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt 24 órában majdnem 1200 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Csak az elmúlt 24 órában majdnem 1200 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200729_romania_koronavirus_orvoshiany_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0024cf4-a01b-4cce-8343-f2811d631199","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_romania_koronavirus_orvoshiany_jarvany","timestamp":"2020. július. 29. 21:28","title":"Nincs elég szakember Romániában a koronavírus elleni küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4ebc8-af7d-4804-bfc2-f0266e150a03","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pandémia óriási csapást mérhet a világ nagyvárosaira, főleg, ha lesz második hullám – írja a brüsszeli Politico.","shortLead":"A pandémia óriási csapást mérhet a világ nagyvárosaira, főleg, ha lesz második hullám – írja a brüsszeli Politico.","id":"20200730_A_nagyvarosokat_is_atalakithatja_a_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c4ebc8-af7d-4804-bfc2-f0266e150a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a169ebd6-1f8f-4b5a-8904-60ac06b9e835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_A_nagyvarosokat_is_atalakithatja_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. július. 30. 12:52","title":"A nagyvárosokat is átalakíthatja a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa03294-6d85-4db5-99a8-9f84acef1be3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg a vízhálózatra való illegális rákötések miatt van baj a vízzel, de a forrást még nem találták meg.","shortLead":"Valószínűleg a vízhálózatra való illegális rákötések miatt van baj a vízzel, de a forrást még nem találták meg.","id":"20200729_Ujra_fertozott_az_ivoviz_Siofokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa03294-6d85-4db5-99a8-9f84acef1be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a03857-1baa-454b-b0af-c8e7e0d5c48b","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Ujra_fertozott_az_ivoviz_Siofokon","timestamp":"2020. július. 29. 20:32","title":"Újra fertőzött az ivóvíz Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök a választójog erősítésére és faji egyenlőségre szólított fel a John Lewis képviselő temetésén elmondott beszédében.","shortLead":"A volt amerikai elnök a választójog erősítésére és faji egyenlőségre szólított fel a John Lewis képviselő temetésén...","id":"20200731_Elesen_tamadta_Obama_Trumpot_a_volt_polgarjogi_harcos_temetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b19b922-3e9c-475c-9959-c35c87cde29a","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Elesen_tamadta_Obama_Trumpot_a_volt_polgarjogi_harcos_temetesen","timestamp":"2020. július. 31. 05:13","title":"Élesen támadta Obama Trumpot a volt polgárjogi harcos temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b2daa8-21ef-4304-895f-f20889044fd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vezérállatot mentőkötéllel megkötve úsztatták a partra, a többi birka pedig követte.","shortLead":"A vezérállatot mentőkötéllel megkötve úsztatták a partra, a többi birka pedig követte.","id":"20200729_arviz_300_birkat_kellett_kimenteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b2daa8-21ef-4304-895f-f20889044fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ab9ab-43b9-4b8e-8a58-e2a1febff449","keywords":null,"link":"/elet/20200729_arviz_300_birkat_kellett_kimenteni","timestamp":"2020. július. 29. 10:35","title":"300 birkát zárt körül az árvíz Rinyaújnépen, videóra vették a mentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cc62d4-b991-4c1f-a8bb-f34b5ed7b562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Unplugged Performance cég épít elektromos versenyautót a Tesla Model 3 Performance változatából, amely a Pikes Peak hegyiversenyre készül.","shortLead":"Az Unplugged Performance cég épít elektromos versenyautót a Tesla Model 3 Performance változatából, amely a Pikes Peak...","id":"20200729_Verseny_Tesla_Model_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62cc62d4-b991-4c1f-a8bb-f34b5ed7b562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4494d17b-ef1a-4cf3-8c07-5dd82bf4aabc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_Verseny_Tesla_Model_3","timestamp":"2020. július. 29. 09:12","title":"Nem kell sok, hogy egy Tesla Model 3-ból is nagyon gyors versenyautó legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b86952-ba72-4f30-991a-cafe20fa79c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy extra kiegészítő segítségével házasítana össze két iPadet az Apple úgy, hogy számítógépként funkcionáljanak. De a táblagép iPhone-nal is helyettesíthető lenne.","shortLead":"Egy extra kiegészítő segítségével házasítana össze két iPadet az Apple úgy, hogy számítógépként funkcionáljanak. De...","id":"20200729_apple_ipad_szababadalom_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92b86952-ba72-4f30-991a-cafe20fa79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91da4b61-f899-49cd-b079-fb48ada05320","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_apple_ipad_szababadalom_szamitogep","timestamp":"2020. július. 29. 11:03","title":"Különleges szabadalmat készített az Apple: számítógépet csinálna két iPadből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]