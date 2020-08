Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eb2ef16-c059-4d33-a16d-87c2c7b63427","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek.","shortLead":"A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek.","id":"20200811_Feheroroszorszagban_lekapcsoltak_az_internetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb2ef16-c059-4d33-a16d-87c2c7b63427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973c77e1-ecf6-4924-b430-1f408dbe0d74","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Feheroroszorszagban_lekapcsoltak_az_internetet","timestamp":"2020. augusztus. 11. 21:23","title":"Fehéroroszországban lekapcsolták az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93fe1d-a740-46ce-9df9-2593b780e97d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapnak majd az iskolák intézkedési protokollt az őszi tanévkezdésre az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint. Igaz, azt még nem tudni, mikor. A Pedagógusok Szakszervezete szerint már most is késésben vannak.","shortLead":"Kapnak majd az iskolák intézkedési protokollt az őszi tanévkezdésre az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint. Igaz...","id":"20200811_iskolai_protokoll_a_koronavirushelyzetre_ad_majd_az_EMMI","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae93fe1d-a740-46ce-9df9-2593b780e97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6748a3-5fc5-46a2-985e-f3b3c738c462","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_iskolai_protokoll_a_koronavirushelyzetre_ad_majd_az_EMMI","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:59","title":"Lesz intézkedési protokoll az iskoláknak, de még nem tudni mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmondása szerint békére lelt, amikor otthagyta a színészkedést.","shortLead":"Elmondása szerint békére lelt, amikor otthagyta a színészkedést.","id":"20200810_Cameron_Diaz_elarulta_miert_hagyta_ott_Hollywoodot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087964e6-3872-47a2-951c-80a37a29362e","keywords":null,"link":"/elet/20200810_Cameron_Diaz_elarulta_miert_hagyta_ott_Hollywoodot","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:04","title":"Cameron Diaz elárulta, miért hagyta ott Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok az lehet a Balkan Insight szerint, hogy Magyarország túl szívélyes kapcsolatot ápol Kínával.","shortLead":"Az ok az lehet a Balkan Insight szerint, hogy Magyarország túl szívélyes kapcsolatot ápol Kínával.","id":"20200811_mike_pompeo_korut_kozep_europa_orban_viktor_magyarorszag_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbfc24f-dcc7-44e9-b241-82b7d6763ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_mike_pompeo_korut_kozep_europa_orban_viktor_magyarorszag_magyar_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:51","title":"Európai körútra indult Trump egyik minisztere, Orbán és Magyarország viszont nincs a listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6cfb0f-fb87-4559-ae8a-e87e7f8e7438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tapasztalatok szerint a koncentrációnövekedés után 4-10 nappal később megugrik a megbetegedések száma.","shortLead":"A tapasztalatok szerint a koncentrációnövekedés után 4-10 nappal később megugrik a megbetegedések száma.","id":"20200810_szennyviz_koronavirus_fertozes_debrecen_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfb0f-fb87-4559-ae8a-e87e7f8e7438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcef2471-ba92-46ce-bd01-96c4b56775d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_szennyviz_koronavirus_fertozes_debrecen_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:09","title":"Emelkedett a szennyvízben a koronavírus mennyisége, megugorhat a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kisfaludy-programban kapott állami támogatást egy dúsgazdag üzletemberek érdekeltségébe tartozó szálláshely.","shortLead":"A Kisfaludy-programban kapott állami támogatást egy dúsgazdag üzletemberek érdekeltségébe tartozó szálláshely.","id":"20200811_Privatbankar_7_millio_forint_kozpenz_ment_ket_milliardos_vadaszhazara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3b7ced-58c2-43ff-928d-f92096f8498a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Privatbankar_7_millio_forint_kozpenz_ment_ket_milliardos_vadaszhazara","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:13","title":"Privátbankár: Milliárdosok vadászházára ment el 7 milliónyi közpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e165f1f-9f4e-4bdf-a7ca-31e18d527c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan havi tízezer forintnál is többet áldoznak kisállataikra.","shortLead":"Sokan havi tízezer forintnál is többet áldoznak kisállataikra.","id":"20200810_haziallat_kutya_macska_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e165f1f-9f4e-4bdf-a7ca-31e18d527c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1abcd76-22b0-46e4-b426-55d043d2e3fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_haziallat_kutya_macska_magyarok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:24","title":"Kinyílik a magyarok pénztárcája, ha a háziállatokról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c73962-6614-472e-896e-234d3cc794fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a Samsung legújabb csúcstelefonját, a Galaxy Note20-at, és nem kell birtokolnunk ahhoz a készüléket, hogy telefonunkon láthassuk a háttérképeit.","shortLead":"A napokban mutatta be a Samsung legújabb csúcstelefonját, a Galaxy Note20-at, és nem kell birtokolnunk ahhoz...","id":"20200810_samsung_galaxy_note20_hatterkepek_letoltes_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00c73962-6614-472e-896e-234d3cc794fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f8483e-8ce7-4e8b-87c3-d28c7e5ed587","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_samsung_galaxy_note20_hatterkepek_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:03","title":"Már villoghat is a telefonján a Samsung új háttérképeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]