[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munka nem állhat le.","shortLead":"A munka nem állhat le.","id":"20200826_meszaros_es_meszaros_kft_tender_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3660e0-cb6b-4160-86e4-4f86ab6a7f87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_meszaros_es_meszaros_kft_tender_palyazat","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:38","title":"Két nap alatt három pályázatot is behúzott Mészáros, és még hol van a hét vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki sok lapot tart nyitva a böngészőjében, jól tudja, mennyire kényelmetlenné válhat a helyzet. A Google most olyan újítással jelentkezett, amellyel nem fordulhat elő ilyesmi.","shortLead":"Aki sok lapot tart nyitva a böngészőjében, jól tudja, mennyire kényelmetlenné válhat a helyzet. A Google most olyan...","id":"20200825_google_chrome_bongeszo_lapok_rendezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569d004d-7cd3-46d4-a428-ca2c413b674b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_google_chrome_bongeszo_lapok_rendezese","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:15","title":"Jön a funkció a Chrome-ba, amellyel sokkal jobb lesz az irodai munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"3,4 százalékos a hozam.","shortLead":"3,4 százalékos a hozam.","id":"20200824_Tobb_mint_2_milliard_forintot_fizet_ki_osztalekra_a_4iG","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e537fa51-8266-418b-b930-0bb7ad2347b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Tobb_mint_2_milliard_forintot_fizet_ki_osztalekra_a_4iG","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:58","title":"Több mint 2 milliárd forintot fizet ki osztalékra a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A növekvő esetszám ellenére harmadával kevesebb beteget ápolnak kórházban, mint egy hónapja.

","shortLead":"A növekvő esetszám ellenére harmadával kevesebb beteget ápolnak kórházban, mint egy hónapja.

","id":"20200826_Junius_aktiv_fertozott_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7db567-814d-48d2-b300-21289ef35790","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Junius_aktiv_fertozott_Magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:12","title":"Legutóbb júniusban volt annyi aktív fertőzött Magyarországon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felbátorodva az olcsóbb iPhone SE sikerén, az Apple okosórájából is adna ki pénztárcabarát változatot.","shortLead":"Felbátorodva az olcsóbb iPhone SE sikerén, az Apple okosórájából is adna ki pénztárcabarát változatot.","id":"20200825_apple_watch_se_olcsobb_okosora_erkezhet_jovore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03b9633-3162-4386-a87b-fbdc4d4d6151","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_apple_watch_se_olcsobb_okosora_erkezhet_jovore","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:03","title":"Annyira bejött az olcsó iPhone, hogy hamarosan egy olcsó Apple Watch jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","shortLead":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","id":"20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf855d1-189a-4cee-aefb-0a42531e3078","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:30","title":"Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c32c8-03a6-4057-9a4f-63527a1f4337","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200824_A_solyom_es_a_sarkany_evtizede__Elon_Musk_eletutja_10_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d7c32c8-03a6-4057-9a4f-63527a1f4337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723bb317-80ad-4168-bac1-fbcb0dac27af","keywords":null,"link":"/360/20200824_A_solyom_es_a_sarkany_evtizede__Elon_Musk_eletutja_10_resz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:00","title":"A sólyom és a sárkány évtizede - Elon Musk életútja 10. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618b8d75-af53-4e39-8dff-9405544b62df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évbe telt, míg sikerült lakcímkártyát szereznie egy idős leszbikus pár egyik tagjának a VII. kerületben, mivel az önkormányzat és a kormányablak nem volt hajlandó elismerni bejegyzett élettársi kapcsolatukat. ","shortLead":"Három évbe telt, míg sikerült lakcímkártyát szereznie egy idős leszbikus pár egyik tagjának a VII. kerületben, mivel...","id":"20200825_Onkormanyzat_leszbikus_par_lakcimkartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=618b8d75-af53-4e39-8dff-9405544b62df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8d00b2-5a57-438f-9eee-ba512a02b1c1","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Onkormanyzat_leszbikus_par_lakcimkartya","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:12","title":"Évekig akadékoskodott az önkormányzat az idős leszbikus párral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]