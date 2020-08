Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalással vádolt Simonka György azt állítja, ő még az előtt kezdeményezte Ruck Márton kizárását, hogy Ruck akarta volna őt kizáratni.","shortLead":"A csalással vádolt Simonka György azt állítja, ő még az előtt kezdeményezte Ruck Márton kizárását, hogy Ruck akarta...","id":"20200813_simonka_ruck_kizaras_vallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada8c1b7-22f5-4c74-a767-cd091c46f8c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_simonka_ruck_kizaras_vallomas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 21:12","title":"Simonka bejelentette, vallomást tesz a fideszes politikusról, aki kizáratná őt a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d86f386-9429-42cc-aa82-4b0d1c644dd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Yale tagadja az amerikai igazságügyi minisztérium vádjait, a bíróságig is eljuthat az ügy.","shortLead":"A Yale tagadja az amerikai igazságügyi minisztérium vádjait, a bíróságig is eljuthat az ügy.","id":"20200814_yale_rasszizmus_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d86f386-9429-42cc-aa82-4b0d1c644dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d8bf2a-dff0-4adb-a563-13f04d4b6110","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_yale_rasszizmus_miniszterium","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:05","title":"A Trump-kormány szerint előítéletes a fehérekkel szemben a Yale Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f490d3-6a52-4c78-b544-b3b662ada1b0","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Páratlanul gazdag életművét hét évtized alatt Franciaországban hozta létre Reigl Judit, a múlt pénteken 97 éves korában elhunyt egyik legismertebb magyar származású képzőművész, akinek az utóbbi időben már rekordáron keltek el az alkotásai a hazai és a külföldi aukciókon is.","shortLead":"Páratlanul gazdag életművét hét évtized alatt Franciaországban hozta létre Reigl Judit, a múlt pénteken 97 éves korában...","id":"202033__reigl_judit__szabad_akarat__lirai_absztrakcio__puszta_kezzel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f490d3-6a52-4c78-b544-b3b662ada1b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f86dde3-139d-4a26-b919-019330573cda","keywords":null,"link":"/360/202033__reigl_judit__szabad_akarat__lirai_absztrakcio__puszta_kezzel","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:00","title":"A szabadságvágy hajtotta egész életében a \"legdrágább\" magyar festőművészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 66 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 5-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 66 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 5-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200813_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa676b7e-2fe6-46d9-b171-ba21ec9ddb7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:28","title":"45-tel emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, és meghalt két beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5af7b84-f1c0-4f97-ab96-880a7339f357","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik beszállító két iPhone-modellt is érintő hibát vett észre, azonban úgy tűnik, emiatt nem lesz késlekedés az idei modellek bejelentésénél.","shortLead":"Az egyik beszállító két iPhone-modellt is érintő hibát vett észre, azonban úgy tűnik, emiatt nem lesz késlekedés...","id":"20200813_apple_iphone_12_minosegellenorzes_hiba_kamera_parasodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5af7b84-f1c0-4f97-ab96-880a7339f357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435e6074-af62-4f13-8eef-c1e1bc19fb8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_apple_iphone_12_minosegellenorzes_hiba_kamera_parasodas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:03","title":"Gond van a gyárban az új iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9588ce35-b9cb-470c-9a8c-9ceebfa008ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostani Ford-kínálat egyik legizgalmasabb autója a két évtized után visszatért terepjáró, de eldőlt, hogy a forgalmazását megtartják maguknak Amerikában.","shortLead":"A mostani Ford-kínálat egyik legizgalmasabb autója a két évtized után visszatért terepjáró, de eldőlt...","id":"20200813_Nem_hozza_Europaba_a_Ford_Broncot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9588ce35-b9cb-470c-9a8c-9ceebfa008ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1131e7-bed3-4f8b-80c9-4942d53282c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_Nem_hozza_Europaba_a_Ford_Broncot","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:29","title":"Nem hozza Európába a Ford a Broncót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április közepe óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.\r

","shortLead":"Április közepe óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.\r

","id":"20200812_koronavirus_rekord_ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450a846e-8ba3-48b3-885e-64af274669d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_koronavirus_rekord_ausztria","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:38","title":"Egyetlen nap alatt csaknem 200 új koronavírus-fertőzöttet találtak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0da102-63ab-4e85-b46d-f725c88dc56e","c_author":"Merza Gábor","category":"elet","description":"A magyar sörfőzésről fennmaradt első írásos feljegyzések a bencés apátságsági kolostorokhoz fűződnek, ám az első saját sörfőzdére napjainkig kellett várni Pannonhalmán.","shortLead":"A magyar sörfőzésről fennmaradt első írásos feljegyzések a bencés apátságsági kolostorokhoz fűződnek, ám az első saját...","id":"20200812_A_lelek_egeszsegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b0da102-63ab-4e85-b46d-f725c88dc56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ef4a8-dabc-4816-93ae-7461295c754a","keywords":null,"link":"/elet/20200812_A_lelek_egeszsegere","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:39","title":"„A legjobb sör ott van, ahová a papok járnak inni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]