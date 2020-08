Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus a tengerparti szórakozóhelyeken terjed leginkább.","shortLead":"A koronavírus a tengerparti szórakozóhelyeken terjed leginkább.","id":"20200819_horvatorszag_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74fe222-4c43-4b98-8721-81a97d91c945","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_horvatorszag_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:40","title":"Horvátországban ismét rekordszámú új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a25e75-81d1-420e-a520-3ccb5bb28bda","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német csapat 3-0-ra nyert az Olympique Lyon ellen.","shortLead":"A német csapat 3-0-ra nyert az Olympique Lyon ellen.","id":"20200819_A_Bayern_Munchen_is_bejutott_a_Bajnokok_Ligaja_dontojebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a25e75-81d1-420e-a520-3ccb5bb28bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e1898b-aa4e-4407-b367-2775fb46d14c","keywords":null,"link":"/sport/20200819_A_Bayern_Munchen_is_bejutott_a_Bajnokok_Ligaja_dontojebe","timestamp":"2020. augusztus. 19. 23:02","title":"A Bayern München is bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded143c2-7896-4e9f-9795-45f07f91e094","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járműveket a román hatóságok körözték.","shortLead":"A járműveket a román hatóságok körözték.","id":"20200820_Lopott_Mercedes_kamionokat_kaptak_el_Csanadpalotanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded143c2-7896-4e9f-9795-45f07f91e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b51f82c-0f3b-43dd-9a77-444a6eba110d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200820_Lopott_Mercedes_kamionokat_kaptak_el_Csanadpalotanal","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:41","title":"Lopott Mercedes kamionokat kaptak el Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","shortLead":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","id":"20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d35df-b6df-45f3-9bdc-e09ce29fe881","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:13","title":"Újraépítették az Aranyvonat Szent Jobb-ereklyeszállító kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a fehéroroszországi elnökválasztás nem volt sem tisztességes, sem szabad.","shortLead":"A német kancellár szerint a fehéroroszországi elnökválasztás nem volt sem tisztességes, sem szabad.","id":"20200819_Merkel_EU_feherorosz_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546f708a-4aae-420a-83f5-9f58f3b2a28c","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Merkel_EU_feherorosz_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:52","title":"Merkel: Az EU nem ismeri el a fehérorosz elnökválasztás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azok után, hogy a riválisnál kifejezetten örültek, hogy az FTC-t kapták a soroláson, azt gondolta, nagyobb játékerőt képvisel a svéd bajnok.","shortLead":"Azok után, hogy a riválisnál kifejezetten örültek, hogy az FTC-t kapták a soroláson, azt gondolta, nagyobb játékerőt...","id":"20200820_Orosz_Pal_tobb_kreativitast_vartam_a_svedektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985a267-0eec-4310-b12f-24733272ca24","keywords":null,"link":"/sport/20200820_Orosz_Pal_tobb_kreativitast_vartam_a_svedektol","timestamp":"2020. augusztus. 20. 19:44","title":"A Fradi-elnök több kreativitást várt a kiejtett svédektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a helyi közösségek fontosságára hívta fel a figyelmet az augusztus 20-a alkalmából közzétett bejegyzésében.","shortLead":"A főpolgármester a helyi közösségek fontosságára hívta fel a figyelmet az augusztus 20-a alkalmából közzétett...","id":"20200820_Karacsony_Zold_es_szocialis_fordulatra_van_szukseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b748b3-f1ec-4b85-a2b3-15a777a115b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Karacsony_Zold_es_szocialis_fordulatra_van_szukseg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 13:05","title":"Karácsony: Zöld és szociális fordulatra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4b15d8-fc2a-4f30-b79d-877d1f8618dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a kibővült Millenáris parkot. A Széllkapu kéthektáros lett, tartozik hozzá tó, függőkert és digitális vízfüggöny is.","shortLead":"Átadták a kibővült Millenáris parkot. A Széllkapu kéthektáros lett, tartozik hozzá tó, függőkert és digitális...","id":"20200821_Szellkapu_park_millenaris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b15d8-fc2a-4f30-b79d-877d1f8618dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb43909-0202-436e-9f0d-08a28b87ddaa","keywords":null,"link":"/kultura/20200821_Szellkapu_park_millenaris","timestamp":"2020. augusztus. 21. 10:36","title":"Ilyen lett Buda legújabb parkja, a Széllkapu - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]