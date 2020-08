Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"583f1140-48fe-4404-9281-b6af64c0a689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tízmilliárdnyi közpénzzel kitömött felcsúti csapat a szezon kezdetére inkább Brazíliából vagy Portugáliából igazolt focistákat.","shortLead":"A tízmilliárdnyi közpénzzel kitömött felcsúti csapat a szezon kezdetére inkább Brazíliából vagy Portugáliából igazolt...","id":"20200814_puskas_akademia_felcsut_meszaros_lorinc_nbi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583f1140-48fe-4404-9281-b6af64c0a689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88be48b9-0109-4227-97c0-517174c9c751","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_puskas_akademia_felcsut_meszaros_lorinc_nbi","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:47","title":"Egyetlen játékos sem került idén az utánpótlásból a felcsúti fociakadémia felnőttcsapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Számít az illető neme és kora is.","shortLead":"Számít az illető neme és kora is.","id":"20200814_Elhizott_koronavirus_beteg_korhazi_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808eb97b-31a5-49f9-b0a0-4b5ec85a0455","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_Elhizott_koronavirus_beteg_korhazi_ellatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:44","title":"Az elhízott koronavírusos betegek nagyobb eséllyel szorulnak kórházi ellátásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök közleményben szólított fel mindenkit a tüntetések befejezésére és még mindig arról beszél, hogy külföldről szervezik a tüntetéseket.","shortLead":"A fehérorosz elnök közleményben szólított fel mindenkit a tüntetések befejezésére és még mindig arról beszél...","id":"20200814_Lukasenka_tuntetes_minszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a2c7ca-c701-4ef9-b2ce-33e283982d6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_Lukasenka_tuntetes_minszk","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:17","title":"Lukasenka a tüntetőknek: Ne merészkedjetek most az utcákra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Megkezdődik 17 fővárosi kórház fertőtlenítési célú felújítása, „egyes esetekben ideértve a kórház külső felújítását is”, Kásler Miklós miniszter pedig azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja meg az ehhez szükséges 60 milliárd forint „európai uniós forrás bevonásával történő biztosításának lehetőségét”.","shortLead":"Megkezdődik 17 fővárosi kórház fertőtlenítési célú felújítása, „egyes esetekben ideértve a kórház külső felújítását...","id":"20200815_egeszsegugy_korhazak_kifestese_fertotlenitese_kasler_miklos_europai_unios_penzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67217fbd-ce18-49fa-9ffb-27776bcc8645","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_egeszsegugy_korhazak_kifestese_fertotlenitese_kasler_miklos_europai_unios_penzbol","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:02","title":"Uniós pénzből festetne ki a kormány 17 budapesti kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0294bb-1300-4a92-bb26-80af2ee00ca6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Majdnem tele volt az Új Hidegkuti Nándor Stadion.","shortLead":"Majdnem tele volt az Új Hidegkuti Nándor Stadion.","id":"20200814_A_Fradi_es_az_MTK_dontetlenevel_indult_az_NB_I","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e0294bb-1300-4a92-bb26-80af2ee00ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1a82cb-4fdc-4dcb-a506-338600024bd0","keywords":null,"link":"/sport/20200814_A_Fradi_es_az_MTK_dontetlenevel_indult_az_NB_I","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:40","title":"A Fradi és az MTK döntetlenével indult az NB I","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d781c7d-f3ea-49b9-ae33-4ed6693427ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új módszerrel igyekszik segíteni a vállalkozások vezetőit, alkalmazottait: személyre szabott névjegykártyákat lehet készíteni, amelyek a keresőben is felbukkanhatnak. A fejlesztést elsőként Indiában kapcsolták be, az ottani tapasztalatok alapján terjeszthetik majd ki globálisan.","shortLead":"A Google egy új módszerrel igyekszik segíteni a vállalkozások vezetőit, alkalmazottait: személyre szabott...","id":"20200814_google_kereso_nevjegykartya_people_cards","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d781c7d-f3ea-49b9-ae33-4ed6693427ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcd9d68-3606-42f5-a8d6-a838ae164b8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_google_kereso_nevjegykartya_people_cards","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:03","title":"Ha valaki rákeres önre a Google-ben: névjegykártyákat vezet be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15708522-359d-4451-859d-2205bcd8bf43","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A hét elején elhunyt Marschall Péterre mint sikeres televíziós műsorok producerére emlékezik a hazai tévés közélet. Viszont kevésbé ismert a másik énje, amely Costa Ricán teljesedett ki, ahol éttermet és kávézót, kézműves sörfőzdét nyitott, valamint saját iskolát alapított.","shortLead":"A hét elején elhunyt Marschall Péterre mint sikeres televíziós műsorok producerére emlékezik a hazai tévés közélet...","id":"20200814_Nemcsak_almodozott_hanem_tett_az_almaiert__a_magyar_BBQkozosseg_is_gyaszolja_Marschall_Petert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15708522-359d-4451-859d-2205bcd8bf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec599c6-132e-49df-bba7-75602e89ece9","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Nemcsak_almodozott_hanem_tett_az_almaiert__a_magyar_BBQkozosseg_is_gyaszolja_Marschall_Petert","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:47","title":"„Nemcsak álmodozott, hanem tett az álmaiért” – a magyar BBQ-közösség is gyászolja Marschall Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utcán élők több mint harmada 30 ezer forintnál is kevesebből tartja fenn magát.","shortLead":"Az utcán élők több mint harmada 30 ezer forintnál is kevesebből tartja fenn magát.","id":"20200814_Magyar_hajlektalan_felmeres_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5789f9d1-8866-44a0-be16-e3646e618533","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Magyar_hajlektalan_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:50","title":"Közel 8 ezer magyar hajléktalan mondta el, hogy milyen körülmények között él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]