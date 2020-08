Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff35960-7815-43b2-a557-f05b2eb5839b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a hatodik.\r

","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200810_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__hatodik_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ff35960-7815-43b2-a557-f05b2eb5839b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57f1482-1448-4b34-9e2e-7add725a76a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__hatodik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:26","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – hatodik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f463cce2-54e5-4fe5-afc8-d80fc03a6464","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítógépes üzletágban megmaradt utolsó részesedését is értékesítette a valaha szebb napokat látott Toshiba. A döntés hivatalos.","shortLead":"A számítógépes üzletágban megmaradt utolsó részesedését is értékesítette a valaha szebb napokat látott Toshiba...","id":"20200810_toshiba_laptop_szamitogep_reszvenycsomag_sharp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f463cce2-54e5-4fe5-afc8-d80fc03a6464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b8e7c8-e830-42d3-ab8f-43d7eba48ca5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_toshiba_laptop_szamitogep_reszvenycsomag_sharp","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:03","title":"A Toshiba teljesen felhagy a számítógépes üzlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6412ad5-5143-42e8-b366-6ea4606b63dd","c_author":"Csatlós Hanna - Ká Zoltán","category":"kultura","description":"Müller Péter Sziámi akkor látta utoljára ilyen üresnek a Hajógyárit, amikor 1993-ban terepszemlézett az első Diákszigethez. Most, hogy elmaradt a Sziget fesztivál, a sátrak, koncerthelyszínek és a Nagyszínpad hűlt helyén idéztük meg az első bulik szellemét. Kiderült, hogyan lobbizott az akkori főpolgármester Demszky Gábornál, majd időt ugrottunk, és a járványveszély alatt felgyülemlett kreatív energiákról meg a raktárkoncertekről is szót ejtettünk. ","shortLead":"Müller Péter Sziámi akkor látta utoljára ilyen üresnek a Hajógyárit, amikor 1993-ban terepszemlézett az első...","id":"20200811_Muller_Peter_Sziami_Ne_hulyeskedj_ez_a_gyerekem_aki_megnott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6412ad5-5143-42e8-b366-6ea4606b63dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96349e08-2f75-44b9-aa67-2a5e8a352a7a","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_Muller_Peter_Sziami_Ne_hulyeskedj_ez_a_gyerekem_aki_megnott","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:15","title":"Müller Péter Sziámi: Ne hülyéskedj, ez a gyerekem, aki megnőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6884813c-7045-4e02-81b8-daba9c3ababd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan termeszthetünk színes gyapotot. ","shortLead":"A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan...","id":"20200810_divatipar_pamut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6884813c-7045-4e02-81b8-daba9c3ababd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a130f38f-a6d0-446c-935d-d3b1d8472cd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200810_divatipar_pamut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:59","title":"Felforgathatja a divatipart az ausztrál tudósok felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepő, alighanem nem önként készített videóval jelentkezett a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztáson indult ellenzéki jelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja. Míg korábban a tiltakozás folytatását kérte, most a törvények betartását és a béke helyreállítását szorgalmazta, majd az is kiderült, hogy már Litvániában van. Az ellenzék a videó ellenére is folytatja a választási csalás elleni tiltakozást. A hatalom nem hátrál, Moszkva pedig a háttérből figyel.","shortLead":"Meglepő, alighanem nem önként készített videóval jelentkezett a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztáson indult...","id":"20200811_Meg_orarol_orara_durvul_a_feherorosz_valsag_de_valoszinuleg_kifullad_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6feee2-0b86-4716-9933-7845f8d9b46d","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Meg_orarol_orara_durvul_a_feherorosz_valsag_de_valoszinuleg_kifullad_az_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:25","title":"Még óráról órára durvul a fehérorosz válság, de valószínűleg kifullad az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és egy kard is van.","shortLead":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és...","id":"20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78304c36-5f72-48f8-bbff-e04041c59260","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:21","title":"Amatőr kincskereső bukkant \"országos jelentőségű\" tárgyakra Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","shortLead":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","id":"20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac4054b-c463-45c2-8836-fdf26d23149d","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:15","title":"IDEA Intézet: Az ellenzéki szavazók közel háromnegyede közös listát akar 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Balin azt tervezik, hogy olyan területeket jelölnének ki a hotelektől távol, ahol nyugodtan tojást rakhatnának a teknősök. ","shortLead":"Balin azt tervezik, hogy olyan területeket jelölnének ki a hotelektől távol, ahol nyugodtan tojást rakhatnának...","id":"20200810_Video_Tobb_ezer_bebiteknost_engedtek_a_tengerbe_Bali_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffc0e5d-ffb5-4bab-a13d-9363b936bfc4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200810_Video_Tobb_ezer_bebiteknost_engedtek_a_tengerbe_Bali_partjainal","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:56","title":"Több ezer bébiteknőst engedtek a tengerbe Bali partjainál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]