[{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb mint a felére esett a manhattani belvárosi ingatlanok forgalma, míg jelentősen megugrott az érdeklődés az amerikai metropolisz elővárosaiban épült házak iránt. ","shortLead":"Kevesebb mint a felére esett a manhattani belvárosi ingatlanok forgalma, míg jelentősen megugrott az érdeklődés...","id":"20200809_Igy_alakitja_at_a_New_Yorki_ingatlanpiacot_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb9780-9360-4079-bedf-4e2a44ff4717","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Igy_alakitja_at_a_New_Yorki_ingatlanpiacot_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:35","title":"Így alakítja át a New York-i ingatlanpiacot a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f6a067-3147-4eb7-a9c3-224b1eac6a2e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újfajta internetes csalásra figyelmeztet a pénzintézet.

","shortLead":"Újfajta internetes csalásra figyelmeztet a pénzintézet.

","id":"20200810_Csanyi_Sandor_level_OTP_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f6a067-3147-4eb7-a9c3-224b1eac6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6695295a-9978-4da3-bfaa-d637f0f1a478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Csanyi_Sandor_level_OTP_csalas","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:11","title":"Nem biztos, hogy jót jelent, ha Csányi Sándor ír önnek levelet az OTP nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9752419c-2f6e-4ec1-a5be-c35e45178377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar szállodai árak csaknem 10 százalékkal drágultak idén.","shortLead":"A magyar szállodai árak csaknem 10 százalékkal drágultak idén.","id":"20200809_nyaralas_balaton_szingapur_malta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9752419c-2f6e-4ec1-a5be-c35e45178377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b688b3d3-68f7-4447-907f-0c0820017e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_nyaralas_balaton_szingapur_malta","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:27","title":"Szinte ugyanannyit kell fizetni egy szingapúri luxushotelben, mint Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a8ed7f-38b8-4aeb-a200-ec7c478700c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A hét végén a horvát tengerpart több részén is lángra kaptak az erdős területek. A tűzoltók által általában több órás küzdelemmel eloltott lángok egy részét villámcsapások okozták.","shortLead":" A hét végén a horvát tengerpart több részén is lángra kaptak az erdős területek. A tűzoltók által általában több órás...","id":"20200809_Repulogepekrol_oltjak_a_horvatorszagi_erdotuzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89a8ed7f-38b8-4aeb-a200-ec7c478700c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfd90f3-0ba9-4afa-b4cd-562e1e4c2daa","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Repulogepekrol_oltjak_a_horvatorszagi_erdotuzeket","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:51","title":"Repülőgépekről oltják a horvátországi erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20383408-5f1c-4882-9999-b57466b1d174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak az allergiások vannak nagyobb veszélyben.","shortLead":"Nem csak az allergiások vannak nagyobb veszélyben.","id":"20200809_A_parlagfu_miatt_lehet_tobb_koronavirusos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20383408-5f1c-4882-9999-b57466b1d174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6006f1-ba86-41b8-944b-3b51e1dbe2fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_A_parlagfu_miatt_lehet_tobb_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:32","title":"A parlagfű miatt is több lehet a koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is szükség lesz.","shortLead":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is...","id":"20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16979f3-e056-4bb6-a271-92de0d8e9782","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","timestamp":"2020. augusztus. 10. 00:03","title":"Vészjelzést adott le a Huawei, egyszerűen elfogynak a chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6c33ed-9e04-4bb5-be4a-24ea12447ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaképes magyar nők alig 7 százaléka dolgozott félállásban a statisztikák szerint - ez jóval kevesebb, mint az uniós átlag. Pedig sokan dolgoznának a gyereknevelés mellett.","shortLead":"A munkaképes magyar nők alig 7 százaléka dolgozott félállásban a statisztikák szerint - ez jóval kevesebb, mint...","id":"20200809_Lehetetlen_diplomaval_reszmunkaidos_allast_talalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6c33ed-9e04-4bb5-be4a-24ea12447ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca46799-9fc2-4027-a58f-a4f9ef16e9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Lehetetlen_diplomaval_reszmunkaidos_allast_talalni","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:37","title":"Szinte lehetetlen diplomával részmunkaidős állást találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy 45 szíriai állampolgár van a halottak között.","shortLead":"Mintegy 45 szíriai állampolgár van a halottak között.","id":"20200810_Sok_kulfoldi_munkas_es_sofor_van_a_bejruti_robbanas_aldozatai_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b603fb-8617-4549-8bb0-a23c54c3c264","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Sok_kulfoldi_munkas_es_sofor_van_a_bejruti_robbanas_aldozatai_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 10. 05:17","title":"Sok külföldi munkás és sofőr van a bejrúti robbanás áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]