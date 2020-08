Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munka nem állhat le.","shortLead":"A munka nem állhat le.","id":"20200826_meszaros_es_meszaros_kft_tender_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3660e0-cb6b-4160-86e4-4f86ab6a7f87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_meszaros_es_meszaros_kft_tender_palyazat","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:38","title":"Két nap alatt három pályázatot is behúzott Mészáros, és még hol van a hét vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumban dolgozni különleges felelősség, amely nemcsak a jó időkben, hanem a rossz időkben is feladatokat jelent Szijjártó Péter tárcavezető szerint.","shortLead":"A magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumban dolgozni különleges felelősség, amely nemcsak a jó időkben, hanem...","id":"20200826_szijjarto_peter_kirugas_kulugyminiszterium_home_office_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6368ff2-f0c4-4509-8c21-3480d45b949c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_szijjarto_peter_kirugas_kulugyminiszterium_home_office_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:02","title":"Szijjártó most mondta el, hogy kirúgást ígért azoknak, akik home office-ba akartak menni a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösségi oldalán szólt a két színműs osztályfőnökét bírálókhoz Stohl András.\r

\r

","shortLead":"Közösségi oldalán szólt a két színműs osztályfőnökét bírálókhoz Stohl András.\r

\r

","id":"20200824_stohl_andras_zsambeki_gabor_szekely_gabor_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109666b9-b68c-44b1-a87d-67d322d60033","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_stohl_andras_zsambeki_gabor_szekely_gabor_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:45","title":"Stohl: Székelytől és Zsámbékitól tanultam, hogy a kultúra nem politikai ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e87e11-e7b2-4b6a-b3a9-221bd0b81b87","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A háttérben a hírek szerint az állhat, hogy nem zökkenőmentes a lap és a vele egy szerkesztőségbe került Pesti Hírlap összecsiszolódása.","shortLead":"A háttérben a hírek szerint az állhat, hogy nem zökkenőmentes a lap és a vele egy szerkesztőségbe került Pesti Hírlap...","id":"20200825_168_ora_impresszum_media_pesti_hirlap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e87e11-e7b2-4b6a-b3a9-221bd0b81b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a5c179-0681-4af2-8167-96ac6b1b02d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_168_ora_impresszum_media_pesti_hirlap","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:10","title":"Többen is felmondtak a 168 óránál, üres az impresszum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Honvéd bő felnőttkeretében lett két játékos tesztje pozitív, a tartalékcsapat NB III-as bajnokiját el is halasztották, az első csapat egyelőre készül az Európa Liga-selejtezőre.","shortLead":"A Budapest Honvéd bő felnőttkeretében lett két játékos tesztje pozitív, a tartalékcsapat NB III-as bajnokiját el is...","id":"20200826_Koronavirus_focistak_Kispest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9e12c3-822d-4106-acda-75674ebf1c7a","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Koronavirus_focistak_Kispest","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:38","title":"Koronavírusos focistákat találtak a Kispestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44df34-d84e-4080-90e1-dc46e867d0a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-egy poszt kerül ennyibe, és sokan lelkesen fizetnek érte.","shortLead":"Egy-egy poszt kerül ennyibe, és sokan lelkesen fizetnek érte.","id":"20200825_Ketezer_dollart_kell_fizetnie_a_milliardos_kolykoknek_ha_szerepelnenek_az_egyik_hirhedt_Instagramoldalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe44df34-d84e-4080-90e1-dc46e867d0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17464cdf-3723-4d22-b723-f9fe56238b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Ketezer_dollart_kell_fizetnie_a_milliardos_kolykoknek_ha_szerepelnenek_az_egyik_hirhedt_Instagramoldalon","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:35","title":"Kétezer dollárt kell fizetniük a milliárdoscsemetéknek, ha szerepelnének az egyik híres Instagram-oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b919a2-0abb-4eb6-80cc-9de8afa624ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostanában nem túl járványkompatibilis ezzel hirdetni.","shortLead":"Mostanában nem túl járványkompatibilis ezzel hirdetni.","id":"20200825_Nincs_tobb_ujjnyalogatos_szlogen_a_KFCnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b919a2-0abb-4eb6-80cc-9de8afa624ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673b5ef7-8b03-425b-8ef1-d4cbc3b167d1","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Nincs_tobb_ujjnyalogatos_szlogen_a_KFCnel","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:50","title":"Nincs több ujjnyalogatós szlogen a KFC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában.","shortLead":"Tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában.","id":"20200825_feheroroszorszag_hadsereg_keszultseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e3d6dd-7277-45a9-ae5f-03f2017f1a01","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_feheroroszorszag_hadsereg_keszultseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:12","title":"A legmagasabb harckészültségbe helyezik a fehérorosz hadsereg egyes egységeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]