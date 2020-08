Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza.

A kormány egy ideje visszavásárolja a privatizált vállalatokat, hogy a domináns szereplők a zsebükben legyenek. Ezt az energiaszolgáltatás terén mér elérték: a korábbi felvásárlásokkal ma már az állami mamut, az MVM a legnagyobb szereplő. És most ugyanezzel a módszerrel kebelezik be a távközlési piacot is – írja az e heti HVG.

Ugyanennek a taktikának a része az Antenna Hungária (AH) is. Most az AH-n a sor, hogy a Telenor-papírok minél nagyobb hányadának megvásárlásától a műhold-üzemeltetésig minél nagyobb szeletet hasítson ki a távközlésből – persze ezúttal is biztos kezekbe helyezve a profitot. A kasszacsengés hangjának reményében már ott toporog a 4iG.

Az AH-t a kormány 2014-ben vásárolta vissza és most a Mészáros Lőrinc fegyverhordozójának, Jászai Gellértnek a többségi tulajdonában lévő 4iG-vel, valamint a szintén magyar New Space Industries-zel alapítottak közös vállalatot Magyarország első kereskedelmi műholdjának az üzemeltetésére: ez a CarpathiaSat.

