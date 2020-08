Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efa88c50-cd1d-4779-9e53-464baa8c3691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előszűrőn sem ment át az iskolaőrnek jelentkezők többsége, a képzés és a vizsgák még csak ez után következnek.","shortLead":"Az előszűrőn sem ment át az iskolaőrnek jelentkezők többsége, a képzés és a vizsgák még csak ez után következnek.","id":"20200805_iskolaor_vizsgalat_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efa88c50-cd1d-4779-9e53-464baa8c3691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766e6caf-62eb-4c4f-a8e4-ade352c13579","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_iskolaor_vizsgalat_iskola","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:13","title":"Az iskolaőrnek jelentkezők több mint kétharmada nem jutott túl az egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cb5daa-2076-4698-b384-a4a0ca386e96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 61 éves motoros a megengedett maximális sebesség duplájával hajtott. ","shortLead":"Egy 61 éves motoros a megengedett maximális sebesség duplájával hajtott. ","id":"20200805_236tal_ment_egy_motoros_Hajmaskernel_aki_kijelentette_biztonsagosan_kozlekedett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00cb5daa-2076-4698-b384-a4a0ca386e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537413da-d897-469f-8782-9af44abce556","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_236tal_ment_egy_motoros_Hajmaskernel_aki_kijelentette_biztonsagosan_kozlekedett","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:54","title":"236-tal ment egy motoros Hajmáskérnél, majd kijelentette \"biztonságosan közlekedett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb853ba6-b9e8-43f7-9ef9-925854adf28f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rizs jobban elraktározza a szervetlen arzént, mint más gabonafélék, és a talajból, de vízfolyáson keresztül is belekerülhet.","shortLead":"A rizs jobban elraktározza a szervetlen arzént, mint más gabonafélék, és a talajból, de vízfolyáson keresztül is...","id":"20200805_Sulyos_sziv_es_errendszeri_megbetegedeseket_okozhat_ha_tul_sok_riszt_fogyasztunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb853ba6-b9e8-43f7-9ef9-925854adf28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f27421-ee16-46e0-b074-cc23f1b76dd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200805_Sulyos_sziv_es_errendszeri_megbetegedeseket_okozhat_ha_tul_sok_riszt_fogyasztunk","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:11","title":"Súlyos szív- és érrendszeri megbetegedéseket okozhat a rizsben lévő arzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ba3ed3-bb43-437c-9515-69c9e66fb1ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év tortája a Curiositas nevet kapta, az év cukormentes tortája pedig a Szentivánéji álom névre hallgat.","shortLead":"Az év tortája a Curiositas nevet kapta, az év cukormentes tortája pedig a Szentivánéji álom névre hallgat.","id":"20200804_Mandula_ev_tortaja_gyoztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6ba3ed3-bb43-437c-9515-69c9e66fb1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5decc3f-6260-42da-9c67-6c623bc59eb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Mandula_ev_tortaja_gyoztes","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:25","title":"Mandulás lett az idei év tortája – kihirdették a győztest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052","c_author":"Gáti Júlia, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen kapkodva próbálják elejét venni a szúnyogok terjedésének. Pedig az irtás jó üzlet egyes cégeknek. ","shortLead":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen...","id":"202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af6e3a5-91d6-4e6e-bc68-64f1154116ec","keywords":null,"link":"/360/202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:00","title":"Sok helyen már elviselhetetlen a szúnyoginvázió, pedig nem kellene így lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Duncan Campbell állapotáról az együttes adott hírt.","shortLead":"Duncan Campbell állapotáról az együttes adott hírt.","id":"20200804_Agyverzest_kapott_a_UB40_enekese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08c7f4e-14b2-4914-bb21-5a0781b9ce16","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Agyverzest_kapott_a_UB40_enekese","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:58","title":"Agyvérzést kapott a UB40 énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972bbb7e-b694-4dc7-8c1a-38744e857f2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs hatalmas hátsó szárny és elmaszkolt fényszóró, a Novitec ízléses módon nyúlt hozzá az olasz szupersportkocsihoz.","shortLead":"Nincs hatalmas hátsó szárny és elmaszkolt fényszóró, a Novitec ízléses módon nyúlt hozzá az olasz szupersportkocsihoz.","id":"20200804_a_kevesebb_tobb_szolid_tuningot_kapott_a_ferrari_812_superfast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972bbb7e-b694-4dc7-8c1a-38744e857f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f009cb4-3b6d-4cda-afcf-cc67c8d79625","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_a_kevesebb_tobb_szolid_tuningot_kapott_a_ferrari_812_superfast","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:21","title":"A kevesebb több: szolid tuningot kapott a Ferrari 812 Superfast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tállai szerint a banki adósok mellett mintegy egymillió munkavállalót segítettek a kormány koronavírus-válságban meghozott gazdaságvédelmi intézkedései.","shortLead":"Tállai szerint a banki adósok mellett mintegy egymillió munkavállalót segítettek a kormány koronavírus-válságban...","id":"20200805_tallai_andras_gazdasagvedelem_hitelmoratorium_adocsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61591431-80e2-4807-97f7-7940a930a3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_tallai_andras_gazdasagvedelem_hitelmoratorium_adocsokkentes","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:55","title":"Tállai: A magyar járványügyi intézkedések világraszólóak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]