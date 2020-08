Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódott júliusban is a 2020-as trend: a születésszám már nem túl látványosan, de emelkedik. Eközben viszont annyival kevesebben haltak meg az egy évvel korábbihoz képest, hogy majdnem a tavaly ilyenkori felére esett a természetes fogyás.","shortLead":"Folytatódott júliusban is a 2020-as trend: a születésszám már nem túl látványosan, de emelkedik. Eközben viszont...","id":"20200825_szuletes_halal_nepesedes_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815c7cc4-c7a1-4cd3-abc6-a8884b53970c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_szuletes_halal_nepesedes_ksh","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:31","title":"Hónapok óta zuhan a halálozások száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088ed512-284b-4bb8-be51-840b5f1a5e1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az üzletember az elmúlt napokban folyamatosan bírálta a korlátozó intézkedéseket.","shortLead":"Az üzletember az elmúlt napokban folyamatosan bírálta a korlátozó intézkedéseket.","id":"20200825_Komoly_tunetekkel_kerult_korhazba_a_koronavirusos_Flavio_Briatore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=088ed512-284b-4bb8-be51-840b5f1a5e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d9d3d7-bbb3-4855-885f-04ab66e3098e","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Komoly_tunetekkel_kerult_korhazba_a_koronavirusos_Flavio_Briatore","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:58","title":"Komoly tünetekkel került kórházba a koronavírusos Flavio Briatore","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f59952a-a0ee-4ae1-918e-adaab0fe258f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosa Felipe még márciusban került kórházba, az életét megmentették, de lehet, hogy a kezét már nem tudják.","shortLead":"Rosa Felipe még márciusban került kórházba, az életét megmentették, de lehet, hogy a kezét már nem tudják.","id":"20200824_Elkapta_a_koronavirust_most_elveszitheti_a_kezet_egy_amerikai_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f59952a-a0ee-4ae1-918e-adaab0fe258f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352e60da-75d4-4a9e-ab38-719f53158777","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Elkapta_a_koronavirust_most_elveszitheti_a_kezet_egy_amerikai_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:26","title":"Elkapta a koronavírust, most elveszítheti a kezét egy amerikai egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a533b281-a042-45c6-a41d-0de7d023f28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kendernay János mellett Kanász-Nagy Máté pályázik a tisztségre.","shortLead":"Kendernay János mellett Kanász-Nagy Máté pályázik a tisztségre.","id":"20200825_LMP_ferfi_tarselnok_poszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a533b281-a042-45c6-a41d-0de7d023f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb0e591-8473-42a4-b574-4f1bfa5397b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_LMP_ferfi_tarselnok_poszt","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:34","title":"Ketten indulnak az LMP férfi társelnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tagok Joe Bident, a demokraták elnökjelöltjét támogatják.","shortLead":"A tagok Joe Bident, a demokraták elnökjelöltjét támogatják.","id":"20200825_Republikanus_csoport_alakult_Donald_Trump_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ccf107-d33b-4509-9935-dc7be6af0e57","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_Republikanus_csoport_alakult_Donald_Trump_ellen","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:07","title":"Republikánus csoport alakult Donald Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz Liga elnöke a magyar család- és ifjúságpolitikát dicsérte Riminiben.","shortLead":"Az olasz Liga elnöke a magyar család- és ifjúságpolitikát dicsérte Riminiben.","id":"20200824_matteo_salvini_orban_viktor_szuletes_csaladpolitika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23b71e9-2ea6-4c25-90cf-6a09946c4ae1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_matteo_salvini_orban_viktor_szuletes_csaladpolitika","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:42","title":"Salvini: Orbán kettő nullra legyőzte Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24df74-50af-428b-8903-1e9944c27900","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott keretére, az előzőhöz képest 11 új játékost hívott be Marco Rossi szövetségi kapitány a szeptemberi Nemzetek Ligája-találkozókra.","shortLead":"Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott keretére, az előzőhöz képest 11 új játékost hívott be Marco Rossi szövetségi...","id":"20200824_marco_rossi_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f24df74-50af-428b-8903-1e9944c27900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9648ed-00fd-41f6-ac00-0bd38a2e5c68","keywords":null,"link":"/sport/20200824_marco_rossi_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:06","title":"Dzsudzsák nélkül, négy újonccal készül a válogatott a Nemzetek Ligájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97fe96c-fa48-4a91-b02a-dd320ac5eaac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump természeti katasztrófának nyilvánította a kaliforniai tüzet, ezzel szövetségi anyagi forrásokat biztosítva a küzdelemhez.\r

","shortLead":"Donald Trump természeti katasztrófának nyilvánította a kaliforniai tüzet, ezzel szövetségi anyagi forrásokat biztosítva...","id":"20200823_kalifornia_tuzvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f97fe96c-fa48-4a91-b02a-dd320ac5eaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fdaf2-52b6-498a-82b0-d0895ae06ffc","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_kalifornia_tuzvesz","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:44","title":"Egy hete lángol Kalifornia, eddig 175 ezer embert telepítettek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]