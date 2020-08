A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. idén is meghirdette alternatív tanszergyűjtő kampányát: megunt, felesleges iskolaszereket, tankönyveket szedtek össze, és azokat jelképes áron adják tovább. A sláger az iskolatáska, ebből két konténernyi jött össze.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarországon 1 millió 665 ezer gyerek és fiatal vesz részt a köznevelés és a felsőoktatás különböző szintű nappali képzéseiben. Az iskolakezdés minden évben komoly költséggel jár a családoknak. Nemrégiben írtunk arról, hogy jellemzően 30, de akár 600 ezer forintba is kerülhet a tanévkezdés. A vásárlást nem befolyásolja, hogy szeptemberben ugyan még hagyományos, később viszont – a járvány terjedése miatt – lehet, hogy újra digitális lesz az oktatás: a klasszikus tanszerekből idén sem fogy kevesebb a korábbi évekhez képest.

© Reviczky Zsolt

A Vatera felmérése szerint a családok idén gyerekenként átlagosan 33 ezer 560 forintot terveznek költeni az iskolakezdésre. Tavaly ez az összeg még 15 és 25 ezer forint között mozgott. Nagyon kevesen, a megkérdezettek 13 százaléka hozza ki tízezer forint alatti összegből a kötelező iskolaszer vásárlást, és csak minden tizedik család jön ki 10 és 15 ezer forint közötti összegből. A kutatásban résztvevők 26 százaléka 15 és 25 ezer forint között áldoz gyerekenként a beiskolázásra, és még ennél is többen vannak azok, akik akár 40 ezer forintig is hajlandók elmenni. Olyan is akad, aki 600 ezer forintos iskolakezdéssel számol, ami reális lehet, ha egy teljes tanulószoba berendezéséről van szó bútorokkal és informatikai eszközökkel.

Létezik azonban más, környezetbarát lehetőség is a költségek lefaragására, ez pedig nem más, mint a fenntartható tanszervásár.

Pakold be a táskád! – ezzel a felhívással hirdette meg idén is iskolakezdési akcióját a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Nonprofit Zrt. Első, ezzel kapcsolatos akciójukat tavaly tartották. „Idén nagyobb az érdeklődés” – meséli a hvg.hu-nak Orendi Éva, a cég edukációs és társadalmi felelősségvállalásért dolgozó csoportvezetője.

© Reviczky Zsolt

Hatalmas raktárépületben vagyunk, Dél-Pest szélén, a XVIII. kerületben, a Besence és a Méta utca sarkán. Itt adták át még 2016-ban az FKF Szemléletformáló és Újrahasználati Központjának (SZÚK) egyikét. A másik a XV. kerületben található. Uniós pénzből 711 millió forintot költöttek a két központra, és a többi közt azzal a céllal hozták létre őket, hogy a feleslegessé vált, megunt tárgyak ne egy pincében, egy tárolóban vagy az utcán végezzék, hanem hozzák be őket a lakosok, hogy új gazdára leljenek.

A SZÚK nemcsak hulladékudvar és újrahasználati raktár, hanem oktatóközpont is: az óvodásoktól az általános iskolásokon át a középiskolásokig minden évben sok gyerek- és diákcsoportnak tartanak szemléletformáló előadásokat, foglalkozásokat, tanórákat. Az újrahasznosítás, a komposztálás és a szelektív hulladékgyűjtés slágertémáknak számít, de egyre nagyobb az édeklődés a megelőzés és az újrahasználat témái iránt is.

© Reviczky Zsolt

Iskoláktól romkocsmákig

A narancssárga színű csarnokot már messziről ki lehet szúrni. Bent plafonig érnek a polcok, rajtuk ládák, azokon felirat: dekoráció, könyv, kupakok. Akár egy könyvtárban, olyan precízen, szigorúan témák szerint kategorizálva sorakoznak a könyvek: nyelvkönyvek, kötelező olvasmányok, foglalkoztatók, szép- és szakirodalom.

„Esetenként egészen értékes bútorokat, tárgyakat is behoznak, így a leleményesek egész jó dolgokat is ki tudnak fogni” – vezet körbe Orendi Éva, aki szerint még

a romkocsmák is előszeretettel válogatnak itt, amikor berendezési tárgyakat keresnek.

Ez nem csoda, hiszen a bögrék, poharak, tányérok darabja 100 forint, bútort pedig már néhány ezerért is lehet találni, „akár még Zsolnay-porcelánba is belefuthatunk” – teszi hozzá viccesen. A legdrágább berendezési tárgy 10 ezer forint, ezért komplett ülőgarnitúrát, szekrénysort lehet kapni, de volt már arra is példa, hogy valaki egy hangversenyzongorát hagyott itt.

© Reviczky Zsolt

Értékbecslés nincs, az árakat a tárgyak mérete alapján határozzák meg, még a súlyuk sem számít. Csak budapesti hozhat be holmit, az itt találhatók közül több hagyatékból maradt. A szállítást is mindenkinek magának kell megoldania, abban az FKF nem tud segíteni. A „csetreszek”, ahogyan itt hívják a megunt berendezési tárgyakat, ingyen leadhatók. Egy ember egy nap 150 kilónyi megunt holmit adhat le, egy évben pedig összesen 1200 kilót. Akik ezeket átveszik, azt mondják, egy feltételük van: amit behoznak, az legyen még használható.

Azt szoktuk mondani, csak azt hagyják itt, amit szívesen adnának másnak, és ők is szívesen elfogadnák

– teszi hozzá egyikük.

A bejáratnál egy földönkívülit ábrázoló szobor áll, fején szalmakalap. Valaha díszlet volt, egy filmforgatásról került ide. Nem messze tőle találhatók a tanszerek és az iskolakezdéshez szükséges bútorok: íróasztalok, forgószékek, könyvespolcok. Az árak itt is a néhány száz forinttól a néhány ezerig terjednek. Legtöbbet, 3 ezer forintot egy íróasztalért kérnek. Hozzá a szék 1000 forint. Két konténert is megtöltenek a leadott iskolatáskák, köztük egy-két márkásabb darab, egyenként 500 forintért. De van itt kulacs, tolltartó és tornazsák – valamennyi jelképes áron, 100 forintért elvihető. Rengeteg a színes ceruza, a filctoll. Valaki még egy falra szerelhető, zöld iskolai táblát is itthagyott.

© Reviczky Zsolt

Orendi Éva azt mondja, a fölösleges tankönyveket is örömmel fogadják. A tanszereket és az iskolakezdéssel kapcsolatos holmikat, füzetet, rajzlapot, ceruzát, filcet nemcsak közvetlenül iskolakezdés előtt, hanem folyamatosan, egész évben be lehet hozni. Az eddigi tapasztalatok szerint egyébként a legnagyobb kereslet az iskolatáskák iránt van.

"Egy használt táskáért senki sem fog sorba állni, ha nincs rá szüksége"

A fővárosi cég mellett civilek, például a Re-Formáló Egyesület is közzétette felhívását a Facebookon: használt, már megunt tanszereket várnak, hogy azokat odaadhassák a segítségre szorulóknak.

Mind egy szálig elmentek a táskák

– újságolja a hvg.hu-nak Smudláné Fazekas Margit, a Re-Formáló Egyesület vezetője.

Több száz iskolatáskáról beszélünk, ennyit osztottak szét idén nyáron rászoruló családok között Balmazújvárostól Veresegyházig. „Egy tucat autót tudtunk tanszerekkel megtölteni” – meséli az elnök, aki elárulja azt is, a szervezet 2017-ben alakult egy baráti társaságból, azóta gyűjtik és osztják minden évben a használt tanszereket. Kezdetben csak a XXII. kerületi, rászoruló családokat keresték meg, a kerületi családsegítő szolgálat és a védőnők segítettek a kiválasztásukban. Egy évvel később már több mint 400 család helyzetén könnyítettek Budapesten, még többnek országszerte. Mára több mint 24 ezer követőjük van a Facebookon, és az országban több családsegítővel is kapcsolatban állnak.

© Reviczky Zsolt

Ami a rászorulókat illeti, Smudláné Fazekas Margit úgy látja, sokkal többen vannak, mint korábban, „nagyobb az igény ránk”. Azt meséli, idén volt, aki kilenc gyerekkel érkezett, „még iskolalátogatási igazolást is hozott, muszáj mögé állnunk, különben belerokkan”. Azt mondja, sokan megkérdezik tőlük, hogyan választják ki, kik kapjanak segítséget.

– szokta erre válaszolni.

A gyerekek a saját osztályuknak megfelelő tanszercsomagot kapják, a füzetektől kezdve a ceruzákon át a technika- és a rajzfelszerelésig. „A táskát és a tolltartót ők választhatják ki” – teszi hozzá az elnök.