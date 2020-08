Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, de nem hunyt el senki koronavírus-fertőzésben az elmúlt nap.","shortLead":"Rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, de nem hunyt el senki koronavírus-fertőzésben az elmúlt nap.","id":"20200830_292_uj_fertozott_van_de_nem_hunyt_el_senki_a_koronavirustol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c73589-3427-426a-8833-c5697f9a6a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_292_uj_fertozott_van_de_nem_hunyt_el_senki_a_koronavirustol","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:45","title":"292 új fertőzött van, de nem hunyt el senki a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy egy tehén is lehet fehér, fekete, tarka, úgy diktatúrából is többféle van – véli a rendező, forgatókönyvíró.



","shortLead":"Ahogy egy tehén is lehet fehér, fekete, tarka, úgy diktatúrából is többféle van – véli a rendező, forgatókönyvíró.



","id":"20200831_Zelki_Janos_a_Szinmuveszetirol_Ahol_ilyesmi_az_orszag_egyeduralkodo_vezetojenek_utasitasara_megtortenhet_diktaturanak_nevezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3801c2b-eec1-4fd5-9bbd-1afd8f38e361","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_Zelki_Janos_a_Szinmuveszetirol_Ahol_ilyesmi_az_orszag_egyeduralkodo_vezetojenek_utasitasara_megtortenhet_diktaturanak_nevezik","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:31","title":"Zelki János a Színművészetiről: „Ahol ilyesmi az ország egyeduralkodó vezetőjének utasítására megtörténhet, diktatúrának nevezik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07264777-b717-488d-a64f-0d5e1d0eb83d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincsenek nagy robbanások, nincs cunami vagy más látványos katasztrófa, de a háború és járvány sújtotta Jemen így is a földi pokol, ahol a szenvedés évek óta a mindennapok része. És ebből a szenvedésből aránytalanul sok jut a legkisebbeknek. Jemen ma a világ azon országainak az egyike, ahol a legveszélyesebb gyereknek lenni. Az ő arcukon keresztül talán megérthetünk valamit abból, hogy mi történik a világnak ezen az elfeledett részén. ","shortLead":"Nincsenek nagy robbanások, nincs cunami vagy más látványos katasztrófa, de a háború és járvány sújtotta Jemen így is...","id":"20200830_Jemen_gyermeksorsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07264777-b717-488d-a64f-0d5e1d0eb83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd83045-44d0-4b9d-bfd2-0ce486f67202","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Jemen_gyermeksorsok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:00","title":"Ezek a képek nem véletlenül fogják sokkolni: közel visznek a földi pokolhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9f9e3d-7c23-41e2-a852-e9cbf411f16f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kisautóért elkért összegből akár egy remek családi autót is lehetne vásárolni. ","shortLead":"A kisautóért elkért összegből akár egy remek családi autót is lehetne vásárolni. ","id":"20200831_meregdraga_14_loeros_gyerekauto_az_aston_martintol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd9f9e3d-7c23-41e2-a852-e9cbf411f16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5e1092-a877-4df1-8092-76a055b6016a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_meregdraga_14_loeros_gyerekauto_az_aston_martintol","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:21","title":"Méregdrága 14 lóerős gyerekautó az Aston Martintól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71a3e81-40b8-43fa-9f32-8d76340560b1","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Már az felelős hozzáállás, ha valaki ír végrendeletet. Ez azonban még nem elég, nem szabad azt hinni, hogy nincs több teendő, végleg elrendezte a vagyona sorsát. Sok esetben ugyanis a végrendelkező még évtizedekig él, ezalatt érdemben megváltozhat az anyagi vagy az élethelyzete, a családi állapota. Ezért érdemes a végrendeletet időről időre karbantartani, az aktuális élethelyzethez igazítani, akár teljesen megújítani. Ez azonban még nem elég, nem szabad azt hinni, hogy nincs több...","id":"mokk_20200831_On_mikor_nezett_ra_utoljara_a_vegrendeletere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e71a3e81-40b8-43fa-9f32-8d76340560b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a250cc-d53a-493c-bb93-ffebc413deb7","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200831_On_mikor_nezett_ra_utoljara_a_vegrendeletere","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:30","title":"Ön mikor nézett rá utoljára a végrendeletére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"3da94f32-b7a0-4fec-b6cd-2798d034cbdc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Jóval a Facebook előtt, kézműves titkosszolgálati módszerekkel szokatlanul sikeres konteót gyártottak Moszkvában és Kelet-Berlinben arról, hogy a HIV-vírus egy amerikai laborból szabadult ki.\r

","shortLead":"Jóval a Facebook előtt, kézműves titkosszolgálati módszerekkel szokatlanul sikeres konteót gyártottak Moszkvában és...","id":"20200831_AIDS_amerikai_labor_szovjet_alhir_Fort_Detrick_Operation_Infektion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3da94f32-b7a0-4fec-b6cd-2798d034cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef0c644-f045-4b52-8244-ee8f51e87ad8","keywords":null,"link":"/360/20200831_AIDS_amerikai_labor_szovjet_alhir_Fort_Detrick_Operation_Infektion","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:00","title":"Csaknem 40 éve kiirthatatlan a KGB-s fake news az AIDS eredetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként az ország középső részén kell számítani viharokra.","shortLead":"Főként az ország középső részén kell számítani viharokra.","id":"20200831_hidegfront_zivatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79ca6f8-0c32-49e9-ad3c-4b8258881df4","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_hidegfront_zivatar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 05:22","title":"Zivatarokkal érkezik a hidegfront, már a figyelmeztetést is kiadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2bb089-ebd8-49cf-bac7-73c729b86c7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vírushelyzet miatt a nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik, valamint étkezőkocsik szeptember elsejétől - közölte a MÁV.","shortLead":"A vírushelyzet miatt a nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik, valamint étkezőkocsik szeptember...","id":"20200830_A_MAV_nemzetkozi_vonatain_nem_lesz_halo_es_etkezokocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2bb089-ebd8-49cf-bac7-73c729b86c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15f633a-0cb6-4943-b5c5-def65163a9c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_MAV_nemzetkozi_vonatain_nem_lesz_halo_es_etkezokocsi","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:33","title":"A MÁV nemzetközi vonatain nem lesz háló- és étkezőkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]