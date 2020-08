Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e3184a9-30a5-4d6a-8284-3cace9342f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolakezdés miatt augusztus végén érkezik a szeptemberi családi pótlék az arra jogosultaknak.","shortLead":"Az iskolakezdés miatt augusztus végén érkezik a szeptemberi családi pótlék az arra jogosultaknak.","id":"20200823_elorehozott_csaladi_potlek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e3184a9-30a5-4d6a-8284-3cace9342f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcce918a-445c-4797-8972-91041196f7fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_elorehozott_csaladi_potlek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:04","title":"Hétfőn utalják az előrehozott családi pótlékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ egyik leghíresebb rappere, Kendrick Lamar közreműködésével készített emlékfilmet a sztár, a mindekor a minél tökéletesebbre, a jobbá és jobbá válást hirdető Fekete Mamba tiszteletére. Tényleg beleborzongtunk, amikor megnéztük.","shortLead":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ...","id":"20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99688c3d-651a-4499-802f-2326519d4d46","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:55","title":"Sokadik megnézésre is beleborzongunk a Nike Kobe Bryant-emlékfilmjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ee3f0d-4b05-49b5-b329-53bdada5d737","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közleményt adott ki a berlini Charité Egyetemi Kórház az intenzív osztályukon ápolt orosz ellenzéki politikusról. ","shortLead":"Közleményt adott ki a berlini Charité Egyetemi Kórház az intenzív osztályukon ápolt orosz ellenzéki politikusról. ","id":"20200824_alekszej_navalnij_mergezes_orvosok_charite_berlin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2ee3f0d-4b05-49b5-b329-53bdada5d737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88bc752-084c-42c9-981e-3c87b978bea5","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_alekszej_navalnij_mergezes_orvosok_charite_berlin","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:53","title":"A német orvosok szerint megmérgezték Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőri erőszak elleni, egyébként békés demonstráció után gyújtogattak is. Azután kezdődtek újabb megmozdulások, hogy rendőrök többször hátba lőttek egy fekete férfit.","shortLead":"A rendőri erőszak elleni, egyébként békés demonstráció után gyújtogattak is. Azután kezdődtek újabb megmozdulások...","id":"20200825_wisconsin_tuntetes_nemzeti_garda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92687f0-1934-4762-b1e9-b0c36629fdce","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_wisconsin_tuntetes_nemzeti_garda","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:45","title":"Bevetették a Nemzeti Gárdát a wisconsini tüntetőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88ec1ce-1554-470c-a7c4-6a480d31033c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fájó focis hasonlattal könyvelte el az író az újabb vírusveszteséget.","shortLead":"Fájó focis hasonlattal könyvelte el az író az újabb vírusveszteséget.","id":"20200825_Dragoman_Gyorgy_Lehetett_volna_Konyvhet_ha_minden_kiado_kiallit_egy_focicsapatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c88ec1ce-1554-470c-a7c4-6a480d31033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23093e5f-c677-42c9-b7f6-c7d1b5fa7cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_Dragoman_Gyorgy_Lehetett_volna_Konyvhet_ha_minden_kiado_kiallit_egy_focicsapatot","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:11","title":"Dragomán György: Lehetett volna Könyvhét, ha minden kiadó kiállít egy focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz rendőrség különleges részlege vette őrizetbe az ellenzéki koordinációs tanács két tagját.","shortLead":"A fehérorosz rendőrség különleges részlege vette őrizetbe az ellenzéki koordinációs tanács két tagját.","id":"20200824_minszk_belarusz_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df030ce8-6d51-4c4a-b9ac-14d55b8721e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_minszk_belarusz_letartoztatas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:12","title":"Ellenzéki vezetőket tartóztattak le Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bc41b1-a2bb-4185-be79-c1f02d8910d1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokkal több mindenre jó a nők számára kifejlesztett táncterápia, mint gondolná.","shortLead":"Sokkal több mindenre jó a nők számára kifejlesztett táncterápia, mint gondolná.","id":"20200825_A_tanc_juttathat_el_minket_onmagunkhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0bc41b1-a2bb-4185-be79-c1f02d8910d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53992903-10c8-49e7-9d31-51a9c2de3640","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200825_A_tanc_juttathat_el_minket_onmagunkhoz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:30","title":"A tánc juttathat el minket önmagunkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618b8d75-af53-4e39-8dff-9405544b62df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évbe telt, míg sikerült lakcímkártyát szereznie egy idős leszbikus pár egyik tagjának a VII. kerületben, mivel az önkormányzat és a kormányablak nem volt hajlandó elismerni bejegyzett élettársi kapcsolatukat. ","shortLead":"Három évbe telt, míg sikerült lakcímkártyát szereznie egy idős leszbikus pár egyik tagjának a VII. kerületben, mivel...","id":"20200825_Onkormanyzat_leszbikus_par_lakcimkartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=618b8d75-af53-4e39-8dff-9405544b62df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8d00b2-5a57-438f-9eee-ba512a02b1c1","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Onkormanyzat_leszbikus_par_lakcimkartya","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:12","title":"Évekig akadékoskodott az önkormányzat az idős leszbikus párral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]