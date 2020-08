Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bányászmunkával készül el a liftakna a felújítás alatt álló Deák Ferenc téri metrómegállónál.","shortLead":"Bányászmunkával készül el a liftakna a felújítás alatt álló Deák Ferenc téri metrómegállónál.","id":"20200826_deak_ter_metrofelujitas_banyaszat_liftakna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c353d8e8-803f-4061-a231-12c4fe0145db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_deak_ter_metrofelujitas_banyaszat_liftakna","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:02","title":"Városban ritkán látott technológiát is használnak a Deák téri metrófelújításnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki sok lapot tart nyitva a böngészőjében, jól tudja, mennyire kényelmetlenné válhat a helyzet. A Google most olyan újítással jelentkezett, amellyel nem fordulhat elő ilyesmi.","shortLead":"Aki sok lapot tart nyitva a böngészőjében, jól tudja, mennyire kényelmetlenné válhat a helyzet. A Google most olyan...","id":"20200825_google_chrome_bongeszo_lapok_rendezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569d004d-7cd3-46d4-a428-ca2c413b674b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_google_chrome_bongeszo_lapok_rendezese","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:15","title":"Jön a funkció a Chrome-ba, amellyel sokkal jobb lesz az irodai munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f513f140-c051-4c81-a5a4-995d13de0936","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Amikor azt mondják, hogy becsap a saját agyunk, a legkönnyebben valamilyen látványos optikai csalódásra gondolnak. Pedig ez nem csak játék, a gazdasági döntéseink gyakran nem azért rosszak, mert buták vagyunk, hanem azért, mert csak rosszul lehet érzékelni valamit. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk újabb részében téves érzékelésről folytatott kutatásokat mutatunk be.","shortLead":"Amikor azt mondják, hogy becsap a saját agyunk, a legkönnyebben valamilyen látványos optikai csalódásra gondolnak...","id":"20200826_hibas_erzekeles_optikai_csalodas_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f513f140-c051-4c81-a5a4-995d13de0936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d5bd68-0fbd-45ce-ad6f-cae2a5cf05ed","keywords":null,"link":"/360/20200826_hibas_erzekeles_optikai_csalodas_gazdasag","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:30","title":"Nemcsak a szemünket verheti át egy optikai csalódás, a gazdasági érzékünket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a33779-aaef-4ba2-9c07-aa909316f328","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Három sikeres német politikusnak is a pozíciójába került – ami a NER-oligarcha Szíjj László jachtján lefotózott Szijjártó Péter külügyminiszternek nem –, hogy nyaralásra, utazásra szóló meghívást fogadott el olyanoktól, akiknek érdekükben állt a kapcsolat.","shortLead":"Három sikeres német politikusnak is a pozíciójába került – ami a NER-oligarcha Szíjj László jachtján lefotózott...","id":"202035__nemet_politikai_normak__baratok_kozt__vegzetes_ajandekok__menniuk_kellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21a33779-aaef-4ba2-9c07-aa909316f328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46942309-910e-44c0-abc1-16a6b3d626c1","keywords":null,"link":"/360/202035__nemet_politikai_normak__baratok_kozt__vegzetes_ajandekok__menniuk_kellett","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:00","title":"Nyugati normák: három német politikus, aki egy ajándék nyaralás miatt mondott le ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha támogatással rendelkező otthonról van szó, bizony óvatosnak kell lenni. Különben ugorhat a kedvezmény.","shortLead":"Ha támogatással rendelkező otthonról van szó, bizony óvatosnak kell lenni. Különben ugorhat a kedvezmény.","id":"20200826_csok_ingatlan_berbeadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90926a0-6a53-423e-ba61-3967ba7acd26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_csok_ingatlan_berbeadas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:38","title":"Vajon kiadható egy csokkal vásárolt ingatlan? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasenka szerint semmi keresnivalója a politikának a templomokban.","shortLead":"Lukasenka szerint semmi keresnivalója a politikának a templomokban.","id":"20200825_ortodox_eroszak_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43512f-c9e0-4cdf-ba04-da816ef3ce33","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_ortodox_eroszak_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 25. 21:54","title":"Bírálta az erőszakot, felmentették hivatalából a belarusz ortodox egyház vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7805be9-98d8-4fc3-b349-b233b9b67e38","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Christopher Nolan legújabb filmjét szokatlan felhajtás övezte, hiszen gyakorlatilag nem kevesebb volt a tét, mint hogy sikerül-e vele visszacsábítani a nézőket a moziba. Megnéztük, és azt mondhatjuk: érdemes volt a Tenet miatt leülni a nagy vászon elé, de azért várjuk tovább az igazit.","shortLead":"Christopher Nolan legújabb filmjét szokatlan felhajtás övezte, hiszen gyakorlatilag nem kevesebb volt a tét, mint...","id":"20200826_Jon_megmenti_a_vilagot_es_meg_sem_tudjuk_a_nevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7805be9-98d8-4fc3-b349-b233b9b67e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2559a5a-22ae-48a9-93dd-c0e6fcf576dc","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Jon_megmenti_a_vilagot_es_meg_sem_tudjuk_a_nevet","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:51","title":"Jön, megmenti a világot, és meg sem tudjuk a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hongkong után Belgiumban és Hollandiában is találtak olyan, a koronavírus okozta betegségből felgyógyult pácienst, akit azóta megint megfertőzött a kórokozó.","shortLead":"Hongkong után Belgiumban és Hollandiában is találtak olyan, a koronavírus okozta betegségből felgyógyult pácienst, akit...","id":"20200825_belgium_hollandia_koronavirus_ujrafertozodes_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9436dc-cbde-4c54-8fc6-14c1eafdd0a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_belgium_hollandia_koronavirus_ujrafertozodes_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:03","title":"Előkerült két európai beteg, akiket másodjára is megfertőzött a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]