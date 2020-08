Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az általában december elején bejelentett Qualcomm lapkakészletek a következő év csúcskategóriás telefonjaiba kerülhetnek, és ennek megfelelően meglehetősen sokba kerülnek. Most viszont úgy hírlik, hogy az idei chipkészletnek lesz olcsóbb változata is.","shortLead":"Az általában december elején bejelentett Qualcomm lapkakészletek a következő év csúcskategóriás telefonjaiba...","id":"20200812_qualcomm_snapdragon_875_lite_erkezhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5aa897-46ee-4eb6-bcd4-8c705a2c4e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_qualcomm_snapdragon_875_lite_erkezhet","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:03","title":"Olcsóbb változat is jöhet idén a szuperchipből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság úgy találta, hogy a gyanúsítottak nem tudnák befolyásolni a tanúkat, ráadásul a három férfi együttműködik a hatóságokkal.","shortLead":"A bíróság úgy találta, hogy a gyanúsítottak nem tudnák befolyásolni a tanúkat, ráadásul a három férfi együttműködik...","id":"20200812_busai_garazdasag_testi_sertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163ac305-71d8-48fe-87bc-78a8d293bb1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_busai_garazdasag_testi_sertes","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:23","title":"Nem tartóztatják le azt a három férfit, akit a volt fradista megverésével gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száraz István elmondása szerint (aki a képen középen látható) a panzió még 2020-ban megnyithatja a kapuit.","shortLead":"Száraz István elmondása szerint (aki a képen középen látható) a panzió még 2020-ban megnyithatja a kapuit.","id":"20200814_balaton_panzio_szaraz_istvan_origo_allami_tamogatas_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f86258e-4cba-48a9-be30-39695c6d666f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_balaton_panzio_szaraz_istvan_origo_allami_tamogatas_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:43","title":"Az Origo korábbi tulajdonosának 42 milliós támogatásból épül panziója a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalással vádolt Simonka György azt állítja, ő még az előtt kezdeményezte Ruck Márton kizárását, hogy Ruck akarta volna őt kizáratni.","shortLead":"A csalással vádolt Simonka György azt állítja, ő még az előtt kezdeményezte Ruck Márton kizárását, hogy Ruck akarta...","id":"20200813_simonka_ruck_kizaras_vallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada8c1b7-22f5-4c74-a767-cd091c46f8c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_simonka_ruck_kizaras_vallomas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 21:12","title":"Simonka bejelentette, vallomást tesz a fideszes politikusról, aki kizáratná őt a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f976acc2-c8ed-404f-b57d-a429741eeb9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nappal korábban egy közel 30 éves hőség-rekord is megdőlt.","shortLead":"Egy nappal korábban egy közel 30 éves hőség-rekord is megdőlt.","id":"20200812_hoseg_nagybritannia_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f976acc2-c8ed-404f-b57d-a429741eeb9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df2017-8046-4a23-99e7-6bbe3a6c4d90","keywords":null,"link":"/zhvg/20200812_hoseg_nagybritannia_klimavaltozas","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:42","title":"Londont is elérte a klímaváltozás: 60 éve nem volt olyan hőség a briteknél, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar Péter \"egy jól kiépített, piaci forrásbevonásra épülő, önfenntartó rendszerként\" jellemezte a diákhitelt a Magyar Hírlapnak adott interjúban.","shortLead":"Magyar Péter \"egy jól kiépített, piaci forrásbevonásra épülő, önfenntartó rendszerként\" jellemezte a diákhitelt...","id":"20200813_diakhitel_tartozas_magyar_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe2a8bd-184a-4c89-b33a-be2294ff1014","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_diakhitel_tartozas_magyar_peter","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:24","title":"A Diákhitel Központ vezérigazgatója szerint akinek versenyképes végzettsége van, az könnyen kifizeti a tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkára megbízott férfi felélte a kórháztól kapott, mintegy 5,7 millió forintot, de a lift nem készült el.","shortLead":"A munkára megbízott férfi felélte a kórháztól kapott, mintegy 5,7 millió forintot, de a lift nem készült el.","id":"20200813_sikkasztas_lift_korhaz_felfuggesztett_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b24c10-39ee-43ae-8daf-2b5bcc91ae44","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_sikkasztas_lift_korhaz_felfuggesztett_borton","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:43","title":"Ellopta a kórházi liftre kapott pénzt, felfüggesztett börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három éve várja a szentendrei önkormányzat a kormány által nekik szánt pénzt a rossz állapotú műemléki épületek felújítására. Vác ugyanígy járt, az ügyben illetékes Magyar Turisztikai Ügynökségnél hallgatnak.","shortLead":"Három éve várja a szentendrei önkormányzat a kormány által nekik szánt pénzt a rossz állapotú műemléki épületek...","id":"20200812_szentendre_belvaros_templomdomb_mtu_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79c419a-09ed-451f-85e0-f2af6ff7cb78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_szentendre_belvaros_templomdomb_mtu_lezaras","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:48","title":"Lezárták a szentendrei belváros egy részét, annyira rossz állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]