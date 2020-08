Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy alvócég az ingatlan tulajdonosa.","shortLead":"Egy alvócég az ingatlan tulajdonosa.","id":"20200811_Kesz_rafizetes_Meszarosek_horvatorszagi_luxusvillaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d44dd8f-97e7-406e-99f1-cf060a78b5ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Kesz_rafizetes_Meszarosek_horvatorszagi_luxusvillaja","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:10","title":"Kész ráfizetés Mészárosék horvátországi luxusvillája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1783d177-4eb1-487d-977e-b05102083007","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Biztos, ami biztos, kormánykedvenc üzletemberek érdekeltségeit is kisegítették két, elvileg a koronavírus-járvány hatásait enyhíteni hivatott állami pályázaton. Az oligarchák sikeresen használták ki a gumiszabályokat. ","shortLead":"Biztos, ami biztos, kormánykedvenc üzletemberek érdekeltségeit is kisegítették két, elvileg a koronavírus-járvány...","id":"202032__megsegitett_gazdagok__virusvalsagellenszer__csokosok__vedelmi_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1783d177-4eb1-487d-977e-b05102083007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebc68a-02b9-4f31-b9d0-89aa51b761fd","keywords":null,"link":"/360/202032__megsegitett_gazdagok__virusvalsagellenszer__csokosok__vedelmi_penz","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:00","title":"A gazdaság megsegítésére szánták, milliárdok vándorolnak a NER csókosaihoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-es Eszközkezelő nem fog tudni az interneten kutatni új driverek után. A változtatás célja, hogy a rendszer még biztonságosabb legyen.","shortLead":"A Windows 10-es Eszközkezelő nem fog tudni az interneten kutatni új driverek után. A változtatás célja, hogy a rendszer...","id":"20200810_windows_10_eszkozkezelo_driver_letoltes_frissites_telepitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cebeaf-c800-4cc6-900a-105b5daa3a48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_windows_10_eszkozkezelo_driver_letoltes_frissites_telepitese","timestamp":"2020. augusztus. 10. 18:15","title":"Kikerül a funkció a Windows 10-ből, amellyel könnyebb drivereket keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60856d33-3f8b-4920-870e-24a2d8f03a76","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Felboríthatja az irodapiacot a koronavírus és a székhelyszolgáltatás terjedése. A kialakult járványhelyzet miatt ugyanis egyre több cégnél gondolják úgy, érdemesebb kiszervezni a munkát a kollégák otthonába, ez pedig több olyan adóügyi lehetőséget teremt, amit megéri megfontolni az arra alkalmas vállalkozásoknak.","shortLead":"Felboríthatja az irodapiacot a koronavírus és a székhelyszolgáltatás terjedése. A kialakult járványhelyzet miatt...","id":"crystalgroup_20200810_Koltsegcsokkentes_koronavirus_idejen_adooptimalizcio_crystalworldwide","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60856d33-3f8b-4920-870e-24a2d8f03a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4555fb63-0340-42b0-a01b-16aaa5159c65","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20200810_Koltsegcsokkentes_koronavirus_idejen_adooptimalizcio_crystalworldwide","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:30","title":"Költségcsökkentés koronavírus idején? Két adóoptimalizáló lehetőséget is hozott a járványhatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"ae93fe1d-a740-46ce-9df9-2593b780e97d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapnak majd az iskolák intézkedési protokollt az őszi tanévkezdésre az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint. Igaz, azt még nem tudni, mikor. A Pedagógusok Szakszervezete szerint már most is késésben vannak.","shortLead":"Kapnak majd az iskolák intézkedési protokollt az őszi tanévkezdésre az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint. Igaz...","id":"20200811_iskolai_protokoll_a_koronavirushelyzetre_ad_majd_az_EMMI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae93fe1d-a740-46ce-9df9-2593b780e97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6748a3-5fc5-46a2-985e-f3b3c738c462","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_iskolai_protokoll_a_koronavirushelyzetre_ad_majd_az_EMMI","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:59","title":"Lesz intézkedési protokoll az iskoláknak, de még nem tudni mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a stuttgarti gyártó zászlóshajó modelljének legerősebb AMG kivitele.","shortLead":"Érkezőben a stuttgarti gyártó zászlóshajó modelljének legerősebb AMG kivitele.","id":"20200810_800_loeros_hibrid_lehet_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsmodellje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a730ab-80b6-41d7-a7f8-f784765a7d40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_800_loeros_hibrid_lehet_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsmodellje","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:21","title":"800 lóerős hibrid lehet az új Mercedes S-osztály csúcsmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3d1dc0-0192-42ab-ae0e-b049cb55b90f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges szemüveg egy postaládában hevert. Közel 6 millió forintot érhet.","shortLead":"A különleges szemüveg egy postaládában hevert. Közel 6 millió forintot érhet.","id":"20200810_gandhi_arveres_szemuveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3d1dc0-0192-42ab-ae0e-b049cb55b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fb8904-f48a-445d-9533-5333cf094e55","keywords":null,"link":"/elet/20200810_gandhi_arveres_szemuveg","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:45","title":"Elárverezik Gandhi egyik első szemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik azt akarja, hogy minden körzetben egy ellenzéki jelölt induljon.","shortLead":"A Jobbik azt akarja, hogy minden körzetben egy ellenzéki jelölt induljon.","id":"20200811_Jobbik_orszagos_elnoksege_jakab_peter_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cdd6b1-6974-44af-ad77-0aa5f2019b9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Jobbik_orszagos_elnoksege_jakab_peter_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:25","title":"Előválasztást és közös miniszterelnök-jelöltet szeretne a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]